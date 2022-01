Helpotusta tilanteeseen ei ole odotettavissa ainakaan sään osalta vielä ensi viikolla, sanoo meteorologi.

– Kuntosalit on nyt kiinni, koska ne on kuulemma niin vaarallisia paikkoja. No, ei tämä ulkona juokseminenkaan täysin vaaratonta ole, toteaa Ylen uutisankkurit Tommy Fränti Twitter-tilillään sunnuntaina.

Fränti julkaisi samalla myös videon, jolla hänen edessään näkyy umpijäässä oleva polku. Hän päättää julkaisunsa vielä pieneen hiihtäjille suunnattuun huomautukseen.

– Ps. hiihtoniilot, älkää vaivautuko, hiihtäminen on ihanaa vain Hesarin jutussa ja Lapissa.

Uutisankkuri viittasi huomautuksellaan ilmeisesti siihen, että lenkkipolkujen lisäksi hiihtoladut ovat tällä hetkellä hyvin useissa paikoissa ainakin eteläisessä Suomessa jäätyneet hiihtokelvottomiksi.

Lämpötilojen vaihtelu lauhan ja pakkasen välillä on tehnyt maanpinnasta useilla paikkakunnilla erittäin liukkaan. Tilanteeseen ei ole näkyvissä helpotusta vielä ensi viikolla ainakaan Etelä-Suomessa.

– Valitettavasti nämä pääkallokelit jatkuvat. Huomenna ainakin kannattaa odotella hiekoitusta, jos sellainen toimii, ennen kuin lähtee kotoa liikkeelle, toteaa Forecan päivystävä meteorologi Joanna Rinne.

Sunnuntaina Suomen yli kulki saderintama, joka tuli maahan vetenä ainakin Etelä- ja Länsi-Suomessa. Yön aikana sää viilenee taas pakkasen puolelle ja maahan tullut vesi jäätyy.

Maanantaiyön ja -päivän aikana Länsi-Suomessa jääkerroksen päälle sataa lunta.

– Maa näyttää petolliselta, kun siinä on lunta, mutta sen alla onkin jääkerros, Rinne toteaa.

Rinne ennustaa koko ensi viikolle erittäin vaihtelevaa säätä.

– Yksi päivä on pakkasta, seuraavana päivänä on taas suojaa. Sateet taas tulevat milloin missäkin olomuodossa.

Yhdessä paikassa hän arvelee, että sään suurilta vaihteluilta pysytään turvassa: Lapissa. Sinne tulevat sateet tulevat maahan ensi viikolla pääosin lumena, vaikka Meri-Lapissa voi paikoin sadella myös räntää.

Maanantain aikana Suomen yli pyyhkäisee myös navakka pohjoistuuli, joka saattaa aiheuttaa myrskyvahinkoja ainakin Kainuun ja Ahvenanmaan alueilla.

– Myrsky ei ole katastrofaalinen, mutta jotain haittoja siitä saattaa tulla. Kainuun tykkylumisilla alueilla voi katketa sähkölinjoja, Rinne kertoo.

Tiistain aikana sää alkaa pilvistyä, mutta lämpötilat pysyvät pakkasen puolella suuressa osin maata. Keskiviikkona lämpötila nousee plussan puolelle Etelä- ja Länsi-Suomessa.

– Sadetta voi tulla kaikenlaisessa epämääräisessä muodossa, ja tiistaiyönä voi olla jäätävääkin sadetta Etelä- ja Keski-Suomessa. Se hankaloittaa kävely- ja ajokeliä. Keli ei siis ehkä ole paras ulkoaktiviteettienkaan kannalta, Rinne sanoo.

Hän kuitenkin kertoo, ettei esimerkiksi hiihtäjien kannata heittää täysin kirvestä kaivoon ensi viikollakaan, sillä hiihtolatujen kunto vaihtelee paikkakunta- ja latukohtaisesti.

– Kannattaa käydä katsomassa, mikä tilanne on omalla hiihtopaikalla. Tietenkin sekin jo antaa vähän vinkkiä, mitä tuleman pitää, kun katsoo vain omaa kotipihaa. Jos se on täysin jäässä, niin hiihtokokemuskin voi olla vähintään vinkeä.

Moni on turvautunut alkuvuodesta ulkoliikuntaan, sillä koronarajoitukset ovat sulkeneet sisäharrastusmahdollisuudet suuressa osassa Suomea.

Uutisankkuri Tommy Fräntin julkaisema Twitter-julkaisu sai kommentoijat toteamaan, että tällä hetkellä myös ulkoilumahdollisuudet ovat monin paikoin vähintäänkin haastavat.

– Just eilen kävelylenkillä mietin tota ihan samaa, eräs kommentoi.

– Oon nähnyt monta twiittiä, et korona ei oo tappanut eikä vienyt sairaalaan, mut tää keli tekee molemmat.

– Juu, kävin myös toteamassa, että pitäköön ulkoilma tunkkinsa.

Surkuhupaisaan korona- ja säätilanteeseen tarttui sunnuntaina myös toinen Ylen uutisankkuri Piia Pasanen.

– Mahdollisuudet saada omikron ja liukastua alle 50m säteellä kotiovesta alkaa olla aika lailla fifty-sixty, hän totesi Twitter-julkaisussaan.

Pasasen julkaisua kommentoitiin viitaten erilaisiin suojavarusteisiin.

– Piikit helpottavat molempia.

– Ei hätää! Otin kolmannen nastan saappaan pohjaan.

– Meillä vedettiin jo lipat, matkalla kolmannelle piikille. Nyt puuttuu sit enää omikron.

Meteorologi Rinne kehottaa ihmisiä turvautumaan piikkipohjallisiin liukkaiden kelien varalta. Jos sellaisia ei ole saatavilla, Rinne vinkkaa liikkumistyylin, jolla pysyy hyvin pystyssä myös pääkallokeleillä.

– Kannattaa turvautua kunnon tuttuun pingviinikävelyyn. Se ei ole liikunnallisesti ehkä inspiroivin tapa liikkua, mutta sen avulla on pienempi riski liukastua kuin tavallisella kävelytyylillä.