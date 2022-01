Tuoreet kuvat Helsingissä seikkailleesta peurasta – ”Sille on maistunut ruoka”

Helsingissä kiinniotetun peuran vasan vointia tarkkaillaan parhaillaan Korkeasaaren Villieläinsairaalassa. Vielä ei ole tarkkaa tietoa siitä, onko kyseessä tunturipeurasta jalostettu poro vai sen lähilajisukulainen metsäpeura.

Helsingissä viikonloppuna seikkaillut poroksi arveltu peuran vasa saatiin lauantaiaamuna kiinni Kaupunginpuutarhassa. Sieltä voipunut ja huonokuntoinen eläin vietiin Korkeasaaren Villieläinsairaalaan, jossa sen vointia on nyt tarkkailtu yön yli.

Korkeasaaren markkinointijohtaja Susanna Silvonen kertoo peuran voinnin hieman parantuneen. Se on sunnuntaina ollut jälleen jalkeilla ja ruokakin on maistunut.

– Lähipäivät näyttävät, miten peuran vointi tästä kehittyy. Normaalisti tuon ikäinen vasa liikkuisi emonsa kanssa, mutta tämä on ollut liikkeellä yksin. Kiinniotosta on aiheutunut sille varmasti stressiä. Nyt peura on ollut jaloillaan ja sille on maistunut ruoka, mikä on hyvä merkki, Silvonen kertoo.

Hirvieläimille kehittyy usein kiinniottotilanteessa stressimyopatiaksi kutsuttu tila, joka johtaa kuolemaan heti tai seuraavina päivinä. Stressimyopatia voi aiheuttaa vakavia rytmihäiriöitä sekä verenkiertohäiriöitä.

– Sen tiedän, että poron kannalta tämänhetkinen tilanne on kaikista paras. Se on kaikkein osaavimmissa käsissä ja kaikkein turvallisimmassa paikassa, Helsingin poliisin komisario Kalle Lehmus kertoi peuran tilanteesta Ilta-Sanomille lauantaina.

Peuran vasan ruokalistalla on sunnuntaina ollut jäkälää ja kuivattuja oksanippuja. Myöhemmin sille viedään tarjolle myös odelmaheinää.

Korkeasaaren Villieläinsairaala on lauantain jälkeen tiedottanut peuran voinnista Twitterissä. Tänään sunnuntaina Villieläinsairaalan väki kertoo, että peuran ruokalistalla on ollut jäkälää ja kuivattuja oksanippuja. Myöhemmin sille viedään tarjolle myös odelmaheinää. Villieläinsairaalan mukaan ruokavalio sopii sekä porolle että metsäpeuralle.

– Potilas saa nyt toipua omassa rauhassaan, Villieläinsairaalan eläintenhoitaja tarkkailee sen tilannetta. Ruokahalu on hyvä merkki, mutta riski sisäelinvaurioista on yhä olemassa, Korkeasaaren Villieläinsairaala kirjoittaa Twitterissä.

Helsingissä kiinniotettu peura on viime kevään vasa.

Toistaiseksi viranomaisilla ei ole ollut tarkkaa tietoa siitä, onko kiinni saatu eläin tunturipeurasta jalostettu poro vai onko se kenties sen lähilajisukulainen metsäpeura. Eläimen tunnistus on vielä kesken. Korkeasaaren mukaan kyseessä on kuitenkin huonokuntoinen viime kevään vasa.