Otsalamput kuumentavat tunteita hiihtoladuilla – asiantuntija: ”Ymmärrän, että herättää ärtymystä”

Suomen Ladun viestintäpäällikön Panu Könösen mielestä otsalamppua voi käyttää hiihtäessä, kunhan huomioi myös muut ladunkäyttäjät.

Hiihto- ja latuetiketti on aihe, joka herättää takuuvarmasti keskustelua joka talvi. Myös pääkaupunkiseudulla hiihtäjät ovat päässeet jälleen laduille, mikä näkyy myös sosiaalisessa mediassa.

Somessa jaetaan paitsi tietoa latujen kunnosta ja hyvistä hiihtopaikoista myös pohditaan, miten laduilla kuuluu käyttäytyä niin, että kaikilla hiihtäjillä tasoon katsomatta on mukavaa ja kaikki voivat viettää turvallisesti aikaa laduilla.

Viime aikoina ainakin Facebookin Paloheinän ladut -ryhmässä ihmisiä on askarruttanut kysymys, saako otsalamppu päässä hiihtää. Kysymys vaikuttaa jakavan ihmisiä karkeasti kahteen leiriin: niihin, joiden mielestä otsalampun käyttäminen sivakoidessa on hyväksyttävää ja niihin, joiden mielestä ilmankin näkee riittävän hyvin.

Ulkoilujärjestö Suomen Latu on julkaissut Latuetiketti-nimisen ohjeistuksen latujen käyttäjille. Etiketin mukaan muun muassa kaikilla pitää olla hiihtorauha ja jokainen saa hiihtää omaa vauhtiaan ja omalla tyylillään. Laduilla pitää myös liikkua ennustettavasti ja hiihtosuuntaa pitää noudattaa. Perinteisen uralla ei saa luistella.

Ohjeilla pääsee pitkälle, mutta otsalampuista etiketissä ei ole mainintaa. Joka tapauksessa jokaisen pitäisi saada hiihtää omalla tyylillään ja vauhtiaan. Suomen Ladun viestintä- ja markkinointipäällikkö Panu Könönen tuntee keskustelun ja itsekin käynyt hiihtämässä Paloheinässä kyseisellä Niskalan peltoladulla, jossa ei ole valaistusta. Hän myöntää, että lamppukeskusteluun ei ole helppoa ratkaisua.

Könösen mielestä lamppua voi käyttää, mutta sen käyttämiseen kannattaa kiinnittää huomiota ja lamppuun on hyvä tutustua ennen ladulle lähtemistä.

Könönen huomauttaa, että otsalamppu voi olla hiihtäjän turvallisuutta parantava tekijä.

– Jos on kokematon hiihtäjä tai näössä on heikkoutta, ei siellä (Niskalassa) hiihtäminen turvallista ole. Mielestäni otsalampun käyttäminen on ok siellä, missä keinovalaistusta ei ole.

Hiihto Latuetiketti Latu on kaikkien hiihtäjien yhteinen. Anna kaikille mahdollisuus hiihtää omaa vauhtiaan – ja omalla tyylillään.

Muista hiihtosuunta. Noudata osoitettua hiihtosuuntaa sekä muita ladun varrella olevia ohjeita ja varoituksia.

Nopeampi väistää. Väistä hitaampaa hiihtäjää ohitustilanteissa. Kaksisuuntaisella ladulla kohdatessa molemmat antavat tilaa.

Liiku ennustettavasti. Katso taaksesi ennen kuin vaihdat latua, käännyt risteyksestä tai pysähdyt. Älä kiilaa toisen eteen.

Älä luistele perinteisen ladun päällä. Se menee rikki ja pilaa toisten hiihtonautinnon.

Älä kävele ladulla. Perinteisen latu-urat ja vapaan hiihdon osa on tehty hiihtämistä varten, eikä niitä saa muilla liikkumistavoilla rikkoa. Koiraa ei saa ulkoiluttaa yleiseen käyttöön kunnostetulla ladulla.

Auta tarvittaessa. Jokainen hiihtäjä on velvollinen auttamaan kaatunutta tai loukkaantunutta kanssahiihtäjää. Lähde: Suomen Latu

Jos päättää lähteä hiihtämään otsalampun kanssa, Könönen suosittelee kiinnittämään huomiota muutamaan asiaan. Ensinnäkin on kohteliasta huomioida muut ladunkäyttäjät lampunkin valossa. Toisekseen valon ei tarvitse vastata auton sumuvaloja, vaan pienemmälläkin teholla pärjää. Ohjenuoraksi hän antaa, että kunhan ladun näkee riittävän hyvin.

Hiihtäessä lampun kirkkautta voi myös säätää. Jos muita hiihtäjiä ei ole näkösällä, lamppu voi olla kirkkaampi. Muiden hiihtäjien kohdalla lampun voi asettaa himmeämmälle tai sammuttaa jopa kokonaan.

– Harvalla kuntohiihtäjällä on niin hoppu, että lamppua ei ehtisi kohteliaisuudesta säätää.

Osan lampuista voi asettaa mukautumaan ympäröivään valaistukseen.

Myös lampun kulmaa voi säätää siten, että valo ei osoita eteenpäin, vaan alas. Lisäksi hän kiinnittäisi huomiota siihen, että lampun sammuttaa, kun saapuu keinovaloon.

– Ymmärrän, että herättää ärtymystä, jos joku vetää koko lenkin lamppu helottaen.

