Säävaroituksia on annettu sunnuntaiksi koko Suomeen maa-alueille lukuun ottamatta Etelä-Karjalaa ja Ahvenanmaata.

Sekä autoilijoiden että jalankulkijoiden on syytä varoa liikkeellä ollessaan sunnuntaina. Keli jatkuu viikonlopun yli liukkaana lähes koko maassa, kerrottiin Ilmatieteen laitokselta.

– Lämpötila sahaa maan etelä- ja keskiosissa nollan molemmin puolin. Varsinkin jalankulkusäätä haittaa se, että jäisten teiden päälle sataa vettä, varoitti päivystävä meteorologi Nina Karusto.

Luvassa on ensin lumisadetta Pohjois-Lapissa, ja myöhemmin sunnuntaina saadaan puolestaan maan lounaisosista alkaen vettä, jäätävää tihkua, räntää ja lunta.

Erittäin huonosta ajokelistä on annettu varoitus sunnuntaiksi alueelle Lapin keskiosista pohjoisen suuntaan. Liikennesää on huono lisäksi linjalla Satakunnasta Etelä-Savoon sekä maakunnissa niistä pohjoiseen.

Jalankulkijoiden on puolestaan aihetta varoa iljanteita ja kaljamia Satakunnassa ja Pirkanmaalla sekä Manner-Suomen alueella niistä etelään, lukuun ottamatta Etelä-Karjalaa.

Pari päivää sitten föhn-tuuli-ilmiö toi Suomeen lämmintä ilmaa. Esimerkiksi jalkakäytävät ehtivät monin paikoin sulaa lumesta, ja vettä muodostui paljon.

Runsasluminen talvi on taannut sen, että tiet ovat nyt monin paikoin peilikirkkaat. Jos sulamisen ja pakastumisen välillä on vielä ehtinyt sataa vettä, tilanne on pahentunut entisestään.

Muun muassa vähäisemmän hiekoituksen vuoksi liukkaus on nyt riski varsinkin pienemmillä sivuteillä.

Vielä maanantainakin ajokeli ja jalankulkusää ovat kehnoja maan pohjois-, länsi- ja eteläosissa, ilmenee Ilmatieteen laitoksen varoituskartalta.

Maanantaihin mennessä sää pakastuu jälleen, ja etelässä sataa mahdollisesti maanantain vastaisen yön aikana lunta jään päälle.

– Jos sää pysyisi pakkasella, teitä hiekoittamalla ja suolaamalla pystyttäisiin hoitamaan ongelmaa, täydensi Karuston kollega Heikki Sinisalo Ilmatieteen laitokselta.

Sinisalon mukaan näyttää kuitenkin siltä, että Etelä-Suomeen on tulossa alkavalla viikolla lisää nollan ympärillä seilaavia lämpötiloja.