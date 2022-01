Nelilapsinen perhe kohtasi loppiaisena jotain epätodellista: ”Meidän koti paloi, meillä ei enää ole kotia, olemme kodittomia”

Ninan ja Kimmon nelilapsisen perheen rintamamiestalo tuhoutui loppiaisen tulipalossa. Sen jälkeen he kohdanneet suurta ja sydämellistä välittämistä, mutta myös pikkusieluista kateutta.

LoppiaiseEn loppui kuopiolaisen suurperheen entinen tuttu ja turvallinen arki iloineen ja pienine murheineen.

Symbolinen kellonaika voisi olla 5.33. Silloin Ninan soitto kirjautui hätäkeskukseen.

”Meidän talo palaa!”

Hätäkeskuspäivystäjä kuuli osoitteen ensin väärin. Nina joutui korjaamaan useamman kerran. Hän huusi paniikissa.

”Tulkee äkkiä!”

Nina, 32, Kimmo, 29 ja heidän nelilapsinen uusperheensä pääsi kodistaan ulos viime hetkillä. Labradorinnoutaja Riki pelastui, kuusivuotias kissa Porre hukkui liekkimereen.

Vai hukkuiko? Nina elättelee toivoa, että Porrekin pääsi pois, olisi vain piilossa jossain, säikähtäneenä, mutta elossa. Kissojen selviytymistarinat voivat olla uskomattomia. Jos valtava tulipalo voi syttyä pienestä kipinästä, miksei toivon kipinäkin voisi lepattaa.

Tammikuinen harvinainen aurinko paistoi torstaina. Tulipalosta oli kulunut viikko.

Loppiaisesta on haastattelua tehtäessä kulunut vasta viikko.

Se on niin lyhyt aika, että Nina pyytää käyttämiensä aikamuotojen korjaamista. Hän saattaa yhä puhua kuin oma koti olisi olemassa, se Kimmon nikkaroima portaikkokin yläkertaan, tyttöjen huoneeseen, juuri edellisenä iltana valmistunut.

Kun käytiin nukkumaan.

Aamuyöllä Nina heräsi, ihmetteli käryä, alakerrassa oli savua vyötäisiin. Näytti kuin etuoven kylmäporstuassa palaisi nuotio. Liekkien kajoa, loimotusta. Nina herätti Kimmon, tämä juoksi takaoven kautta etuovelle.

Porstuassa paloi roskapusseja. Kimmo kirosi ja huusi. ”TYTÖT ALAS! NYT KAIKKI ULOS!” 7- ja 12-vuotiaat tytöt pukivat ylle lämmintä, Nina auttoi 2-vuotiasta poikaa ja sieppasi syliinsä 11-kuukautisen poikavauvan.

Juostiin takaovelle – kovaa, samassa porstuan seinä leimahti, liekit lähtivät nuolemaan ylös päin – lujaa.

”Peruuta auto”, Nina huusi Kimmolle, joka peruutti pois pihalta. Ei Nina autosta huolissaan ollut, vaan lapsista.

–Ajattelin vain, että kunhan olisi joku lämmin paikka lapsille.

” Meidän koti paloi. Meillä ei ole kotia. Olemme kodittomia.

Naapuritaloissa ei oltu herätty. Aamuöinen ohikulkija tuli kysymään, mitä tapahtui. Silloin roihahti talon toinen puolisko ilmiliekkeihin.

Pohjois-Savon pelastuslaitos ei enää voinut pelastaa punakukolta vuonna 1958 valmistunutta rintamamiestaloa tai sen 40 vuotta nuorempaa uutta osaa.

– Se levisi kuin kulovalkea, vanhat purutäytteet paloivat.

Ohikulkija meni herättämään naapuritalon asukkaat.

– Pääsimme sinne suojaan. Taneli otti meidät sisään, Nina kertoo.

Kun poliisi tuli puhuttamaan Ninaa, tämä oli shokissa. Poliisi kysyi jotain, Nina vastasi kertomalla, mitä oli laittanut iltapalaksi, millaisia leipiä, montako.

Keskustelu oli epätodellinen, mutta niin oli tilannekin.

Tuli nuoli seinistä irvokkaita taideteoksia.

Todelta se ei tunnu vieläkään.

– Meidän koti paloi. Meillä ei ole kotia. Olemme kodittomia, Nina sanoo.

Lyhyitä, yksinkertaisia lauseita, joiden sisään mahtuu mittaamattoman paljon muuttunutta todellisuutta ja tunteita.

Perheen viides lapsi syntyy huhtikuussa. Hän on poika, ja pojalle on päätetty antaa toiseksi nimeksi Taneli, olihan naapurin Taneli ensimmäinen siinä tavallisten hyvien ihmisten ketjussa, joka on auttanut perhettä, joka menetti kaiken.

Elämä on edelleen täysin sekaisin, ”selviytymismoodissa”. Kysymykseen, mitä te tarvitsisitte, on usein vaikea löytää vastausta, ”kun ei vieläkään oikein ymmärrä, että meillä ei ole mitään”.

Tulipalosta pelastuivat vain ne vaatteet, jotka ehdittiin pukea ylle, ja nekin piti heittää pois, kun savun haju ei enää lähtenyt.

Sosiaalitoimisto myönsi 700 euroa sänkyjen ja vuodevaatteiden ostamiseen.

– Mutta kun ei ole kotia, mihin sängyt viedä, Nina sanoo.

Kaikki alkaa alusta.

Yllättävistä asioista tuli iso ongelma. Esimerkiksi silmälasit. Kirvesmiehenä työskentelevä Kimmo ei voi ajaa autoa ilman laseja. Lasit sulivat liekkeihin.

– Minun piti aluksi kuljettaa häntä asioille.

Myös lapset ovat kulkeneet autossa mukana. Koulukuljetusten järjestely on tyttöjen ison ikäeron vuoksi vaikeaa. Kunta tarjoaisi vain yhden kyydin.

– Päivät vietämme autossa, yöt laitoksessa, Nina kiteyttää.

– Yhtä rumbaa ja hullunmyllyä, puhelin korvalla. Ei hetkeä istahtaa alas.

Nina aloitti juuri opinnot. Hän on ympäristötekniikan insinööri ja tavoitteena on toinen tutkinto.

Heillä on kaksi huonetta Kuopion Kriisikeskuksessa. Matka lasten lähikouluun venähti 8 kilometriksi. Kriisikeskus ei ole koti.

Ninalla on yksi harras toive, johon hän toivoisi perheen saavan apua kaupungin sosiaalitoimelta: uusi koti, asunto vuokralle, väliaikaisen kodin etsiminen, kun omat voimat ovat vähissä. Tukea, kun ne seinätkin tuntuvat kaatuvan päälle, joita ei enää ole, eikä suojaavaa kattoa eikä turvallisia ovia eikä kodin valoa ikkunoissa.

Nina kokee, että tuota tärkeintä apua ei ole saatu.

Ajatukseen on vaikea tottua. Aika kodissa muuttui imperfektiksi.

Onneksi se ei ole ainoa kokemus.

Nina luettelee suuren joukon ihania ihmisiä, jotka perhe on kohdannut. Hiltulanlahden ”puuhanaiset” järjestivät vaate- ja lelukeräyksen. Se on yhteisöllisyyttä.

Myös kirkkoa Nina kiittää avusta, ja diakoneja kuuntelemisesta.

Ninan entinen esimies varusmiesajalta Karjalan lennostosta lahjoitti sotilaspoliisin baretin ja laukun palaneiden tilalle, kun tiesi niiden tunnearvon Ninalle.

Ninan täti lupasi tehdä uuden samanlaisen kastemekon tuhoutuneen tilalle. Sille tulee taas kohta käyttöä.

Kaksivuotias sai lahjoituksena uudet unilelut, kun ”tiikerit” paloivat poroksi. Leluja on maailman täysi, mutta unileluja paljon vähemmän. Ne ovat harvinaisia yksilöitä.

– Niitä unitiikereitä oli kolme ja saimme kaksi samanlaista. Oikeasti ne ovat kyllä leopardeja, Nina hymähtää.

Pelastuneita mukeja.

Vaateliike lahjoitti ulkoiluvaatteita, optikkoliike Kimmolle silmälasit, ravintola antoi lahjakortit. Paljon pieniä hyviä tekoja ja eleitä.

– Kimmon työnantaja lupasi maksaa meille hotelliyön. Ihanaa uudelta työnantajalta.

Kaiken hyvyyden lisäksi perhe on kohdannut yllättäviä reaktioita ja sosiaalisessa mediassa purkautunutta pahanilkisyyttä. Suomesta tuntuu löytyvän jopa sellaista kateutta, joka kohdistuu kaiken menettäneisiin ja heille annettuun apuun.

– Äärimmäisen raakaa.

Onneksi hyvyyttä on ollut paljon enemmän kuin myrkkypisaroita.

– Suomalaiset saavat olla ylpeitä itsestään, Nina kiittää.

– Kun tämä kaikki on ohi, haluan järjestää grillijuhlat!

Ihmiset vertailevat usein, mitä pelastaisivat tulipalosta, jos joutuisivat siihen tilanteeseen. Nina ja Kimmo eivät ehtineet pelastaa mitään. Raunioista löytyi ehjänä vain Ikean vati ja muutama muu pikkuesine.

Mustan kahvin mukit.

Ninalta ja Kimmolta voi enää kysyä, minkä menettäminen sattuu eniten.

– Muistot, kaikki muistot, Nina sanoo.

– Vaatteita ja leluja ja kaikkea saa kaupoista, muistoja ei. Älkää käyttäkö kovalevyä, säilökää kaikki pilveen, Nina neuvoo.

Kovalevyjen muistot tuhkaantuivat. Samoin kuvista tehdyt kirjat ja kehystetyt valokuvat, kuten se sievä kuva Ninasta ja Kimmosta, joka oli juuri laitettu hyllyn reunalle. Ja lasten sisaruskuvat.

He olivat ehtineet asua Hiltulanlahden rintamamiestalossa tällä erää vasta viikon. Talo ostettiin kolme vuotta sitten, mutta välillä työt veivät asumaan muualla.

Oma koti kullan kallis, sanotaan. Nina ja Kimmon koti paloi kullan valkeana liekkinä kylmän loppiaisaamun tähtitaivaan alla.

Syttymissyytä ei vielä tiedetä.