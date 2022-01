Esimerkiksi perhepiirissä, työpaikalla, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa altistuneita ei enää aseteta tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin.

Helsingin kaupunki kertoo vähentävänsä tartunnanjäljitystä ja ihmisten asettamista karanteeniin tuntuvasti. Kaupungin tiedotteen mukaan tästä päivästä alkaen viranomaiset jäljittävät koronatartuntoja enää riskiryhmien asumisyksiköissä, hoivalaitoksissa ja terveydenhuollon yksiköissä.

Esimerkiksi perhepiirissä, työpaikalla, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa altistuneita ei enää aseteta tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin. Koronalle altistuneita suositellaan toimimaan itsenäisesti tartuntariskin vähentämiseksi.

Jos ihmisellä on lieviä oireita ja hän ei kuulu riskiryhmiin, hänen ei tule kaupungin mukaan nyt hakeutua koronatestiin vaan pysytellä kotona. Lisäksi oirehtivia kehotetaan kertomaan lähikontakteilleen mahdollisesta altistumisesta. Myös oireettomien tulee noudattaa voimassa olevia suosituksia ja rajoituksia.

On huomattava, että pikatestien herkkyys havaita omikronmuunnos on matalampi muihin viruskantoihin verrattuna, joten oireisen negatiivinen kotitestitulos suositellaan varmistettavaksi uudella myöhemmin otettavalla kotitestillä eikä oireisena tule hakeutua kontaktiin muiden kanssa edes negatiivisen testituloksen jälkeen. Ohjeita sairastuneille ja altistuneille on kuntien sivuilla.

Eristykseen asettamisen sijaan koronavirustautiin sairastuneiden osalta tulisi siirtyä normaaleihin sairauspoissaolokäytäntöihin, tiedotteessa todetaan myös. Tiedotteen mukaan eristyspäätöksiä tehdään vain terveydenhuollossa varmistetuille tartunnan saaneille. Tämä asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan tilanteessa, joissa laboratoriotestausta ei ole tarjolla kaikille.

Tämä toimintatapa otetaan asteittain käyttöön 10.1.2022 alkaen Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Kirkkonummella, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Pornaisissa, Porvoossa, Tuusulassa ja Vantaalla.