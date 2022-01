Espoolaisisä huolestui kehitysvammaisen poikansa turvallisuudesta, kun tämä ei tullut ajallaan kotiin. Poika oli jätetty avonaisen rapun eteen, josta hän pääsi omille teilleen.

Espoolaisisän sydän hyppäsi perjantaina kurkkuun, kun hänen 11-vuotias poikansa ei saapunutkaan koulusta kotiin tavalliseen tapaan.

Isä kertoo, että pojalla on kehitysvamma, eikä hän sen vuoksi poika puhu oma-aloitteisesti juuri mitään, eikä kysyttäessäkään vastaa kuin parilla sanalla. Poika kulkee kouluun ja koulusta kotiin Espoon kaupungin järjestämällä koulukyydillä.

Isä kertoo, että Espoon tekemien kilpailutusten myötä uusilla taksiyhtiöillä on aina kasvukipuja. Milloin hukassa ovat lapset, milloin reitit ja milloin hyväksi havaitut käytännöt.

– Jos kaupunki säästää vuodessa jokusen tonnin, onko se sen väärti, että kaiken maailman polemiikkia tapahtuu, isä sanoo.

Perjantaina isä sai pojan lähdettyä kouluun tekstiviestin taksiyhtiöltä. Siinä kerrottiin, että poika tulisi kotiin suurin piirtein tavalliseen aikaan.

Edellisenä päivänä kuljettaja oli soittanut ja kertoi ensin, että menee muutama minuutti. Isä ymmärsi tämän tarkoittavan, että poika olisi muutaman minuutin päästä kotona. Jonkin ajan kuluttua isä sai uuden soiton, jossa kuljettaja kertoikin olevansa vasta hakemassa lasta koululta.

– Aiemmin kuljettajat olivat aina soittaneet pari minuuttia ennen kuin lapsi saapuisi kotiin.

Iltapäivällä isä odotti soittoa. Hän sai taksiyritykseltä viestin, jonka mukaan poika olisi kotona kello 13.47.

Koska poika ei koskaan aiemmin ollut saapunut kotiin näin aikaisin, isä oletti, että kyseessä on taas kellonaika, jolloin poika haetaan koulusta.

Poikaa ei näkynyt annettuun aikaan. Isä soitti koululle kello 14.46 ja sai selville, että poika oli lähtenyt kotiin taksilla kello 13.30. Yleensä poika laitetaan vasta 15.30 lähtevään taksiin.

Seuraavaksi isä soitti taksiyrityksen ajojärjestelijälle, joka puolestaan soitti kuljettajalle.

Kävi ilmi, että pojan kotitalon rapun ovi oli ollut auki ja kuljettaja vain ohjannut pojan sisään.

Isä kertoo, että ehdottomana sääntönä on ollut, että kehitysvammainen lapsi voidaan luovuttaa taksin kyydistä ainoastaan aikuiselle.

– Ei häntä saa päästää missään nimessä yksin vipeltämään. Pojalla on omat intressinsä tässä ympäristössä, eikä hän tänne yläkertaan tullut. Poika oli jätetty jo tunti sitten rapun eteen ja lähtenyt siitä omille teilleen.

Oli onni onnettomuudessa, että poika löytyi aivan lähistöltä. Tunnin aikana hän olisi ehtinyt laajalle alueelle, isä sanoo.

– Poika oli tien toisella puolella, jossa on eräs hissi, joka vetää häntä magneetin lailla puoleensa. Hänellä olisi voinut olla mielessä myös ihan mitä tahansa muutakin.

Kuljetusyhtiöt reitittävät itse koulukyydit.

Espoon kaupungin logistiikkajohtaja Kari Sirviö kertoo, että kaupunki on juuri kilpailuttanut koulukuljetusten sopimukset. Koulukyytejä ajaa nyt neljä yritystä, joista kolme on Espoolle uusia toimijoita.

– Joka kerta on tullut ongelmia, kun yritykset ovat vaihtuneet. Ei se ole tietenkään puolustus, vaan taksiyhtiöiden täytyy tietää, miten toimia. Nyt vaihdoimme myös oman tilausapplikaatiomme samaan aikaan. Sen vaihdon ei pitänyt osua samaan aikaan, mutta välillä asiat kasaantuvat.

Sirviö sanoo, ettei ole vielä kuullut kyseisestä tapauksesta, mutta jos siitä tehdään reklamaatio, tulee tieto sitä kautta.

– Sopimuksissa on kyllä selkeästi sanottu, ettei yksin saa jättää. Myös applikaatiossa, jossa on kuljetusreitit, lukee kun lasta ei saa jättää yksin kyydistä pois. Tietysti käymme kuljetusyhtiön kanssa tilanteen läpi ja miten se voidaan jatkossa estää. Jos on esimerkiksi uusi kokematon kuski, koulutus on todella tärkeää.

Logistiikkajohtaja Sirviö kertoo, että Espoon kaupungilla on 12 000 koulukyytikuljetusta viikossa.

– Tällaisia vastaavia tapauksia, joissa lapsi on jäänyt yksin, on noin neljä vuodessa. Kaikki ovat onneksi päättyneet hyvin. Massaan nähden nämä ovat harvinaisia.

Hän kiistää, että virheitä tulisi sen takia, että kaupungilla juostaisiin kilpailutuksissa hinnan perässä.

– Sopimuksissa on tarkat kriteerit kilpailutuksissa. Kilpailutukset tehtiin hankintalakiin perustuen, kun edelliset määräaikaiset sopimukset päättyivät.

Kyseinen taksiyritys on yksi Sirviön mainitsemista uusista toimijoista Espoon koulukuljetuksissa.

Yhtiön toimitusjohtaja kertoo kyseisen tapahtuman olleen monen tekijän ikävä sattuma.

Hän kertoo koulun loppuneen 13.30, jonka jälkeen koulutaksi oli lähtenyt kuljettamaan useampaa eri lasta koteihin.

– Tämän kyseisen pojan kodin edessä oli poika ehtinyt hypätä itse ulos taksista ja lähtenyt oma-aloitteisesti juoksemaan rappuun, jonka ovi oli auki.

Toimitusjohtaja kertoo nopeassa tilanteessa kuskin olleen käsityksessä, että poika juoksee rapussa suoraan kotiovelle.

– Kuski ei voinut myöskään juosta pojan perään sisälle rappuun, sillä hän ei voinut luonnollisesti jättää muita lapsia autoon yksinään odottamaan.

Normaalitilanteessa lapsi olisi jäänyt kuskin ja muiden koulukyytiläisten kanssa autoon odottamaan, kunnes vastaanottaja saapuu noutamaan hänet.

– Nämä ovat myös kuljettajalle vaikeita tilanteita, kun ei ole yhtä selkeää vaihtoehtoa.

Toimitusjohtaja kertoo, että asia on käyty läpi kuljettajan kanssa, miten jatkossa pitäisi toimia vastaavassa tilanteessa.

– Hyvin valitettava tapaus, johon suhtaudumme luonnollisesti erittäin vakavasti.