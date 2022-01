Suomen armeijalla on ongelma, jota Mats Uotila, 17, ja Lauri Lindén, 19, yrittävät nyt ratkaista – näin he uudistaisivat inttiä

Varusmiespalveluksen aloittaneiden määrä on laskenut ja armeijan keskeyttäneiden osuus noussut. Mikä avuksi? Sitä pohtivat tällä viikolla Mats Uotila, 17, ja Lauri Lindén, 19. Lue, miten heidän Whatsapp-keskustelunsa eteni.

Lauri Lindén ja noin 12 000 muuta nuorta aikuista aloitti armeijan viime viikolla.

Yhä harvempi mies käy armeijan. Esimerkiksi vuonna 2000 varusmiespalveluksen aloitti vajaat 30 000 miestä, vuonna 2020 enää vajaat 23 000 miestä. Joka kolmas mies jättää armeijan käymättä. Samalla varusmiespalveluksen keskeyttäneiden osuus on kasvanut.

Armeijan aloittaneiden naisten määrä on kasvanut 2000-luvulla runsaasta 400:sta yli 1 000:een. Valtioneuvoston asettama asevelvollisuuskomitea esitti loppuvuonna, että miesten lisäksi myös naiset määrättäisiin kutsuntoihin.

Millä keinoilla varusmiespalvelukseen houkuteltaisiin enemmän nuoria – tai onko se ylipäätään tavoittelemisen arvoinen asia? Miten vältyttäisiin siltä, että intti jää kesken?

Uotila: Sukupuoleen perustuva asevelvollisuus on Suomen suurin tasa-arvo-ongelma. Meidän pitää siirtyä malliin, jossa palvelukseen valitaan sukupuoleen katsomatta parhaat ja motivoituneimmat nuoret. Korvaukseksi palveluksen suorittamisesta voitaisiin antaa ansiotuloveronalennus tai muu kannustin reserviin kuulumisen ajan.

Lindén: Olen täysin samaa mieltä. Puhtaasti lainsäädännön näkökulmasta tämä on ainoita tasa-arvo-ongelmia Suomessa. On korkea aika pistää kutsuntoihin kaikki. Mitä tulee motivaatioon, on monia ongelmia ja keinoja. Kuormituksesta ja päivärahoista lähtien. Oman saapumiseräni akuutti huoli tietenkin on omikron. Voisi sanoa, että tilanne ei ole kaikkein motivoivin.

Uotila: Aivan totta, korona on tuonut varusmiesten arkeen paljon ikävyyksiä. Myös toimeentulo-ongelmat ovat yleisiä. Valikoiva malli olisi parannus nykytilaan ja sellainen on käytössä esimerkiksi Norjassa. Minusta se, että naiset eivät osallistu kutsuntoihin, vähättelee naisia. Ei ole mitään syytä sille, miksei nainenkin pärjäisi armeijassa.

Lindén: Tämä on ollut täysin poikkeuksellinen saapumiserä, ja mitä olen kuullut, niin kyllä tämä palvelumotivaatiota syö, kun karanteeneihin ja erityksiin joutuvat lähes kaikki näinä viikkoina. Puolustusvoimilla on valtavat haasteet. Ehkä tämä olisi juuri oikea aika keskustella päivärahojen nostosta. 5,20 € per päivä ei nimittäin kovin paljon ole.

Uotila: Samaa olen kuullut armeijassa olevilta kavereiltani. Käytännöt poikkeavat toisistaan eri varuskunnissa, mutta yhteistä on se, että korona on hankaloittanut kaikkien toimintaa. Ja tuo päiväraha on auttamatta liian vähän. Voitaisiin vaikka tuplata se ensi alkuun.

Lindén: Kun niin iso osa kertoo, että puolustusvoimat hoitavat koronaa huonosti, ongelma on todellinen. Ymmärrän hyvin, että jos lomia ei tule 1,5 kuukauteen, niin onhan se rankkaa. Sitten toisaalta armeijan keinot ovat tällä hetkellä vähissä. Peräänkuuluttaisin avoimuutta ja neuvottelua siltä puolelta. Sivariin siirtyminen on nimittäin yleinen aihe inttipalstoilla juuri nyt.

Uotila: Keinot ovat ymmärrettävästi vähissä. Jos jollain on korona, niin pian se on koko tuvalla ja siksi monet ovat olleet pitkään ilman lomia. Aiheuttaa varmasti paljon harmia. Eiköhän tämä tilanne tästä saada kuitenkin pian aisoihin, niin voimme keskittyä kehittämään asevelvollisuusjärjestelmää.

Lindén: Jos mennään muihin syihin kuin koronaan, mielenterveys on keskeistä muutenkin kuin korona-aikana. Se on suuri syy keskeytyksiin ja miksi armeijaan ei ylipäätään hakeuduta. Nuoria ahdistaa yhdessä asuminen ja arki, joka muuttuu dramaattisesti. On tärkeä, että palveluksen aikana on tukiverkot saatavilla ja puolustusvoimat kannustavat ahdistuneita nuoria. Modernia ihmisten kohtelua tarvitaan myös armeijassa.

Uotila: Samaa mieltä. Paljon puhutaan varusmiesten laskeneista Cooper-tuloksista. Nekin ovat toki huolestuttavia, mutta mielenterveyden häiriöt ovat suurin syy palveluksen keskeytykseen. Niihin pitää siis kiinnittää tarkasti huomiota ja tukea tarjota tarpeen mukaan. Terve sotilas on terve fyysisesti ja psyykkisesti.

Lindén: Näin on. Haluan sanoa kaikille nykyisille ja tuleville varusmiehille, että positiivisella asenteella pärjää pitkälle. Siellä on oikeasti hyviä tyyppejä samassa tilanteessa etkä ole yksin. Ja jos ahdistaa, tukiverkko on saatavilla. Pienellä kynnyksellä vain puhumaan. Meidän pitää normalisoida nämä asiat. Mutta mainitsemasi fyysiset syyt ovat kiistatta myös syy keskeytyksille.

Uotila: Uotila ja Lindén lähtisivät siis uudistamaan armeijaa sellaiseen suuntaan, jossa palvelukseen valittaisiin parhaat ja motivoituneimmat nuoret sukupuolesta riippumatta. Panostaisimme lisää fyysisen ja psyykkisen kunnon kohottamiseen ja nostaisimme päivärahoja. Näillä uudistuksilla saataisiin toimintakykyisempi armeija 2020-luvulle.

Lindén: Näistä on kiistatta helppo olla samaa mieltä. Varusmiehille tehdyn keskeyttämiskyselyn mukaan fyysiset syyt ovat syy 48 prosenttiin keskeytyksistä. Tästä olemmekin väitelleet ja juurisyyt siihen lähtevät jo ennen armeijaa. Psyykkiset syyt on mielestäni helpompi hoitaa armeijan sisällä. Ei armeijan tarvitse olla elämää suurempi muutos, eikä se saa olla henkisesti liian kuormittava.

Uotila: Yhteisenä tavoitteena on saada paremmin voivia varusmiehiä. Onhan meillä tälläkin hetkellä sotilaspastoreita, mutta psyykkisen tuen lisäämistä tarvitaan silti. Hyvinvoiva varusmies on paitsi varusmiehen itsensä myös puolustusvoimien etu. Siksi tähän pitää panostaa. Olen iloinen, että olemme tästä yhtä mieltä.

Lindén: Samoin naisille pitää tehdä palvelus mukavaksi. Puututaan häirintään aina. Sekatuvat ovat hyvä kokeilu. Mainonta on myös tärkeää. Jokaiseen kotiin pitää saada positiivinen esimerkki armeijasta. Tätä yritän osaltani itsekin. Mielikuvat ovat todella tärkeitä, koska onhan siellä intissä aika kivaa oikeasti. Näillä pääsee alkuun.

Mats Uotila on Sastamalasta kotoisin oleva 17-vuotias kokoomuslainen. Lauri Lindén on Helsingistä kotoisin oleva 19-vuotias vasemmistolainen. Uotila ja Lindén väittelevät tällä palstalla ajankohtaisista aiheista.