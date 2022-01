Kylmäkontit palaavat Malmin sairaalan pihaan helpottamaan vainajien säilyttämistä.

Hämeessä ja Uudellamaalla on huutava pula vainajien kylmäsäilytystiloista.

Ilta-Sanomat sai tietonsa terveydenhuollon piirissä työskenteleviltä henkilöiltä. He eivät halunneet esiintyä nimillään, mutta heidän henkilöllisyytensä on IS:n tiedossa.

Käytännössä kaikki vainajien säilytyspaikat ovat täynnä, IS:lle kerrotaan. Tilanne alkoi näyttää pahalta jo viime kesänä, mutta se on pahentunut kahden viime kuukauden aikana.

– Säilytyspaikkojen kanssa eletään ihan kädestä suuhun. Viime kuukausi on ollut aivan katastrofaalinen. Jos nyt tapahtuu iso onnettomuus, jossa tulee useita vainajia kerralla, niin kusessa ollaan, IS:lle kerrotaan.

Katastrofaalisella IS:n haastattelemat henkilöt viittaavat siihen, että säilytyspaikkapulan vuoksi vainajia joudutaan siirtelemään paljon. Lisäksi kestää aivan liian kauan, ennen kuin osa vainajista pääsee ruumiinavaukseen tai haudan lepoon.

Haastatellut kertovat, että lakanoihin tai ruumispusseihin laitettuja vainajia on jouduttu tilan puutteen vuoksi säilyttämään vierekkäin kylmätilojen lattioilla ainakin Espoossa ja Vantaalla.

– Joku voisi ajatella, että tämä on epäkunnioittavaa vainajien kannalta. Jonkinlaisia väliaikaisia hätäratkaisuja on kuitenkin myös pakko tehdä.

On useiden tekijöiden summa, miksi tilanteeseen on päädytty. Yksi osatekijä ovat seurakunnat: ne voivat järjestää hautauksia vain tietyn määrän päivässä.

Toinen syy on se, että esimerkiksi Uudenmaan kaupunkien kylmäsäilytyspaikkojen määrä ei ole kasvanut samassa suhteessa asukasmäärien kanssa. Esimerkiksi yli 200 000 asukkaan Vantaalla on heidän mukaansa ainoastaan alle 60 paikkaa.

– Se on säälittävän vähän. Hyvinkäällä paikkoja on noin 50, vaikka asukkaita on vain neljäsosa Vantaan määrästä.

Vainajien säilytykseen sopivia kylmätiloja on nykyään lähinnä sairaaloissa ja terveyskeskuksissa.

Tilanahtaus johtuu akuutisti siitä, että hautaamiset olivat joulunpyhien, välipäivien ja vuodenvaihteen takia kaksi viikkoa lähes tyystin seisahtuneena.

IS:n haastattelemat henkilöt pitävät myös mahdollisena, että monet omaiset lykkäävät vainajiensa hautaamista. Yksi mahdollisista syistä on koronapandemia, jonka myötä sukuhautajaisia ei välttämättä ole voitu järjestää halutulla tavalla.

Toinen on se, ettei moni tiedä tai ajattele, että tilaa on rajatusti.

– Nykyihmiset ovat vieraantuneet kuolemasta totaalisesti, vaikka ainoastaan syntymä ja kuolema ovat elämän varmat asiat. Ennen hautajaiset hoidettiin nopeasti.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin palvelupäällikkö Jari Räty ja Helsingin sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkarainen myöntävät, että vainajien säilytystilat pääkaupunkiseudulla ovat käytännössä ääriään myöten täynnä.

– Joulukuun lopussa ja tammikuun alussa tilanne oli hyvin poikkeuksellinen. Ainakaan viiteen vuoteen ei ole tällaista tilapulaa ollut. Olemme juuri ja juuri selvinneet vainajien määrästä. Nyt tilanne ei enää ole niin huono kuin viikko pari sitten, Räty sanoo.

Johtajalääkäri Laura Pikkarainen sanoo, että ahtaus ruumishuoneilla ei johdu koronaepidemiasta.

– Jos hautausväli on tavallisesti kaksi viikkoa ja sitten se onkin hetken ajan neljä viikkoa, niin se tietää käytännössä kaksinkertaista määrää vainajia. Eiväthän vainajat ruumishuoneelta mihinkään muualle mene kuin hautaan, Pikkarainen sanoo.

Pitempiaikaisesti ruuhkaisuus johtuu Pikkaraisen mukaan siitä, että ruumiiden säilytystilat THL:n oikeuslääketieteellisessä ruumiinavaustoiminnoissa ovat pienemmät kuin aikaisemmin.

– Avattuja vainajia kuljetetaan sieltä muualle säilytettäväksi, Pikkarainen kuvaa.

Pikkarainen ja Räty korostavat, että ruumishuoneiden tämän hetken ahtaus ei johdu meneillään raivoavasta koronaepidemiasta.

– Toki joitakin koronauhreja vainajien joukossa on ollut mutta ei mitään mullistavia määriä, Räty sanoo.

Pikkarainen lisää, että kuolleiden määrä Helsingissä ei ollut mitenkään poikkeuksellinen koronaepidemian ensimmäisenä täytenä kalenterivuonna 2021.

– Kuolleita ei ollut enempää kuin tavallisesti.

Malmin sairaalalla avataan perjantaina 60 väliaikaista vainajapaikkaa. Paikat ovat neljässä kylmäkontissa, joissa kussakin on 15 paikkaa.

Pikkarainen kertoo, että tilanahtautta helpottamaan Malmin sairaalalla avataan perjantaina 60 väliaikaista vainajapaikkaa. Paikat ovat neljässä kylmäkontissa, joissa kussakin on 15 paikkaa.

Pikkarainen korostaa, että kontit eivät ole sairaalan pihassa koronaepidemian takia.

– Tiedän jo etukäteen, että ihmiset helposti kavahtavat kontteja. Moni assosioi kontit koronatilanteeseen. Vuonna 2020 kontit olivat sairaalan pihassa koronavarautumisen takia, mutta niitä ei käytetty kertaakaan. Koronakuolleisuus on onneksi pysynyt matalana, Pikkarainen sanoo.

Pidemmällä aikavälillä Malmin hautausmaan läheisyyteen on tulossa uusi vainajien kylmäsäilytystila, jossa on huomioitu myös Helsingin alueen väestönkasvu.

Avautuessaan tilojen pitäisi olla riittävät vuoteen 2060 saakka.

Tällä hetkellä pääkaupunkiseudun väestönkasvu ei Pikkaraisen ja Rädyn mukaan selitä ruumishuoneiden ahtautta, sillä muuttoliike koostuu enimmäkseen opiskelu- ja työikäisestä väestöstä.