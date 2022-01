Hankintojen suunnittelu liittyy hallituksen koronaministerityöryhmän perjantaiseen ilmoitukseen, jossa se suositteli perusasteen ja toisen asteen oppilaiden koronatestaamista kahdesti viikossa.

Huoltovarmuuskeskus selvittää koronan pikatestien mittavia hankintoja. Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Känkänen kertoo STT:lle, että asiaa on selvitetty sunnuntaina Huoltovarmuuskeskusta ohjaavan työ- ja elinkeinoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa, ja pohjustavissa keskusteluissa on päästy eteenpäin.

– Pyrimme yhteistyössä arvioimaan sitä, että mikä on kokonaisuuden kannalta järkevä tapa näitä pikatestejä hankkia. Yhtäältä voi ajatella, että myös kunnilla, koulutoimesta vastaavilla tahoilla, on luontevaa roolia pikatestien hankinnassa. Varsinkin, jos niistä tulee pidempiaikainen osa koulunkäyntiä. Tämä on yksi mahdollisuus.

Hankintojen suunnittelu liittyy hallituksen koronaministerityöryhmän perjantaiseen ilmoitukseen, jossa se suositteli perusasteen ja toisen asteen oppilaiden koronatestaamista kahdesti viikossa, tarvittaessa tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksellä jopa kolmesta viiteen kertaan viikossa.

Känkäsen mukaan hankittavien testien lukumäärää arvioidaan parhaillaan, ja asiaa täsmennetään maanantaina jatkuvissa keskusteluissa.

– Merkittävistä määristä joka tapauksessa puhutaan. Lähtökohtaisesti puhutaan miljoonamääristä.

Hankittavien pikatestien saamiseen hän arvioi kuluvan viikkoja.

– Parhaassakin tapauksessa puhutaan varmasti useammasta viikosta, mutta tämäkin arviointi on vielä kesken. Jakelun ja logistiikan järjestäminen on oma kysymyksensä, jonka selvittäminen ja järjestäminen vaatii varmasti oman aikansa.

Känkänen ei tässä vaiheessa kommentoi hankinnoista koituvaa hintalappua.

Känkänen toteaa, että vastaavat hankinnat eivät tavallisesti kuulu Huoltovarmuuskeskukselle ja täytyy arvioida, millä edellytyksillä hankintatoimintaa voidaan heidän toimestaan viedä eteenpäin. Huoltovarmuuskeskuksella voisi hankinnoissa olla täydentävä rooli.

– Me olemme tehneet alustavaa markkinakartoitusta pikatestien saatavuudesta ja sitä on tehty siinä tarkoituksessa, että voimme tukea eri tahojen hankintatoimintaa.

Känkänen totesi aiemmin Ylelle, että Huoltovarmuuskeskukselle on kertynyt koronavuosien aikana merkittävää osaamista hankinnoista, jota keskus pyrkii jakamaan koronatorjuntatoimissa.

Päätöstä testien hankkijasta ei ole toistaiseksi tehty. Hankintapäätöksiä ei niin ikään ole vielä tehty.

