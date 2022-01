Ajoneuvo ajautui onnettomuudessa vastaantulevien kaistalle.

Kaksi ihmistä on kuollut liikenneonnettomuudessa Äänekosken Konginkankaalla, tiedottaa poliisi.

Onnettomuus tapahtui Nelostiellä noin kello 12.40. Osallisina olivat rekka ja kolme henkilöautoa.

Kaksi Etelä-Suomesta kotoisin olevaa miestä kuoli, ja neljä muuta henkilöä toimitettiin Jyväskylän keskussairaalaan.

– Onnettomuustilanne on alkanut pohjoiseen matkalla olleen ajoneuvon siirryttyä ohituskaistalle, jonka seurauksena ajoneuvo on ajautunut vastaantulevien kaistalle. Onnettomuudessa on vaurioitunut myös ohitettava rekka ja ohittaneen perässä ajanut henkilöauto, poliisi kertoo.

Tie suljettiin onnettomuuden seurauksena liikenteeltä. Kiertotie on järjestetty, ja poliisi on ohjannut paikalla liikennettä.

Onnettomuudesta tehdään esitutkinta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kuolemantuottamuksesta. Lisäksi asiassa suoritetaan kuolemansyyn selvittäminen.