Helsingin kaupunki julkaisi tuoreimmat tiedot tartunnoista postinumeroalueittain.

Helsingissä on todettu viimeisen kahden viikon aikana 22 186 koronavirustartuntaa.

Selvästi eniten tartuntoja raportoitiin viimeisen kahden viikon aikana Kontulan ja Vesalan alueelta, 963. Toiseksi eniten tartuntoja havaittiin Etelä-Vuosaaressa, 670 ja kolmanneksi eniten Kalliossa, 515.

Helsingin kaupunki julkaisi tuoreimmat tiedot tartunnoista postinumeroalueittain keskiviikkona.

Asukasmäärään suhteutettuna ilmaantuvuus on korkeinta Kaitalahdessa, jossa tartuntoja on 3 912 sataatuhatta asukasta kohden. Seuraavaksi korkeinta ilmaantuvuus on Jätkäsaaren (3 837), Kontulan ja Vesalan (3 702) sekä Myllypuron (3 519) alueilla.

Pienin ilmaantuvuusluku oli viimeisen kahden viikon aikana Kivihaassa (1 499). Tartuntoja on tilanteeseen nähden maltillisesti myös muun muassa Reimarlan, Länsi-Pakilan, Munkkiniemen ja Vattuniemen alueilla, joissa ilmaantuvuus jää alle kahdentuhannen.

Koko Helsingissä ilmaantuvuus viimeisen kahden viikon aikana oli 3 095 tartuntaa 100 000 asukasta kohden.

Aiemmin torstaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa THL:n ylilääkäri Otto Helve sanoi, että omikron vaikuttaa nyt korvanneen koronaviruksen deltamuunnoksen Suomessa. Helveen mukaan maassa vallitsee nyt omikronepidemia.