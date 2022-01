Pääkallokeli näkyy Töölön tapaturma-asemalla – ”Osasto on täynnä”

Pääkaupunkiseudulla jalankulkusää on ollut paikoin erittäin liukas ja myös onnettomuuksia on sattunut.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin Töölön sairaalan tapaturma-asemalta kerrotaan, että liukkaat kelit ovat näkyneet päivystyksessä tänä viikonloppuna.

– On ollut paljon potilaita ja lisäksi myös muuta terveyskuormitusta, kuten vajausta henkilökunnassa, kertoo päivystävä ortopedi Thomas Ibounig sunnuntai-iltapäivänä.

– Osasto on täynnä. Ei ole ollut aikaa seurata tarkkoja potilasmääriä. Yritän pitää toimintaa pystyssä, hän jatkaa.

Erittäin liukas keli syntyy, kun jää päälle sataa vettä tai lunta.

Hus on ollut kovilla jo pitkään. IS kertoi puolitoista viikkoa sitten Husin päivystyksien ruuhkautuneen niin pahoin, että potilaita on jopa käytävillä. Ibounig sanoo, että kaikki kiireelliset liukastumistapaukset pystytään kyllä hoitamaan.

– Leikkausaikataulu riippuu vammasta. Jos on pakko hoitaa, löytyy se aika. Aika iso osa tapaturmista on sellaisia, että riittää, että leikkaus tehdään 1–2 viikon sisällä.

Lapsi nousee Tuomiokirkon jäässä olevia portaita Helsingin keskustassa 13. tammikuuta 2022.

Hän myöntää, että nykyisillä resursseilla mennään jo äärirajoilla ja sanoo, että kiireettömiä tapaturmaleikkauksia joudutaan nyt usein siirtämään päivän tai pari.

– Potilaasta tämä voi tuntua ikävältä, vaikka siitä ei aiheutuisi terveydelle haittaa. Tarvittaessa teemme siirtoja Lohjan ja Porvoon aluesairaaloihin. Vaikka henkilökunta on ollut jo monta kuukautta äärirajoilla, yhteistyö sujuu hyvin.

Liukkaiden kelien aiheuttamat vammat ovat tyypillisimmin polvi-, ranne-, olkapää- ja kyynärpäävammoja.