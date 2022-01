Perusterve Minna Ahonen sairastui vakavaan koronatautiin. Rokotuksia hän ei ollut ottanut.

Lahti

Kun Minna Ahonen, 52, herätettiin nukutuksesta, hoitajat kysyivät häneltä tietääkö hän mikä päivä on. Ahonen pystyi radion jutuista päättelemään, että oli uudenvuodenaatto.

Kyyneleet valuivat hänen poskilleen.

Tunteet nousivat pintaan, sillä Ahosen edelliset muistikuvat olivat joulun alta. Hän muisti pikkujoulut tyttäriensä kanssa, hän muisti niiden jälkeen nousseen korkean kuumeen.

Hän muisti myös kuinka hän aamuyöllä 21. joulukuuta oli niin heikko, että kaatui kylpyhuoneessaan ja löi päänsä. Paikalle tullut ensihoitaja teki pikatestin, joka osoitti koronatartuntaa. Silti Ahonen pääsi sairaalaan vasta vuorokautta myöhemmin.

Siellä kaikki oli tapahtunut nopeasti: potilastietoihin kirjattiin vaikea koronatauti, ja Ahonen siirrettiin välittömästi teho-osastolle. Joulupäivänä hänet nukutettiin ja pantiin hengityskoneeseen. Sitä hän ei enää muistanut.

Joululahjat jäivät kodin hyllylle avaamattomina.

Lahtelainen Minna Ahonen toipuu hitaasti koronaviruksen aiheuttamasta taudista.

Ahonen pääsi sairaalasta 7. tammikuuta. Ilta-Sanomat tapasi hänet tämän kotona Lahdessa kaksi päivää myöhemmin. Ahonen oli vielä niin heikko, ettei pystynyt nostamaan lasia yhdellä kädellä tai pesemään omia hiuksiaan.

– Tämä parantuminen on niin saakelin hidasta. Välillä on sellainen tunne, että nyt kaatuu. On pakko maata vähän aikaa. Tuntuu siltä, että henki ei vain kulje, Ahonen kertoi.

– Tämä on niin jäätävä koko juttu. Mä en voi käsittää, että näin voi käydä perusterveelle ihmiselle.

Ahosella ei ole mitään perussairauksia. Hän ei tupakoi ja on normaalipainoinen. Hänellä oli tapana käydä säännöllisesti kävelylenkeillä Lahden Radiomäellä. Silti korona iski kovaa.

Rokotuksia hän ei ollut ottanut.

– Olen tähän asti ottanut tarvittavat rokotteet ja uskonut niihin. Jotenkin tämä vain tuntui vähän pahalta ottaa sisuksiin, kun koin itseni niin terveeksi.

Sairaalassa annetuista pistoksista jäi mustelmat Minna Ahosen käsiin.

Terveydenhoitoalalla työuransa tehnyt Ahonen ei tiedä, mistä hän tartunnan sai. Joka tapauksessa sekä hän että hänen kaksi aikuista tytärtään sairastuivat sen jälkeen, kun he olivat viettäneet yhteisen illan 11. joulukuuta.

Tyttärillä oireet olivat suhteellisen lieviä, mutta Ahonen kävi kuoleman porteilla. Häntä pidettiin nukutettuna vatsallaan makuulla. Se on osoittanut toimivaksi hoitokeinoksi monelle koronapotilaalle. Omaiset saivat tietoa Ahosen voinnista lääkäreiltä.

Ahonen oli teho-osastolla voimakkaan lääkityksen alaisena. Muistikuvat sieltä ovat hataria. Hän kuuli, että Päijät-Hämeen keskussairaalassa oli tehohoidossa samaan aikaan seitsemän muuta koronapotilasta, kaikki rokottamattomia.

Toisten potilaiden äänet olivat pelottavia.

– Oksensin itseni päälle, kun kuulin jonkun voihkivan.

Ahonen oli keuhkotautien osastolla vielä viikon tehohoidosta päästyään. Kotiin hän pääsi 16 sairaalavuorokauden jälkeen.

Ahonen ylistää hoitajiaan.

– He ovat niin ihania, niin lämpimiä. He uhrasivat omat pyhäpäivänsä siellä sillä palkalla, konttasivat minun pissapussini.

Ahonen avasi joululahjansa vihdoin viime viikonloppuna. Nyt hän iloitsee pelkästään siitä, että voi käydä vessassa ilman apua.

Sen hän tietää, että jotkut syyttävät häntä rokottamattomuudesta. Eräs tuttava lähetti jo viestin, jossa tiedusteltiin tietääkö hän kuinka paljon hoito tuli maksamaan yhteiskunnalle.

Ahonen ei silti halua syyttää itseään eikä edes kehottaa ketään ottamaan rokotuksia. Hänen mielestään terveyteen liittyvät valinnat ovat yksityisasioita.

Yksi viesti hänellä on:

– Tämä on saatanallinen tauti, ja toipuminen on ihan helvetin hidasta ja tuskastuttavaa.