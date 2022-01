Vangitun miehen epäillään surmanneen työparinsa tehtaan pysäköintipaikalla.

Poliisi on saamassa valmiiksi Tuusulan työpaikkasurman esitutkinnan. Murhana tutkittu juttu siirtyy lähipäivinä syyttäjälle syyteharkintaan.

Vangittuna olevan 38-vuotiaan miehen epäillään surmanneen työtoverinsa 12. marraskuuta. Henkirikos tapahtui miesten työpaikalla teknologiateollisuuden alan tehtaalla Tuusulassa.

Poliisin mukaan tekoa edelsi työpaikalla syntynyt uhrin ja epäillyn välinen ”ristiriitatilanne”. Työpaikkakiusaamista ei kuitenkaan ole esitutkinnasta tullut esiin, vaikka nettikeskusteluissa tätä on epäilty.

– Kuulusteluissa sellaista seikkaa ei ole noussut esille, tutkinnanjohtaja Tero Tyynelä Itä-Uudenmaan poliisista sanoo.

Uhri joutui yllätetyksi työpäivän jälkeen tehtaan pysäköintialueella. Poliisi on tutkinut tapausta murhana tekotavan vuoksi ja siksi, että poliisin epäilysten mukaan rikoksessa on ollut suunnitelmallisia piirteitä. Tekovälineenä on ollut veitsi, jota on käytetty useampaan kertaan.

Murha epäilty Petri Pirinen oli lähes viikon karussa poliisia. Poliisi etsintäkuulutti hänet nimen ja kuvan kera. Pakomatkansa aikana Pirinen oli piileskellyt kellareissa.