Kansainväliset raportit kertovat, että lapsia on joutunut omikronin myötä aiempaa enemmän sairaalaan. Suomessa tilanne on edelleen rauhallinen.

Lapsi kuoli tiettävästi ensimmäistä kertaa koronan aiheuttamaan tautiin Suomessa, kerrottiin eilen. Surullinen tapaus sattui Laihialla Pohjanmaalla.

Lasten vakavat koronatapaukset ovat Suomessa edelleen aivan yksittäisiä, muistuttaa lastentautien erikoislääkäri Terhi Tapiainen Oulun yliopistollisesta sairaalasta. Yleiskuva on, että jos on tuhat testipositiivista lasta, heistä kolme joutuu osastohoitoon. Näistä kolmesta tapauksesta suurin osa on lyhyitä, 1–2 päivää kestäviä vierailuja.

Tätä vakavampia on vielä vähemmän.

Tapaukset keskittyvät lapsiin, jotka kuuluvat riskiryhmiin sekä yli 12-vuotiaisiin lapsiin, jotka eivät ole vielä ehtineet saada rokotetta.

Marraskuun 21. päivään mennessä sairaaloiden vuodeosastoilla oli ollut epidemian aikana yhteensä 113 alle 12-vuotiasta lasta. Heistä 56 prosenttia oli alle yksivuotiaita.

Yksityiskohtia Laihian tapauksesta ei tiedetä. Lapsi oli kouluikäinen ja hän kuului koronaviruksen riskiryhmään.

Verrattuna muihin hengitystieinfektioihin, koronan aiemmat variantit ovat aiheuttaneet lapsilla jopa poikkeuksellisen lievää tautia.

Kun koronan omikronmuunnos lähti leviämään ympäri maailman kulovalkean tavoin, alettiin kansainvälisesti raportoida aiempaa enemmän sairaalahoitoa vaativista koronatapauksista lapsilla.

Suomessa tilanne tämän suhteen on edelleen rauhallinen.

Tapiaisen mukaan tällä hetkellä kuitenkin näyttää siltä, että omikron käyttäytyy lapsilla enemmän kuten muutkin hengitystievirukset, niin kuin rinovirus, rs-virus tai influenssa. Ne tuovat tyypillisesti lapsia sairaaloihin jonkin verran.

Tapiainen pohjaa näkemyksensä kansainvälisiin raportteihin.

– Lähes joka päivä esimerkiksi Oulun yliopistolliseen sairaalaan otetaan useita lapsia hengitystievirusinfektioiden vuoksi. Potilailla voi olla hengitysvaikeutta, keuhkokuumetta tai kurkunpäätulehdusta.

Lapset sairastavat muitakin hengitystieinfektioita hyvin paljon. Näiden kohdalla yksittäisissä tapauksissa voidaan siis joutua sairaalaan. Hyvin harvinaista on, että lapsi kuolee hengitystieinfektioon, mutta mahdollisuus on enemmän kuin nolla.

– On esitetty, että omikron alkaisi muistuttaa enemmän muita hengitystieviruksia, mutta ei niin, että se olisi jotenkin vaarallisempi tai yleisempi kuin muut hengitystievirukset.

– Mutta tämä ei ole toistaiseksi näkynyt Suomen lastensairaaloissa.

Potilaan huone Tampereen lastensairaalassa.

Pandemian alkuaikoina puhuttiin paljon myös lasten hyperinflammatorisesta oireyhtymästä MIS-C:stä.

MIS-C-potilailla immuunipuolustus hyökkää omaa kehoa vastaan eri tavoin, jolloin oireina ilmaantuu muun muassa korkeaa kuumetta, voimakkaita vatsakipuja, sekavuutta sekä sydämen vajaatoimintaa.

Suomessakin MIS-C-tapauksia todettiin yksittäisiä, mutta yksikään lapsi ei siihen kuollut.

– Useista kansainvälisistä keskuksista, kuten Britanniassa ja Yhdysvalloista, raportoitiin todella paljon tällaisia tapauksia ensimmäisen pandemiakevään aikana. Suomessakin ensimmäisen pandemiavuoden aikana tehtiin arvio, että yksi lapsi tuhannesta tai kahdesta tuhannesta voisi sairastua voimakkaaseen tulehdukselliseen oireyhtymään, kertoo Tapiainen.

Nyt näyttää kuitenkin siltä, että oireyhtymään sairastuneiden määrä ei ole ryöpsähtänyt, vaikka koronatartuntoja on ollut syksyn ja viimeisten viikkojen aikana todella paljon.

– Fakta on, että olemme nähneet hyvin vähän näitä tapauksia siihen nähden, mitä se alkuperäinen arvio oli.

MIS-C:tä oli todettu lokakuun loppuun mennessä Suomessa yhteensä 14 tapausta. Tapiaisen mukaan tapauksia ei ole tämän jälkeen tullut yhtään enempää ainakaan Oulun yliopistollisessa sairaalassa, vaikka tartuntamäärät Suomessa ovat lokakuun jälkeen räjähtäneet.