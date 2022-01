Lääkärin pysäyttävät sanat teho-osastolla heränneelle skuuttailijalle: ”Älä Taavi panikoi, sinulta on päätä leikattu”

Sähköpotkulautaonnettomuudet aiheuttivat pelkästään Helsingissä viime vuonna useita kymmeniä vakavia onnettomuuksia.

Taavi Myyryläinen verestää autolla ajoa kotitietokoneella. Oikean auton rattiin on toiveita päästä helmikuussa.

Autonasentaja Taavi Myyryläinen, 25, verestää ajotaitoaan tietokonesimulaattorilla viihtyisässä rivitaloasunnossaan Mikkelissä.

Autolla ajo on yksi niistä monista asioista, jotka nuoren miehen on pitänyt opetella uudelleen. Tai ainakin testattava, ovatko taidot vakavan liikenneonnettomuuden jälkeen tallella.

Myyryläinen loukkaantui hengenvaarallisesti kaaduttuaan sähköpotkulaudalla eli skuutilla viime syyskuussa Mikkelissä.

Siinä missä skuuteilla kaatuilleet ovat useimmiten selvinneet kolaroinneistaan ruhjeilla tai asfaltti-ihottumalla, Myyryläiseltä oli mennä rytäkässä henki.

– Paljon pitempään minun ei olisi kuulemma tarvinnut siinä asfaltilla maata, kun minua ei enää olisi pystytty pelastamaan. Näin lääkärit minulle sairaalassa kertoivat.

Taavi Myyryläinen oli ollut syyskuisena perjantai-iltana pelaamassa kavereidensa kanssa biljardia tutulla salilla. Toisten lähdettyä jatkamaan iltaansa baariin hän päätti lähteä kotiinsa.

– Mietin siinä, että otanko taksin, vai lähdenkö skuutilla. Niitä oli siinä vuokralla. Silloin ajattelin, että skuutti tulee halvemmaksi. Nyt ajattelen toisin.

Pari kilometriä ennen kotiaan Myyryläinen muistaa vain välähdyksenomaisesti, kuinka skuutti lähti käsistä ja filmi katkesi. Seuraavana päivänä hän heräsi Kuopion yliopisto­sairaalan teho-osastolla.

Hänellä itsellään ei ole muistikuvia tapahtumasta. Kaikki on toisten ja sairaalaraporttien kertomaa.

– Siihen oli paikalle tullut taksi matkustajineen. He olivat kääntäneet minut kyljelleni ja hälyttäneet ambulanssin. Olin ollut tajuissani, oksentanut ja valittanut pääkipua.

Ambulanssissa Myyryläinen oli menettänyt tajuntansa. Mikkelin keskussairaalassa otetussa kallokuvassa hänellä oli havaittu vakava aivoverenvuoro.

Siinä vaiheessa oli kysymys elämästä ja kuolemasta. Potilas lennätettiin lääkintähelikopterilla Kuopion yliopistosairaalaan. Noin neljä ja puoli tuntia onnettomuudesta hän oli jo leikkauspöydällä.

– Kun kymmenen maissa aamulla heräsin, ihmettelin, että missäs sitä oikein ollaan. Kädet ja jalat sidottuina sänkyyn, ei ainakaan kotona. Ympärillä oli lääkäreitä ja hoitajia ja he rauhoittelivat: ”Älä Taavi panikoi, sinä olet ollut aikamoisessa tällissä ja sinulta on päätä leikattu”.

Taavi Myyryläisen filmi katkesi skuuttionnettomuuteen Mikkelissä kahden jälkeen yöllä. Jo kymmeneltä hän heräsi leikkauksen jälkeen Kuopion yliopistosairaalassa.

Yliopistosairaalassa Myyryläisellä meni ensin pari päivää teholla, sitten viikon verran tehostetussa valvonnassa. Sen jälkeen hänet siirrettiin takaisin Mikkeliin, siellä ensin neurologian osastolle ja sitten neurologiseen kuntoutukseen.

– Kuntoutuksen ansiosta olen toipunut yllättävän nopeasti. Lähtökohta oli kuitenkin se, että jopa käveleminen oli opeteltava uudelleen. Puhuessa tulee edelleen välillä sellaisia blackouteja, että joku sana katoaa. Pystyn kuitenkin kiertämään sen niin, etteivät muut sitä edes huomaa.

Jo sairaalassa ollessaan Myyryläinen päätti, että hän jakaa kokemansa muillekin. Niinpä hän sairaalasta päästyään kertoi tarinansa kuvan kanssa Facebookin Mikkelin puskaradiossa. Ei tehdäkseen itsestään julkkista, vaan varoittaakseen toisia skuuttailijoita.

– Katsellessani sairaalan ikkunasta, miten nuoret ajelivat skuuteilla ja polkupyörillä ilman kypärää, niin ajattelin, että näkisivätpähän ikkunan tälle puolelle. Tekisi varmaan monen mieli laittaa kypärä päähän.

– Toisaalta, kun näin kuntoutuksessa vielä vaikeammin loukkaantuneita tai sairastuneita, kiitin mielessäni sitä, miten hämmästyttävän vähällä itse kuitenkin pääsin. Ihan hyvin voisin olla nyt pyörätuolissa, tai sitten en, en olisi olemassa ollenkaan.

Ensimmäisessä leikkauksessa Taavi Myyryläiseltä poistettiin kämmenen kokoinen pala pääkalloa.

Marraskuussa Myyryläinen leikattiin uudelleen. Kun päästä oli ensimmäisessä leikkauksessa poistettu kämmenen kokoinen pala kalloa, laitettiin siihen tilalle nyt titaaniruuveilla biolasiproteesi.

– Se on vähän niin kuin lasikuitua. Sellainen sisäänrakennettu kypärä, Myyryläinen jaksaa jo vitsailla.

Hänen aikansa kuluu nyt kotioloissa, kuntoutuksessa ja terapiassa. Töihin auto­korjaamolle hän mielii pääsevänsä huhtikuun alussa, johon saakka nykyinen sairausloma jatkuu.

– Keskustelut työhön paluusta alkavat kohtapuoliin. Myös pomo osallistuu niihin. Hän on suhtautunut tapaukseen tosi hyvin. On puhuttu, että aloitetaan työt ”tosi iisisti” lyhennetyllä työajalla ja katsotaan kaikessa rauhassa, miten työ alkaa sujua. Siitä ei oteta turhaa stressiä kumpikaan.

Toipuminen syyskuisesta skuuttionnettomuudesta on Taavi Myyryläisellä sujunut hyvin. Pian alkavat keskustelut työhön paluusta. Kun ohimolihaksen turvotus vielä laskee, niin nuoren miehen kasvolook on entisellään.

Tällaisia ovat sähköpotkulautaonnettomuudet: Enemmistö miehiä, kolmannes päissään ja vain harvalla kypärä

Helsingin yliopistollisessa sairaalassa on aloitettu tutkimus, jossa analysoidaan Husin sairaaloissa viime vuonna hoidettujen sähkö­potkulauta­onnettomuuksissa loukkaantuneiden potilaiden vammoja.

Husin päivystyksissä hoidettiin viime vuonna noin 500 sähköpotkulautavammaa. Töölön sairaalassa hoidettiin noin 120 potilasta, ja he olivat lähtökohtaisesti hiukan vakavammin loukkaantuneita tai heidän hoitonsa vaati erityisasiantuntijuutta.

Alustava tiedonkeruu tutkimusta varten on tehty, ja potilaista on toistaiseksi käyty läpi vajaa puolet, mutta jo niidenkin pohjalta on lääketieteen kandidaatti Henri Vasaran mukaan tehtävissä johtopäätöksiä.

Vasara oli viime kesänä työssä Haartmanin sairaalan päivystyksessä ja hoiti skuuttionnettomuuksissa loukkaantuneita. Hän vastaa nyt Husin sähköpotkulautatutkimuksesta.

Alustavien tietojen mukaan skuuttionnettomuuksissa loukkaantuneiden keski-ikä oli noin 30 vuotta.

Loukkaantuneista lähes 60 prosenttia oli miehiä ja liki kolmannes loukkaantuneista oli päihtyneitä. Noin 30 prosenttia loukkaantuneista tuli päivystykseen puolen yön ja aamuviiden välillä.

Merkillepantavaa oli myös se, että vain viiden prosentin kohdalla potilastiedoissa oli merkintä kypärän käytöstä.

Joukosta erottuivat erityisesti päävammat. Karkeasti arvioiden niitä oli kolmanneksella loukkaantuneista.

Joukossa oli myös useita kymmeniä vakavasti loukkaantuneita. Heillä esiintyi muun muassa kallon sisäisiä verenvuotoja, keskivaikeita tai vaikeita aivovammoja, hankalia pään alueen murtumia sekä suurten luiden murtumia.

– Ja valitettavasti vaikeasti vammautuneet olivat usein nuoria ihmisiä, joilla on vielä elämä edessään, Vasara sanoo.

Poliisilla ei ole skuuttionnettomuuksista valtakunnallista tilastotietoa.

Poliisitarkastaja Heikki Kallio poimi Ilta-Sanomille poliisin viime vuoden tilastoista parikymmentä tapausta, joissa skuuttikuskeille oli kirjoitettu sakkoja liikennejuopumuksesta.

Kyseisissä tapauksissa sakotetut olivat useimmiten törmäilleet autoihin tai pyöräilijöihin tai kaatuneet yksin tai yhdessä kyydissä olijan kanssa.

Poliisin ohje skuuttailijoille on yksinkertainen: aja selvin päin ja liikennesääntöjä noudattaen. Ja tietysti kypärä päähän.