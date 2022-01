Helsingin uusien koronaohjeiden mukaan nuhainen koululainen potee oireet kotona eikä taudin syytä tarvitse selvittää edes kotitestillä, kirjoittaa uutispäällikkö Riika Kuuskoski.

Olin koronatestissä, kun Helsinki piti maanantaina tiedotustilaisuuden koronalinjansa muutoksesta. En hahmottanut uutisjutuista, miten mullistavasti Helsinki ja 11 muuta kuntaa mullistivat koronan hoidon. Lieväoireisia ei testata ja karanteeneja vähennetään, no okei. THL:n Mika Salminenkin näkyi kannattavan moista.

Tiistaina koulusta tuli toimeenpaneva viesti, josta asian mittakaava selkeni. Virallisiin testeihin ei tarvitse mennä, mutta eipä Helsingin varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa suositella kotitestejäkään.

”Jos lapsella tai nuorella on lieviä hengitystieoireita, kuten yskää, nuhaa tai kuumetta, hänen tulee jäädä kotiin sairastamaan. Kun oireita ei enää ole tai olo on ollut selvästi parempi muutaman päivän ajan, voi palata oppilaitokseen, kouluun tai päiväkotiin”, kuuluu ohje.

Ei siis tarvitse mitenkään yrittää selvittää, onko tauti koronaa vai jokin muu lentsu!

Ja kun potilas on kotona, muut perheenjäsenet saavat jatkaa elämäänsä, kunnes oireita ilmenee, jos ilmenee. ”Oireettomat perheenjäsenet voivat käydä töissä, jos etätyöhön ei ole mahdollisuutta. Oireettomat lapset ja nuoret voivat käydä varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksessa”, linjaa Helsingin tiedote.

Muutos on huima verrattuna esimerkkiperheeseen, jossa teini sai koronan vuodenvaihteessa.

Jos helsinkiläinen teini olisi sairastanut kotona koronaa vaikkapa kahdeksan päivää, kunnes testi näyttää taas negatiivista, hänen kaikkien perheenjäsentensä olisi pitänyt pysyä altistuksen takia kotona tuo kahdeksan päivää ja sen päälle vielä kymmenen päivää, siis 19 päivää.

Vaikka virallinen tartunnanjäljitys ei olisi ehtinyt reagoida virallisella karanteenilla, suositeltiin vastaava omaehtoista eristäytymistä.

Ei ihme, että työpaikat ovat helisemässä poissaolojen takia – terveydenhoito mukaan lukien.

Espoolaisperhe olisi päässyt kaksi viikkoa vähemmällä. Espoossa voimassa olleiden ohjeiden mukaan perheen karanteeni olisi alkanut teinin oireiden alusta ja kestänyt kuusi päivää.

Taivastelin muutosta koronaa läheltä seuranneelle lääkärille.

– Kotitestaus on ihan turhaa. Kipeänä jää kotiin ja terveenä kouluun. Omikron leviää nyt joka tapauksessa ja on kuitenkin rokotetuille pahimmillaan kuin influenssaa. Se on eri asia kuin deltavariantti. Tämä on siirtymä kohti normaalia flunssavirusta, lääkäri selitti.

Belgiassa keskustellaan vielä rajummasta avaamisesta. Ghentin yliopistosairaalan tehohoidon pomo ehdotti, että oireettomat koronapositiiviset voisivat tehdä töitä sairaalan koronaosastoilla mutta myös muualla.

Moni lääkäri katsoo, että koronaa ei pitäisi enää luokitella yleisvaaralliseksi taudiksi: Omikron ei vie sairaalaan läheskään yhtä usein kuin aiemmat muodot ja resursseja pitäisi saada jo muillekin sairauksille.

Samaan aikaan sosiaali- ja terveysministeriö on ajanut käytäntöjen tiukennuksia, viime viikolla koko koululuokan asettamista karanteeniin yhdestä koronatartunnasta sekä säännöllisiä kotitestejä koululaisille.

Hus-kuntien vallankumouksellinen koronalinjaus onkin myös vallankaappaus.

Ilmankos sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila pyrkii leimaamaan Hus-kuntien uuden käytännön lainvastaiseksi. Hänen mukaansa Uudenmaan kuntien linjaus ei ole hallituksen koronastrategiasta irtautumista vaan tartuntatautilain mukaisen menettelyn noudattamatta jättämistä.