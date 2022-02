Ylikomisario Jussi Huhtela ei voi unohtaa hälytystä tupakansavua täynnä olevaan kotiin, missä vanhemmat olivat humalassa ja pienillä lapsilla ei ollut huoneessaan kuin patjat.

Juttusarjassa tarkastellaan lähisuhdeväkivaltaa auttajien näkökulmasta.

Poliisi Kenneth Grönholm on kohdannut kotihälytystehtävillä lukuisia lähisuhdeväkivallan uhreja. Kodin seinien sisällä piilossa olleesta väkivallasta ovat kertoneet ruhjotut kasvot, kuristusjäljet kaulalla ja mustelmat ympäri kehoa. Grönholmille tekijä saattaa sanoa, että hän otti kaulasta kiinni vain rauhoitellakseen, hiljentääkseen huudon ja ettei hän ole pahoinpidellyt ketään.

Ilmoittaja herännyt yläkerran asunnosta kuuluviin ääniin, kuulostaa tappelulta.

Pahoinpidelty uhri voi kertoa, ettei mitään muuta ollut kuin vähän sanaharkkaa ja hän on vain kaatunut portaissa.

Lapset kertovat totuuden, jota aikuiset yrittävät peitellä. He kertovat, että isä ja äiti ovat riidelleet jo pitkään, on ollut lyöntejä, tönimistä, huutamista, riehumista ja että pelottaa.

Lasten asema väkivaltaisissa perheissä on myös asia, joka kotihälytystehtävillä jää poliisiakin usein mietityttämään.

Ulkomailla asuva mies käynyt ilmoittajan tyttären päälle, asunnossa myös pieni lapsi.

– Niitä kotihälytystehtäviä jää pakostakin miettimään vähäksi aikaa, missä paikalla on itkevä pelokas lapsi. Pahimmilta tuntuvat kotihälytystehtävät juhlapyhinä. Juhlan sijaan siellä on isäntä tai emäntä aivan päissään alkanut riehua ja käynyt päälle. Kaiken sen sekasorron keskellä on lapsia. Usein lapset ovat joutuneet olemaan ihan väkivallan ytimessä. Se on myös valitettavan tavallista, että perheissä, joissa on aikuisten välistä väkivaltaa se väkivalta kohdistuu myös lapsiin, Kenneth Grönholm Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta kuvaa. Hän on työskennellyt poliisina viitisen vuotta.

Vanhempi konstaapeli Kenneth Grönholm kertoo, että poliisi pyrkii aina puhuttamaan kotihälytyskeikalla myös perheen lapsia, sillä lapset kertovat sen, mitä aikuiset voivat yrittää salailla.

” Lastenhuoneessa oli kaksi pelokasta alle kouluikäistä lasta. Heillä ei ollut mitään muuta kuin pelkät patjat huoneessaan.

Lasten osa jää mieleen vuosikymmeniksi. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen valvonta- ja hälytystoiminnasta vastaava ylikomisario Jussi Huhtela ei voi unohtaa hälytystä kotiin eräänä jouluaattona.

– Asunto oli täynnä tupakansavua. Siellä oli kova meteli ja pariskunta oli aivan jurrissa tuttavapariskunnan kanssa. Kuulin lasten ääniä. Lastenhuoneessa oli kaksi pelokasta alle kouluikäistä lasta. Heillä ei ollut mitään muuta kuin pelkät patjat huoneessaan. Tällaisia ne kotihälytystehtävät karuimmillaan ovat. Me soitimme sosiaalipäivystykseen ja lapset lähtivät sieltä heidän matkaansa. Sellainen oli niiden lasten jouluaatto, Huhtela muistelee.

Ylikomisario Jussi Huhtelan mukaan poliisilla ei saa olla kotihälytystehtävien kanta-asiakkaita. Väkivalta pitää saada kerrasta poikki.

Mies heittänyt puolisoa nuottitelineellä päähän. Huutaa ja raivoaa, ilmoittaja odottaa ulkona.

Poliisi pyrkii aina puhuttamaan myös lapsia niin ettei isä tai äiti ole lähettyvillä.

– Alussa lapsi saattaa arastella ja pelätä poliisia, mutta lapsi kertoo yleensä rehellisesti, kun häntä rauhassa puhuttaa, mitä kotona on tapahtunut. Meidän täytyy näillä keikoilla ajatella myös lasten turvallisuutta, Grönholm sanoo.

Poliisilla oli 22 000 lähisuhdeväkivallaksi luokiteltua tehtävää vuonna 2020. Poliisihallituksen raportin mukaan Suomessa oli 550 kotia, joissa poliisi oli vuoden aikana käynyt kolme kertaa tai enemmän. Parissakymmenessä osoitteessa oli käyty 10–11 kertaa.

– Ei ole ollenkaan harvinaista, että poliisin mennessä ensimmäistä kertaa perheen kotiin, niin samalla paljastuu vuosia jatkunut väkivalta. Vanhemmat haluavat usein ratkoa asiat perheen sisällä eivätkä he puhu kotioloistaan kenellekään. Välillä perheessä asiat saattavat mennä paremmin, välillä huonommin, Grönholm kertoo.

Nainen huutaa ”lopeta, älä lyö”, kyseessä alakerran naapuri.

Huolestuttavan usein Grönholm kuulee uhrilta, ettei uhri halua poliisin tekevän asialle mitään.

– Uhri saattaa syyllistää itseään ja sanoa, että se oli minun syyni, kun annoin puolisoni ottaa alkoholia. Uhri saattaa jopa suojella tekijää, siksi on erittäin tärkeää jututtaa uhria niin, ettei väkivaltainen puoliso ole paikalla tai lähettyvillä. Poliisi ei myöskään saa tyytyä siihen ensimmäiseen vastaukseen, vaan poliisin pitää perata, mitä asunnossa oikeasti on tapahtunut. Harvemmin väkivalta muuttuu itsestään parempaan suuntaan vaan päinvastoin pahempaan, Grönholm kertoo.

Miten poliisi sitten kotihälytyskeikalla toimii?

– Toimintatapa vaihtelee aika paljon. Ensin selvitämme, millaista väkivalta ja sen uhka on ollut. Poliisin tehtävänä on varmistaa, ettei tilanne jatku. Se saattaa olla pahentava tekijä, jos uhri on soittanut hälytyskeskukseen. Poliisin lähdettyä tekijä saattaa olla taas väkivaltainen uhria kohtaan, koska uhri ilmoitti asiasta poliisille. Poliisin tehtävänä varmistaa uhrin turvallisuus, siksi epäilty tekijä lähtee usein putkaan. Samalla halutaan estää se, ettei tekijä pääse vaikuttamaan uhrin kertomukseen esitutkinnassa ja vaikeuttamaan asian selvittämistä, Grönholm kertoo.

Poliisi kutsuu aina ambulanssin tarkistamaan uhrin tilanteen, jos uhrilla on näkyviä vammoja, hän valittaa kipuja tai tulee ilmi, että uhria on kuristettu tai uhri on kaatunut ja lyönyt päänsä tai ollut tajuttomana pahoinpitelyn aikana.

– Päähän kohdistetut lyönnit ja potkut ovat aina vakavia. Yhdestäkin lyönnistä voi seurata pahoja jälkiä. Kuristaminen on todella vaarallista, kun käydään kurkunpään seudulle kiinni. Pahimmillaan kotiväkivalta johtaa uhrin kuolemaan, Grönholm sanoo.

Mies lyönyt naista kasvoihin niin että huuli on haljennut. Asunnossa paikalla useampi lapsi.

Jos pariskunta on päässyt jo sopuun eikä kenelläkään ole vammoja niin siinä tilanteessa ei ketään viedä Grönholmin mukaan putkaan, jos poliisi voi luottaa siihen, ettei tilanne jatku.

” Tavallisin tilanne on se, että siellä on pahapäinen mies kotona. Totta kai on niitäkin tilanteita, jossa se pahapäinen on nainen.

– Asiasta tehdään rikosilmoitus, jos fyysistä pahoinpitelyä on ollut riippumatta siitä, haluaako uhri sitä tai ei. Lähisuhdeväkivalta on yleisen syytteen alainen rikos, Grönholm painottaa.

Grönholm on tyytyväinen siitä, että naapurit ilmoittavat aika matalalla kynnyksellä hätäkeskukseen, jos jostakin asunnosta kuuluu meteliä, kaatumisen ääniä ja tavaroiden paiskomista.

– Tavallisin tilanne on se, että siellä on pahapäinen mies kotona. Totta kai on niitäkin tilanteita, jossa se pahapäinen on nainen, Grönholm kertoo.

Naapurista kuuluu avunhuutoja ja lause ”älä hakkaa mua”.

Aika moneen tapauksista liittyy alkoholiongelma. Lähisuhdeväkivalta ei ole kuitenkaan pelkästään syrjäytyneiden perheiden ongelma.

– Olen käynyt sekä syrjäytyneissä perheissä että hienoissa taloissa ja hyvätuloisissa perheissä. Kulissit voivat näyttää hyvältä, mutta todellisuus on aivan jotain muuta, Kenneth Grönholm kertoo.

Saman allekirjoittaa ylikomisario Jussi Huhtela.

– Siellä mennään semmoisiinkin koteihin ettei päälle päin uskoisi, Huhtela sanoo.

On myös koteja, joissa poliisi käy useammin kuin kerran.

– Usein niissä perheissä on molemmilla päihdeongelma. On aika surullista, kun huomaa, ettei pariskunnan tilanne todennäköisesti koskaan tule muuttumaan, Kenneth Grönholm kertoo.

Äidin miesystävä juonut ja hyökkäsi äidin kimppuun. Asunnosta kuulunut myös tavaroiden heittelyä. Pariskunnalla kolme lasta.

Jotkut väkivallan tekijöistä kertovat suoraan, että menettivät malttinsa ja löivät, mutta se on hyvin harvinaista.

– Klassinen tarina on se, ettei ole tapahtunut mitään ja se on se toinen osapuoli, joka on aiheuttanut kaiken, Grönholm kuvaa.

Väkivaltaan johtava riita voi lähteä todella pienestä asiasta.

– Usein tuntuu, että nämä perheet ovat koko ajan räjähdyskynnyksellä, Grönholm sanoo.

Poliisi on kotihälytyksillä yhteydessä myös sosiaali- ja kriisipäivystykseen.

– Jos uhri ja lapset eivät ole turvassa kotona, ohjaamme heidät turvakotiin. Tekijä saattaa uhata tappamisella. Perheväkivalta ei ole koskaan pelkästään fyysistä vaan mukana henkistä väkivaltaa, laitonta uhkausta ja alistamista. Myöhemmin esitutkinnassa saattaa paljastua taloudellista ja seksuaalista väkivaltaa, Grönholm kertoo.

Miesystävä repinyt hiuksista ja raahannut lattialla. Ilmoittaja odottelee rappukäytävässä.

Poliisin velvollisuus on Huhtelan mukaan akuutissa tilanteessa huolehtia sen viestimisestä, että tukipalveluita on saatavilla.

– Poliisin pitäisi osata kertoa vaikkapa Rikosuhripäivystyksen tiedot ja kysyä suostumus asianosaisilta, jotta hänen tietonsa voitaisiin antaa jo etukäteen kolmannen sektorin auttajille, Jussi Huhtela sanoo.

Itä-Uudenmaan poliisilaitos pilotoi viime keväänä poliisihallituksen pyynnöstä lähisuhdeväkivallan kenttämemon.

Itä-Uudenmaan poliisilaitos on ottanut tavoitteeksi, ettei lähisuhdeväkivalta toistuisi eikä kukaan loukkaantuisi vakavasti tai kuolisi heidän poliisilaitoksensa alueella perheväkivallan seurauksena silloin, kun se asia on viranomaisten tiedossa. (edited)

” Ei poliisi voi mennä enää keikalle niin kuin ennen vanhaan, että mies tai nainen rempaistaan koppiin poliisivankilaan pahoinpitelystä epäiltynä ja se on sitten thats it.

– Konstaapelilla on puhelimessa tai taskussa kenttämemo, joka auttaa muistamaan, että kaikki vaadittavat asiat on kotihälytystehtävällä huomioitu, Huhtela kertoo.

Huhtelan mukaan viranomaisissa on yhä taipumusta ajatella vain omia tehtäviä.

– Nykypäivän tehtävät ovat moniviranomaistehtäviä melko pitkälti. Poliisi, ensihoito ja sosiaalipuoli ovat kaikki kiinni samassa kakussa. Ei poliisi voi mennä enää keikalle niin kuin ennen vanhaan, että mies tai nainen rempaistaan koppiin poliisivankilaan pahoinpitelystä epäiltynä ja se on sitten that’s it, Huhtela huomauttaa.

Ilmoittajan vaimo lyönyt päihtyneenä nyrkillä, väitteitä myös ilmoittajan lyönnistä. Paikalla pariskunnan poika.

Korona on näkynyt kotihälytystehtävien nousuna.

– Me emme ihan tarkkaan edes tiedä, mitä seinien sisältä tulee paljastumaan viiveellä, kun korona on jossakin vaiheessa toivottavasti lopullisesti ohi. Lähisuhdeväkivalta on paljon yhä piilorikollisuutta, Huhtela sanoo.

Poliisilla ei saa Huhtelan mukaan olla lähisuhdeväkivallan kanta-asiakkaita. Sen pitäisi olla kertakäynnistä poikki.

– Muistan ikävän tapauksen omilta partioajoiltani. Molemmat mies ja nainen käyttivät päihteitä. Heidän elonsa meni tappeluksi yleisellä paikalla ja tappeluksi asunnossa. Poimimme heidät milloin ostarilta ja milloin asunnolta. Sitten tuli se päivä, kun mies löi yhden kerran liikaa. Sen jälkeen ei tarvinnut enää käydä, Huhtela kertoo surullisen esimerkin.

Itä-Uudenmaan poliisilaitos on Huhtelan mukaan ottanut tavoitteeksi, ettei lähisuhdeväkivalta toistuisi eikä kukaan loukkaantuisi vakavasti tai kuolisi heidän poliisilaitoksen alueella perheväkivallan seurauksena silloin, kun se asia on viranomaisten tiedossa.

Ilmoittajan puoliso käynyt päälle, soittohetkellä tilanne rauhallinen.

– Sille me emme voi mitään, jos tulee keikka kotiin, jossa emme ole koskaan käyneet ja siellä on joku vakavasti loukkaantunut tai kuollut. Silloin, kun perheväkivalta on meidän tiedossamme, silloin me liimaudumme siihen kiinni joka kulmalta, ettei siihen kotiin tarvitse mennä enää toiste. Se on tavoitteemme. Kun tutkimme esimerkiksi perhesurmia, yleensä niissä on paljon ongelmia taustalla. Ne ongelmat eivät vain jostain syystä ole koskaan tulleet viranomaisten tietoon. Ne tulevat tietoon vasta siinä vaiheessa, kun kaikki ovat jo hengettömiä.

– Jos yksikin kuolema pystytään estämään sekin on paljon. Lähisuhdeväkivalta on perinteinen iso ongelma. Se ei aina nouse esille suhteessa siihen, kuinka vakavasta ongelmasta on kyse ja kuinka Suomessa on lähes Euroopan vaarallisemmat perheet, Huhtela sanoo.

Kursivoidut tekstit yhden päivän kotihälytysilmoituksia Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueelta.