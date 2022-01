”Pfizerin arvion mukaan uuden rokotteen myyntilupa voisi olla arvioitavana EMA:ssa maaliskuussa.”

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila uskoo, että uusi rokote koronaviruksen omikronmuunnosta vastaan voitaisiin saada Suomeen jo keväällä.

Omikronmuunnosta vastaan kehitelty Pfizerin rokote on ollut paljon otsikoissa. Pfizer ja Biontech kertoivat marraskuussa, että uusi rokote omikronia vastaan saataisiin jakeluun noin sadassa päivässä, jos omikrontilanne sitä vaatisi.

– Suomi on EU:n yhteisessä hankinta­renkaassa myös uuden omikron­rokotteen osalta. Meillä on rokotteeseen hankinta­sopimus, kun se tulee markkinoille.

– Pfizerin arvion mukaan uuden rokotteen myyntilupa voisi olla arvioitavana EMA:ssa maaliskuussa. Odotettavissa on, että kevään aikana rokote saataisiin Suomeenkin, Varhila kertoo.

Asiantuntijoilla on erilaisia näkemyksiä siitä, miten nopeasti omikron saavuttaa suomalaiset. Kaikki ovat kuitenkin sitä mieltä, että suuri osa väestöstä tulee kohtaamaan omikronin.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen näkee, että omikron saavuttaisi suuren osan uusimaalaisista jo tämän kuun aikana, sillä virus tarttuu huimaa vauhtia.

– Omikron on variantti, jonka syntymiseen harva uskoi. Vähän sellainen riemuvoitto koronavirukselle. Laskeskelin, että Uudenmaan alueella voisi viikkotasolla sairastua jopa 7–8 prosenttia asukkaista eli iso osa alueen asukkaista kohtaisi viruksen tammikuun aikana. Väestöstä jopa 20–50 prosenttia, Järvinen arvioi.

Varhila sitä vastoin arvioi, että saattaa mennä pidempään kuin vuosi, kun omikron käy suomalaiset läpi. Tämä johtuisi siitä, että rokotuskattavuus on hyvä ja kolmansien annosten antaminen on edennyt nopeasti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Otto Helve puolestaan arvioi, että on vaikeaa uskoa kaikkien suomalaisten sairastuvan omikroniin kevään aikana. Omikron kuitenkin leviää hänen mukaansa tällä hetkellä erittäin voimakkaasti ja tartuntoja on todellisuudessa paljon todennettuja tapauksia enemmän.

– WHO antoi kuluneella viikolla arvion, jonka mukaan puolet koko WHO:n Eurooppa-määritelmän mukaisten maiden väestöstä tulisi sairastumaan omikroniin seuraavan kuuden viikon aikana. Ehkä tämä kuvastaa sitä, että varmasti suuri osa myös meistä suomalaisista tulee saamaan tartunnan. Koska emme kuitenkaan tiedä miten paljon tartuntoja väestössä on todellisuudessa, tarkempaa lukua on mahdoton arvioida, Helve sanoo.