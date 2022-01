Autoihin ja asuntoihin pyrkinyt sarjarötöstelijä jäi kiinni Espoossa

Miehen hallusta löytyi monesta eri kohteesta anastetuksi epäiltyä omaisuutta, kuten kortteja sekä useita avaimia.

Länsi-Uudenmaan poliisi on vanginnut miehen, joka on pyrkinyt tammikuun aikana useita kertoja asuntoihin ja autoihin Espoossa.

Poliisi kertoo tiedotteessa, että sille on tullut viime aikoina useita ilmoituksia ja vihjeitä miehestä, joka on yrittänyt yöaikaan avata asuntojen ja autojen ovia. Rikoksia ja niiden yrityksiä on tapahtunut poliisin mukaan ainakin Viherlaaksossa, Lintuvaarassa, Westendissä sekä Laajalahdessa.

Poliisi on saanut saman miehen kiinni kahdesti tammikuun aikana. Kun poliisi otti miehen kiinni toisen kerran öiseltä parkkipaikalta maanantaina, hänen hallussaan oli monesta eri kohteesta anastetuksi epäiltyä omaisuutta, kuten kortteja sekä useita avaimia.

Poliisi epäilee miehen anastaneen tavarat lukitsematta unohtuneista autoista. Tekoja tutkitaan varkauksina.

− Miehen jalkineenjälkeä vastaava jalanjälki oli havaittavissa läheisillä pysäköintialueilla noin viidenkymmenen eri auton vierestä. Hän on myös tallentunut useisiin eri kiinteistöjen valvontakameratallenteisiin, ja tapaukset ovatkin herättäneet sosiaalisessa mediassa paljon keskustelua ja pelkoa, sanoo rikoskomisario Ilmari Hallamaa tiedotteessa.

Poliisi esitti miestä vangittavaksi rikollisen toiminnan jatkamisvaaran perusteella, ja Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus määräsi hänet vangittavaksi torstaina.

Mies odottaa rikosasioiden käsittelyä tutkintavankeudessa, ja syyte rikosasioissa on määrä nostaa 28.2. mennessä.