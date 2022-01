Suvi Kerttulan kolumni: Viimeinen puhelu

Oma lapsuudenperheeni oli hyvä, mutta tuttavan kivijalkaliikkeessä vietetyt hetket tekivät lapsuudestani vielä paremman. Tulin kuulluksi ja hyväksytyksi, kirjoittaa Suvi Kerttula.

Tammikuisena sunnuntai-iltapäivänä puhelin soi. Silloin en tiennyt, että se olisi viimeinen puhelumme. Viimeinen tervehdys minulle.

Tutustuin Makkeen pikkukaupungissa 70-luvun lopussa. Hänellä oli koiratarvikeliike ala-asteeni koulutien varrella. Poikkesin siellä lähes joka päivä koulun jälkeen.

Lemmikkieläinliikkeen maailma oli kiehtova. Nuoren tytön taivas. Olin kiinnostunut koirista, joita Makke trimmasi liikkeen takahuoneessa. Roikuin tuntikausia trimmausnurkan ovensuussa ihailemassa kaikkea sitä, mitä Makke edusti.

Kolmekymppinen rouva oli aina huoliteltu. Permanentti, ripsiväri, luomiväri, poskipuna, huulipuna. Nämä olivat Makken tavaramerkkejä. Hänen äidillään oli ollut kemikalioliike. Esteettisyys oli verissä. Koiratarvikeliikkeessä oli yhä myynnissä pieni valikoima parfyymeja ja samppoita. Tykkäsin nuuhkia parfyymeiden tuoksuja.

Pieni kivijalkamyymälä tarjosi koululaiselle tuulahduksen suuresta maailmasta. Luin innokkaasti koiran kalkkitablettiesitteitä. Nykyajan somemaailmaan tottuneet seitsemänvuotiaat saattavat olla vähän eri tasolla.

” Koiratarvikeliike oli koululaiselle kuin iltapäiväkerho.

Koiratarvikeliike oli koululaiselle kuin iltapäiväkerho. Mahdoin olla rasittava, kun pelmahdin sisään ja jämähdin nurkkaan korkealle jakkaralle istumaan.

Tapitin kiinnostuneena, kun koiraa trimmattiin. Joskus sain itsekin yrittää.

Välillä ovi aukesi ja asiakas kävi lottoamassa. Silloin oli nykypäivän silmin melko alkeellista tekniikkaa. Lottokuponki syötettiin laitteeseen sisään ja vedettiin kammesta. Kuponkiin tuli sen päivän leima.

Lottokuponkien kopioita säilytettiin takahuoneessa. Kerran viikossa ne toimitettiin Veikkaukselle lauantain lottoarvontaa varten. Mieleen on jäänyt säpinä, kun pöydän takaa löytyi asiakkaan lottokuponki, kun sen viikon kupongit oli jo palautettu. Sitä lähdettiin kiireesti viemään Helsinkiin ennen lottoarvontaa.

” Nyt helmikuun alussa alkaa Yhteisvastuukeräys.

Harva lapsi on yhtä etuoikeutettu kuin minä ja saa hengata koulun jälkeen kivijalkaliikkeessä. Nyt helmikuun alussa alkaa Yhteisvastuukeräys. Teemana on koronapandemiasta kärsivien lasten ja nuorten auttaminen niin Suomessa kuin maailmallakin. Tavoitteena on auttaa yksinäisyyttä, ahdistuneisuutta ja toivottomuutta kokeneita nuoria.

Oma lapsuudenperheeni oli hyvä, mutta koiratarvikeliikkeessä vietetyt hetket tekivät lapsuudestani vielä paremman. Olin kivijalkakaupan lämpöön aina tervetullut. Tulin kuulluksi ja hyväksytyksi.

Samanlaisia kohtaamisen kokemuksia toivoisin kaikille maailman lapsille.

Ne hetket eivät koskaan unohdu. Oli Markku, joka tuli pääkaupungista somistamaan näyteikkunan. Sain auttaa julisteiden ripustamisessa. Viereisen sekatavarakaupan omistaja, möreä renessanssihahmo, piipahti usein tarinoimaan.

Tätä taikapiiriä muistelin, kun sain pakkasiltana suruviestin. Yksi on joukosta poissa. Kymmenen tuntia aikaisemmin juttelimme Maken kanssa viimeisen kerran puhelimessa.

Makke oli vauhdikas ja samalla tavalla lähti.

Kiitos kaikesta, Makke.

Hyvää matkaa!