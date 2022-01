Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan suurin osa lasten koronatartunnoista on lieväoireisia tai oireettomia.

Tiettävästi ensimmäinen lapsi kuoli Suomessa viikonloppuna koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Asian vahvisti keskiviikkona Ilta-Sanomille Laihian kunnan vt. sivistystoimenjohtaja Markku Laukkonen. Hän kertoi, että viikonloppuna menehtynyt lapsi kuului koronaviruksen riskiryhmään. Lapsi oli alakouluikäinen, mutta hänen tarkka ikänsä ei ole tiedossa.

Keskiviikkona uutisoitiin myös, että Virossa seitsemänvuotias poika kuoli koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Tallinnan lastensairaalan mukaan lapsella oli useita perussairauksia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi marraskuun lopussa, että alle 12-vuotiaiden vaikeita tautitapauksia oli havaittu Suomessa erittäin harvoin. Koronaviruksen omikronmuunnos havaittiin ensimmäisen kerran Etelä-Afrikassa marraskuun lopussa. Sen jälkeen nopeasti leviävästä muunnoksesta on tullut valtavirus myös monessa sairaanhoitopiirissä Suomessa.

Maailmalla omikronmuunnos on herättänyt huolta, koska sen on pelätty vievän enemmän lapsia sairaalahoitoon kuin aiempien muunnosten.

Lasten infektiolääkärit Tea Nieminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä (Hus) ja Terhi Tapiainen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä (PPSHP) kertoivat Ilta-Sanomille vuodenvaihteessa, että Suomessa ei ole havaittu, että lapsia joutuisi sairaalahoitoon aiempaa enemmän.

Marraskuun lopussa THL kertoi, että Suomessa yksikään alle 12-vuotias lapsi ei ollut kuollut koronaan. Marraskuun 21. päivään mennessä sairaaloiden vuodeosastoilla oli ollut epidemian aikana yhteensä 113 alle 12-vuotiasta lasta. Heistä 56 prosenttia oli alle yksivuotiaita.

– Tilanne on samankaltainen muidenkin hengitystievirusten osalta. Alle yksivuotiaiden imeväisikäisten sairaalahoito on hyvin yleistä muihin lapsiin verrattuna, esimerkiksi alle kolmen kuukauden ikäiset lapset otetaan herkästi kuumeen vuoksi seurantaan henkeä uhkaavan bakteeri-infektion poissulkemiseksi ja toisaalta alle vuoden ikäisillä hengitysvaikeus on tavallinen oire virusinfektiossa, THL:n ylilääkäri Emmi Sarvikivi kertoi tiedotteessa.

Koronavirusinfektio on THL:n mukaan lapsilla pääasiassa lieväoireinen: nuhaa, yskää, kurkkukipua ja pikkukuumetta. Osalla infektio on täysin oireeton.

THL:n sairaanhoitopiireille tekemän kyselyn mukaan lokakuun loppuun mennessä Suomessa tehohoidossa oli ollut yhteensä alle viisi alle 12-vuotiasta lasta.

Marraskuun loppuun mennessä Suomesta varmistetuista koronavirustartunnoista noin 15 prosenttia oli todettu alle 12-vuotiailla lapsilla. Tartunnoista neljä prosenttia oli todettu 0–4-vuotiailla ja 11 prosenttia 5–11-vuotiailla.

Alle 12-vuotiaiden osuus tartunnoista on vaihdellut epidemian aikana. Vuoden lopulla heidän osuutensa osuutensa tartunnan saaneissa oli kasvamassa.

THL julkaisi joulukuun puolivälissä listan 5–11-vuotiaiden lasten riskiryhmistä. THL:n mukaan lasten sairaudet voivat lisätä vaikean koronataudin riskiä tai koronatartunta voi pahentaa perussairauden oireita. THL:n mukaan riskiä kasvattavia tekijöitä ovat elinsiirto tai kantasolusiirto, voimakas immunosuppressiivinen hoito tai voimakas immuunivajaustila, krooninen keuhko-, munuais- tai maksasairaus, säännöllistä lääkitystä vaativa astma sekä diabetes.