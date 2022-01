Epävarmuus loma-ajoista ja pitkät karanteeniajat huonoissa olosuhteissa syövät varusmiesten henkistä jaksamista, kertoo Varusmiesliitto.

Puolustusvoimissa on todettu tämän viikon keskiviikon ja torstain aikana yli 400 uutta koronatartuntaa.

Koronatartuntojen määrät ovat kovassa kasvussa puolustusvoimissa. Varusmiesliitto on saanut asepalvelustaan suorittavilta yhteydenottoja erityisesti varusmiesten lomakäytännöistä, jotka ovat muuttuneet heikentyneen koronatilanteen takia.

Lisäksi liitolle on tullut palautetta myös muun muassa karanteeniolojen heikoista hygieniaoloista.

Puolustusvoimissa on todettu vuoden 2022 alusta tämän viikon torstaiyöhön mennessä yhteensä 1 430 koronatartuntaa. Tällä viikolla uusia tartuntoja tuli keskiviikon ja torstain aikana 437.

Ilta-Sanomat uutisoi keskiviikkona Puolustusvoimien koronatilanteesta ja keskustelukanavilla vellovista huhuista eri joukko-osastojen kyvystä hoitaa koronatilanne.

Jutun julkaisun jälkeen Ilta-Sanomien toimitus sai useita yhteydenottoja varuskunnissa olevista epäkohdista. Varusmiehet kertoivat, että esimerkiksi karanteenikäytännöistä on tiedotettu heille heikosti.

Samoja soraääniä on kantautunut myös varusmiesliitolle. Palautetta on annettu erityisesti siitä, että varusmiehet eivät tarkalleen tiedä, koska he pääsevät palveluksesta vapaille.

Korona-aikana Puolustusvoimissa otettiin voimaan käytäntö, jossa varusmiehet ovat neljä viikkoa palveluksessa ja kaksi viikkoa vapailla.

Koronakäytäntöjä oli tarkoitus purkaa, mutta sitten omikron-tartunnat alkoivat levitä koko maassa, ja Puolustusvoimat lopetti koronarajoitusten purkamisen.

– Nyt järjestelyjä on muutettu niin, että varusmiehet olisivat seitsemän tai jopa kahdeksan viikkoa putkeen kiinni. Jos ajattelee puolen vuoden palvelusta, niin se on kolmasosa palvelusajasta, joka ollaan kiinni. Se on aika suuri muutos normaaliin arkeen, toteaa varusmiesliiton puheenjohtaja Joel Elmaci.

Hän kertoo, että jatkuva epävarmuus loma-aikojen alkamisesta vaikuttaa palvelustaan suorittavien jaksamiseen.

– Se, että yhtäkkiä kerrotaankin, että ollaan esimerkiksi kaksi viikkoa enemmän kiinni kuin piti, niin se vaikuttaa varusmiesten henkiseen jaksamiseen ja pidemmällä aikavälillä heidän palvelusmotivaatioonsa.

Joel Elmacin mukaan liitolle on tullut myös tietoa karanteeniolojen ”mielenkiintoisista järjestelyistä” ja paikoittain huonosta hygieniatasosta. Hän kertoo, että koronaeristysten ja -karanteenien järjestelyt tehdään aina varuskunnittain ja siksi niissä on eroja.

– Olemme saaneet palautetta, että hygieniapuolen asiat ovat huonolla tolalla joissain paikoissa. Olemme saaneet myös videoita, että joissain paikoissa ollaan karanteenissa liikuntasaleissa, jossain taas tuvissa.

Hän sanoo, että lähtökohtaisesti tupakaranteeni on hyvä, mutta olosuhteet sillekään eivät ole ihanteelliset.

– Jos olet karanteenissa samassa tuvassa 10 päivää 10 muun ihmisen kanssa ja sinulla on vain puhelin siinä... Se voi olla aika pitkät 10 päivää.

