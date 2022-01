Tämän verran 40-vuotiaan kannattaa pistää joka kuukausi jemmaan, jos yhtään ajattelee eläkevuosia – vinkit myös terveyteen ja työelämään

Miten loppuelämää pitäisi suunnitella, kun ikää on kertynyt 40 vuotta Asiantuntijat kertovat, mitä tässä ikävaiheessa pitäisi suunnitella rahan, terveyden ja työelämän osalta.

Moni haluaa elää elämäänsä tässä ja nyt. Tulevaisuuteen varautuminen tuntuu kaukaiselta.

Tutkimusten mukaan ihmisillä on taipumus asettaa etusijalle asiat, joista voi nauttia nyt, sen sijaan että panostettaisiin asioihin, joista voisi nauttia myöhemmin. Se onkin esimerkiksi eläkesäästämisen yksi merkittävä psykologinen este.

Tulevaisuuteen on silti hyvä varautua. 40-vuotiaana ei ole vielä lainkaan myöhäistä muuttaa elintapoja, aloittaa säästämistä tai päivittää osaamista työelämässä. Näillä asiantuntijoiden vinkeillä 40-vuotias voi turvata tulevaisuutensa.

RAHA

40-vuotiaana ehtii vielä hyvin aloittaa eläkesäästämisen. Asiantuntijoiden mukaan Suomen työeläkejärjestelmä on luotettava, mutta eläkettä varten kannattaa olla myös omaa rahaa säästössä.

Säästöpankkiryhmän pääekonomisti Henna Mikkonen kertoo, että yleensä eläkkeelle jäädessä tulot karkeasti ottaen puolittuvat, jolloin esimerkiksi tuhannen euron lisäraha kuukaudessa voi nostaa elintasoa mukavasti.

Mikäli eläköityy 70-vuotiaana ja elää sen jälkeen vielä 25 vuotta, ylimääräistä rahaa pitäisi siis olla noin 300 000 euroa. Esimerkiksi Danske Bankin laskurin mukaan sellaisen summan saa kasaan sijoittamalla kuukaudessa 300 euroa ikävuodet 40–70, jos lasketaan, että tuotto-odotus on kuusi prosenttia vuodessa. Sijoituksia kannattaa hajauttaa.

Jos rahat vain jemmaa nollakorkoiselle pankkitilille, säästöjä kertyy samassa ajassa noin 100 000 euroa. Lisäksi inflaatio syö talletusten ostovoimaa.

– Asunto on monelle yksi varallisuuden kohde, mutta ei kannata täysin luottaa siihen, että se olisi ainoa eläketurva, Mikkonen neuvoo.

Osoitteessa tyoelake.fi voi tarkistaa oman eläkekertymänsä suuruuden ja arvion sen kasvusta.

Johtava lakimies Piritta Poikonen Finanssiala ry:stä lisää, että etenkin perheellisen nelikymppisen on tärkeää ottaa henkivakuutus, sillä jos toiselle vanhemmista tapahtuu jotakin, perheen voi olla vaikeaa pärjätä taloudellisesti. Sen lisäksi sairaskuluvakuutusta kannattaa pohtia.

TERVEYS

Aikuisten liikkumissuosituksen mukaan lihaskuntoa tulisi treenata ainakin 2 kertaa viikossa ja lisäksi harrastaa reipasta liikuntaa ainakin 2,5 tuntia viikossa tai rasittavaa liikuntaa 1 tunti ja 15 minuuttia viikossa.

– Liikunnalla on tutkitusti hyviä vaikutuksia fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Säännöllisellä ja kohtuutehoisella liikunnalla on todettu olevan edullisia vaikutuksia useiden sairauksien ehkäisyssä, liikuntasuunnittelija Katriina Ojala UKK-instituutista toteaa.

Terveellisen ruokavalion hyvä peruspilari on suomalainen lautasmalli. Myös muita hyviä ohjenuoria terveelliseen ruokavalioon on.

– Kasvisten ja kuitujen saanti, rasvan laatu sekä liiallisen sokerin välttäminen ovat tässä järjestyksessä kaikkein tärkeimmät, Ojala sanoo.

Lisäksi riittävä unensaanti sekä stressinhallinta ovat oleellisia keinoja terveyden ylläpitämisessä.

Johtaja, tutkimusprofessori Tiina Laatikainen THL:n Hyvinvointivaikuttajat-osastolta kertoo, että suositusten mukaan 40-vuotiaan miehen ja 50-vuotiaan naisen on viimeistään syytä käydä mittauttamassa veren rasva-arvojen taso.

– Viimeistään 40-vuotiaana on hyvä olla tietoinen lipidiarvoistaan, verenpainearvoistaan ja kiinnittää huomiota painoonsa ja välttää tupakointia, Laatikainen sanoo.

Terveyden ennakoinnin kannalta on myös tärkeää osallistua kansallisiin syöpäseulontoihin.

Jos ylipainoa on kertynyt, jo pienelläkin painonpudotuksella on merkittäviä terveysetuja. Ojala kuitenkin muistuttaa, että ainoa oikea ja terveellinen tapa pudottaa painoa on pysyvä elämäntapamuutos, eivät dieetit tai kuurit.

Naisilla vaihdevuosi-iässä lihasmassan katoaminen kiihtyy, jolloin viimeistään lihaskunnosta pitäisi alkaa pitää huolta. Miehillä lihasmassa alkaa kiihtyvästi kadota noin 70-vuotiaana.

Erityisesti ongelmia tulee, jos jalkojen lihakset ovat heikot.

– Jos alaraajoille ei ole tehnyt juuri mitään lihaskuntoa ja sattuu vielä tekemään istumatyötä, niin 60-70-vuotiaana alkaa todellakin huomata, että on vaikeaa esimerkiksi nousta matalalta tuolilta ylös. Alaraajojen voima on liikkumis- ja toimintakykymme kannalta hyvin olennainen, Ojala toteaa.

TYÖELÄMÄ

Tutkimusprofessori Jukka Vuori Työterveyslaitokselta kertoo, että tulevaisuutensa rahahanojen turvaamiseksi 40-vuotiaan on hyvä huolehtia työelämässä eritoten neljästä asiasta: siitä, että oma osaaminen pysyy ajan tasalla, siitä, että työura etenee ja työ on mielekästä sekä siitä, että elintavat ovat terveelliset.

– Nelikymppisenähän on työelämässä siinä vaiheessa, että jos ei pidä osaamisestaan huolta, työmarkkinoilla olo voi tulla tuskaiseksi ja uusien paikkojen löytäminen vanhempana voi olla vaikeaa, Vuori sanoo.

Vuori arvioi, että aikaisemmin työpaikat huolehtivat enemmän työntekijöiden urakehityksestä, mutta nykyisin ihminen itse on siitä yhä enemmän vastuussa.

– Se vaatii aktiivisuutta. 40-vuotias on juuri siinä iässä, kun on hyvä pohtia sitä, että pitäisikö työurassa jotain päivittää ja ottaa asia esille.

40-vuotias ei ole vielä liian vanha kouluttautumaan uudelle alalle tai edes ryhtymään yrittäjäksi.

Vuoren mukaan erityisen tärkeää on, että työnsä kokee mielekkääksi.

– Työuupumukseen liittyy usein merkityksettömyyden tunteita, jotka voivat johtua esimerkiksi siitä, että on liian pitkään työssä joka ei innosta eikä kiinnosta.

– Jos jumittuu pahasti yhteen ja samaan eikä sieltä enää pääse pois, se on riskialtista, sillä se voi johtaa loppuunpalamiseen. Vaarana ovat terveysongelmat ja työuran rapistuminen ympäriltä.