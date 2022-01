Sysmässä juomavesi yhä käyttökiellossa – klooraus ei ole edennyt suunnitellusti

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä kertoi eilen, että Sysmän kunnan vesiverkostosta otetuista vesinäytteistä on todettu runsaasti kolibakteeria.

Päijät-Hämeen Sysmässä talousvesi on edelleen käyttökiellossa. Päijät-Hämeen pelastuslaitos on antanut asiasta jälleen vaaratiedotteen.

Sysmän kunnan vesijohtoveteen pääsi viime viikolla jätevettä, minkä vuoksi juomavettä ja ruoanlaitossa käytettävää vettä on keitettävä vähintään viiden minuutin ajan.

Vesi on käyttökiellossa siihen asti, kunnes desinfiointitoimenpiteet on tehty loppuun. Vettä ei myöskään saa juoksuttaa kiinteistöjen hanoista toistaiseksi.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä kertoi eilen, että Sysmän kunnan vesiverkostosta otetuista vesinäytteistä on todettu runsaasti kolibakteeria, joka on merkki veden ulosteperäisestä saastumisesta. Syynä käyttöveden saastumiseen on putkirikko talousvesi- ja viemäriverkostossa.

Saastuneen vesiverkoston desinfiointi aloitettiin eilen. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä ja Sysmän kunta tiedottavat, että klooraus ei kuitenkaan ole edennyt suunnitellusti.

– Yhtäaikainen juoksutus on todennäköisesti aiheuttanut paineen laskun verkostossa ja veden loppumisen paikoin kokonaan. Asiaa selvitetään parhaillaan, tiedotteessa kerrotaan.

Veden juoksutuksen aloittamisesta desinfiointiaineen leviämisen varmistamiseksi tiedotetaan Sysmän kunnan verkkosivuilla ja Facebook-sivulla. Sysmän kunta tiedottaa myös varaveden jakelusta.