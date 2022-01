Suomi Natoon vai ei? Mats Uotila ja Lauri Lindén ottivat yhteen

Mats Uotilan 17, mielestä Suomen pitäisi hakea Naton jäsenyyttä. Lauri Lindén, 19, on jäsenyyttä vastaan. Lue, miten kävi, kun Uotila ja Lindén väittelivät aiheesta Whatsappissa.

Nato-keskustelu kiihtyy Suomessa. Keskustelu sai uusia kierroksia, kun Venäjä vaati turvatakuita Naton itäisen laajentumisen pysäyttämisestä. Sen lisäksi Venäjä on sijoittanut kymmeniätuhansia sotilaita Ukrainan vastaisen rajan tuntumaan.

Presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin ilmoittivat vuoden vaihtuessa, että Suomella on halutessaan mahdollisuus hakea Nato-jäsenyyttä.

Lausunnot ja Suomen tilanne ovat herättäneet huomiota myös ulkomailla. Esimerkiksi keskiviikkona aiheeseen otti kantaa John Bolton, joka työskenteli Valkoisessa talossa turvallisuusneuvonantajana presidentti Donald Trumpin kaudella.

– Suomi ja Ruotsi ovat fiksuja pitäessään kiinni oikeudestaan liittyä Natoon, mutta heidän ei pitäisi odottaa, kunnes se on tosiasiassa liian myöhäistä, Bolton kirjoitti.

Pitäisikö Suomen hakea Naton jäsenyyttä?

Lauri Lindén: Aihe on tulenarka. Tilanne Itä-Euroopassa on kiistatta kiristynyt, ja Venäjä harjoittaa nyt aktiivisesti etupiiripolitiikkaansa. En kuitenkaan näe, että Suomen turvallisuuspoliittinen asema olisi ratkaisevasti muuttunut. Natoon liittyminen kiristäisi tilanteen äärimmilleen. En kannata tällä hetkellä Suomen Nato-jäsenyyttä.

Mats Uotila: Vain Natoon kuuluminen voi taata Suomen turvallisuuden. Meillä on tarpeeksi esimerkkejä siitä, miten käy, kun pienet liittoutumattomat valtiot joutuvat Venäjän etupiiripolitiikan pelinappuloiksi. Palovakuutusta ei voi ottaa, kun talo on jo tulessa. Siksi Natoon. Nyt.

Lindén: Suomella on hyvät diplomaattiset suhteet Moskovaan. Reaalipolitiikkaa on todeta, että nuo suhteet kokisivat suuren kolauksen, jos Suomi nyt liittyisi. En näin suomalaisten turvallisuuden näkökulmasta mielellään laittaisi meitä suurvaltapolitiikan kuumaksi pisteeksi.

Uotila: Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta pitää päättää Suomessa, ei Moskovassa. ”Puolueettomuuden” seurauksia voi nähdä Georgiassa ja Ukrainassa, Nato-maita Venäjä ei painosta tai miehitä. Suomikin tarvitsee turvatakuut.

Lindén: Se on tietenkin selvä. Siksi meillä Nato-optio onkin. Suomen tilanne ei ole sama kuin entisen Neuvostoliiton maissa. Toki se ei ole takuu, ja siksi keskustelua käydään. Natoon liittyminen on kuitenkin hidas prosessi, eikä ole edes varmaa onko Naton puolelta optiota edes olemassa. Jos prosessi kestäisi kaksi vuotta, mitä Venäjä tekisi siinä välissä?

Uotila: Suomella ei ole mitään “Nato-optiota”, jonka voi lunastaa vasta kriisitilanteessa. Liittyminen olisi todennäköisesti nopea prosessi, koska puolustuksemme on Nato-yhteensopivaa. Prosessin ajaksi voitaisiin neuvotella turvatakuut.

Lindén: Tuo olisi täysin ennennäkemätön ratkaisu. Jokaisen Nato-maan pitäisi ensin hyväksyä meidät. Puhumattakaan sisäpolitiikasta. Tämä ei edes mahdollistaisi kansanäänestystä ja jos se ei vielä ole demokratian kannalta riittävän paha, Suomi olisi turvatakuiden takia käytännössä Natossa ennen minkäänlaista mandaattia kansalta. Siis ennen eduskunnan äänestystä.

Uotila: Jäsenhakemuksen käsittely kestää keskimäärin puolesta vuodesta vuoteen, ja käsittelyajalle voitaisiin neuvotella turvatakuut. Tämä on asiantuntija-arvio. Kansanäänestys altistaisi meidät ulkovaltojen vaikuttamiselle, siksi eduskunta on oikea taho päättämään.

Lindén: Kansanäänestys on riski, mutta niin on myös riski kävellä täysin kansan yli näin keskeisessä asiassa. Myös EU:hun liittymisestä äänestettiin. Toinen kysymys onkin sitten kutkuttava: Onko Naton turvatakuut todella siellä, kun sota syttyy? Turkki on ainakin saanut toimia Kreikkaa kohtaan miten huvittaa. Toki vähän eri asia.

Uotila: EU-jäsenhakemusta ei voi verrata tähän, Venäjä ei suhtautunut siihen vihamielisesti. Artikla viiden noudattamatta jättäminen romuttaisi koko puolustusliiton, eikä niin tule käymään. Jos on jäsen, artikla viisi pätee, ja jos ei ole, niin se ei päde.

Lindén: Informaatiovaikuttamisen näkökulmasta eri tilanne, kansanvallan toteutumisen kannalta ei. Artikla 5 onkin ainoa hyvä asia Natossa. Mutta käytännössä jos 3. maailmasota on ovella ja ydinaseet uhkaavat New Yorkia, päteekö se silloin? 5. artikla ei velvoita. Se on lupaus. Ja ne ei ainakaan USA:n kohdalla aina pidä.

Uotila: Kansanäänestys on huono väline turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä, liikaa riskejä. Eduskunnalla on tarpeeksi vahva mandaatti. Natossa on paljon hyviä puolia, saamme mm. kalustoa halvemmalla. Biden on myös vahvistanut, että Yhdysvallat on sitoutunut viidenteen artiklaan.

Lindén: Voit olla oikeassa. Tällä hetkellä kannatus on kuitenkin niin vähäistä, ettei hakeminen ole realismia. Voin myöntää, että Nato-kysymys on minulle myös periaatteellinen. En halua olla missään tekemisissä USA:n sotapolitiikan kanssa. Voisin liittyä saman tien, jos samalla ovenavauksella tulisivat Turkki ja USA pois.

Uotila: Kyselyiden mukaan yli puolet suomalaista kannattaisi Nato-jäsenyyttä, jos valtiojohto asettuisi sen kannalle. Nyt olisi aika pyyhkiä loputkin suomettumisen ajan pölyt pöydältä ja turvata itsenäisyys liittoutumalla muiden vapaiden länsimaiden joukkoon.

Lindén: Kyllä minäkin olen sitä mahdollisuutta joutunut miettimään. Tilanne on monimutkainen. Mutta ei ole suomettumista todeta, että turvallisuuspoliittisesti molemmissa ratkaisuissa on hyvät ja huonot puolet. Liittoutumattomuus on kuitenkin ollut meidän vahvuus. Eikä meidän Venäjää ole tarvinnut nöyristellä.

Uotila: Suomi kokeili liittoutumattomuutta ennen toista maailmansotaa ja se meinasi maksaa itsenäisyytemme. Me nimenomaan nöyristelemme Venäjää. Virossa Putinin toimet tuomitaan paljon tiukemmin, meillä sitä ei uskalleta tehdä. Nato-jäsenyys on tässä tilanteessa ainoa oikea ratkaisu.

Lindén: Itse näen Venäjän intervention yhä minimaalisena riskinä. Venäjä hyökkäisi suoraan EU:ta vastaan. Ja Natoon liittymisen näen mahdollisena laajempana kriisinä, jossa panokset olisi huipussaan. En ole kuitenkaan niin kaukana Matsin linjasta, kuin vähän aikaa sitten. Laajempi avoin turvallisuuspoliittinen keskustelu on tarpeen, se on selvä.

Uotila: Ukrainassakin aikoinaan ajateltiin, että Venäjän interventio ei ole todennäköinen. Toisin kävi. Venäjä on hyökännyt Georgiaan ja Ukrainaan, opposition ja median edustajia murhataan. Osa Ukrainaa on laittomasti miehitetty ja liitetty osaksi Venäjää. En halua, että jäämme odottamaan omaa vuoroamme. Siksi meidän pitää liittyä Natoon.

Mats Uotila on Sastamalasta kotoisin oleva 17-vuotias kokoomuslainen. Lauri Lindén on Helsingistä kotoisin oleva 19-vuotias vasemmistolainen. Uotila ja Lindén väittelevät tällä palstalla ajankohtaisista aiheista.