Helsingin hovioikeudessa Tero Holopainen kiistää syytteen ja sen, että olisi rikollisjärjestön johtaja.

Rikollisryhmä United Brotherhoodin suuren huume- ja aserikosjutun käsittely Helsingin hovioikeudessa alkoi maanantaina. Pitkän oikeudenkäynnin ensimmäisenä päivänä käsiteltiin huumesyytettä, johon vastaa järjestön johtajana pidetty Tero Holopainen, 50.

Käräjäoikeudessa Holopainen tuomittiin yhdeksän vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeuteen muun muassa törkeistä huumausainerikoksista, törkeästä rahanpesusta, ampuma-aserikoksista ja ryöstöstä.

Holopainen kiistää syytteet ja sen, että hän olisi ollut UB:n johtaja. Hän sanoo vetäytyneensä koko järjestöstä jo vuosia sitten.

Syyttäjien mukaan Holopainen teki UB:n johtajana huumekauppaa muun muassa rikollisleskenä tunnetun Satu Anderssonin kanssa. Maanantaina käsitelty syyte koskee 1,4 kiloa amfetamiinia, josta Andersson osti syyttäjien mukaan osan.

– Satu Andersson on hänen pitkäaikainen ystävänsä, erikoissyyttäjä Anna-Riikka Ruuth sanoi.

Kyse on huumeesta, josta Andersson on jo aiemmin tuomittu erillisessä oikeudenkäynnissä. Anderssonista kertova Kale Puonnin kirjoittama elämäkertakirja (Satu – Alamaailman rautarouva, Bazar Kustannus) ilmestyi viime syksynä. Andersson on edesmenneen rikollispomon, Vuosaaren palkkamurhasta tuomitun Raimo Anderssonin leski.

Syyttäjällä on todisteenaan muun muassa telekuuntelussa taltioituja keskusteluja. Andersson sopi Holopaisen kanssa tapaamisen palattuaan Thaimaasta helmikuussa 2018. Syyttäjien mukaan tapaaminen liittyi amfetamiinikauppoihin.

– Sadun Thaimaan matkan aikana hänen äitinsä menehtyi. On ymmärrettävää, että Holopainen on ollut tukena tuossa tilanteessa, asianajaja Antti Kortelainen sanoi.

Asianajaja Antti Kortelainen (vas.) kertoi, että Tero Holopaisella on pitkä yhteinen historia Satu Anderssonin kanssa.

Puolustuksen mukaan keskusteluissa oli kyse muun muassa auto- ja korukaupasta.

Erittäin laajassa United Brotherhood -jutussa tuomittiin käräjävaiheessa erilaisiin rangaistuksiin kolmisenkymmentä syytettyä. Heistä suuri osa on valittanut hovioikeuteen, jossa juttua istutaan huhtikuulle asti.

Koronatilanteen takia hovioikeudessa oli ensimmäisenä päivänä erityisjärjestelyjä. Yleisö seurasi käsittelyä videolta toisesta istuntosalista.

Toisessa oikeusprosessissa syyttäjä ja Poliisihallitus vaativat United Brotherhoodin lakkauttamista yhdistyslain nojalla. Käräjäoikeus määräsi järjestön lakkautettavaksi, mutta järjestön edustajaksi nimetty Holopainen on valittanut päätöksestä hovioikeuteen.

UB on tosin itse jo ehtinyt ilmoittaa lakkauttaneensa itse itsensä. Syyttäjän ja Poliisihallituksen mielestä järjestön toimintaa on kuitenkin jatkettu ilmoituksen jälkeenkin.