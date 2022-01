Pää­kaupungin ytimeen eksynyt mysteeri­poro nousi jalkeilleen Korkea­saaressa – ensi yö on kriittinen: ”Sillä ovat kierrokset olleet melko korkealla”

Eläimestä on tehty monia havaintoja viime päivinä. Korkeasaaren mukaan ei ole varmaa, selviääkö Villieläinsairaalaan tuotu vasa yön yli.

Silminnäkijähavainto Helsingin Pasilasta sai poliisit liikkeelle lauantaiaamuna. Poro oli havaittu kävelemässä Radiokadulla Hartwall-areenaa kohti, ja poliisit lähtivät perään.

Porohavaintoja pääkaupunkiseudulla oli tehty tänä vuonna jo useita, ja poliisi varoitti autoilijoita perjantaina etelässä harvinaisesta porovaarasta.

Perjantaina etsinnät keskeytettiin tuloksettomina, mutta lauantaiaamuna poliisit lähtivät poron perään hankeen, ja jahti tuotti tulosta, tilannetta yleisjohtajana johtokeskuksesta seurannut komisario Kalle Lehmus kertoo.

Ei ole tarkkaa tietoa siitä, onko kiinni saatu eläin poro – joka on tunturipeurasta jalostettu – vai lähilajisukulainen metsäpeura. Nuorella eläimellä on poliisin kiinniottotilanteesta julkaisemassa kuvassa vain pienet sarventyngät.

Porohirvaat eli -urokset pudottavat sarvensa syksyn rykimäajan jälkeen.

Pasilan jälkeen sorkkaeläin havaittiin reilu kilometri keskustaa kohti Eläintarhan kentän liepeiltä. Eläintarhan kenttä sijaitsee Taka-Töölössä, ja vaikka vanhaan puistoon suunniteltiin 1800-luvulla eläintarhaa, ei sellaista ole alueelle koskaan perustettu. Eläimet jäivät elämään vain alueen nimeen.

Nimi on sanonnan mukaan enne.

Eläinparka pyöriskeli aamupäivällä Eläintarhan urheilukentän läheisyydessä. Se oli sen verran vauhkona, ettei poliisi päässyt lähellekään, Lehmus kertoo.

– Pääsi karkuun ja kateisiin.

Etsintä oli kiihkeimmillään kello kymmenen ja yhdentoista välillä. Peuraeläimen perässä oli neljä poliisipartiota.

Kohta eläin nähtiin olympialaisia varten Eläintarhan alueelle rakennetun Uimastadionin maastossa. Se kulki pitkään Uimastadionin ja Talvipuutarhan välillä, Lehmus kertoo.

Alue on kallioinen ja metsikköinen, sijaintiinsa suhteessa sangen syrjäinen alue. Rautatieasemalle on linnuntietä alle kaksi kilometriä. Yleisölle avoinna olevan, näyttävän Talvipuutarhan takana sijaitsee kookas kaupunginpuutarha, jonka kasvihuoneissa viljellään muun muassa kukkia kaupungin istutuksiin.

Parempaa paikkaa pääkaupungin ytimen liepeiltä voisi eksynyt eläin tuskin löytää, Lehmus sanoo.

Oletettu poro hyppäsi lopulta Kaupunginpuutarhan aidan yli. Siellä väsynyt eläin ajoi itsensä nurkkaan, ja poliisit saivat ympäröityä liikkuvaisen eläimen. Poliisit saivat ympäröidyn eläimen lihasvoimin kiinni, Lehmus kertoo.

– Se saatiin ihan rauhallisesta tilanteesta. Kaikilla oli tuuria, myös porolla, Lehmus sanoo.

Metsästyskoulutetut poliisit tiesivät, miten toimia eläimen kanssa, ja he saivat pidettyä eläimen rauhallisena maassa sitä silittäen.

Paikalle tuli Korkeasaaren eläinlääkäri, joka laittoi eläimeen nukutuslääkettä. Eläin vietiin Villieläinsairaalaan Korkeasaareen – jonne Helsingin eläintarha päätettiin perustaa vuonna 1889 Taka-Töölön Eläintarhan puiston sijaan.

Korkeasaaren mukaan kyseessä on huonokuntoinen viime kevään vasa, joka on jo noussut jalkeilleen Villineläinsairaalassa. Sen toipuminen ei ole vielä varmaa, ja yö on kriittinen. Hirvieläimille kehittyy usein kiinniottotilanteessa stressimyopatiaksi kutsuttu tila, joka johtaa kuolemaan heti tai seuraavina päivinä. Stressimyopatia voi aiheuttaa vakavia rytmihäiriöitä sekä verenkiertohäiriöitä.

– Sen tiedän, että poron kannalta tämänhetkinen tilanne on kaikista paras. Se on kaikkein osaavimmissa käsissä ja kaikkein turvallisimmassa paikassa, Lehmus sanoo.

Korkeasaari kirjoittaa Twitterissä, että kyseessä on harvinainen tapaus, oli se sitten poro tai metsäpeura. Lähimmät luonnonvaraiset metsäpeurat asuvat Etelä-Pohjanmaalla. Lajin tarkka määritys tehdään dna-kokeilla.

Pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa on tehty viime päivinä useita havaintoja porosta, ja kyseessä on poliisin mukaan mitä todennäköisimmin sama eläin. Se on havaittu ainakin Helsingin Pohjois-Haagassa perjantaina, Vantaan Tikkurilassa torstaina ja alkuviikosta Tuusulan Kalliopohjassa sekä mahdollisesti Mäntsälässä.

Lauantaina eläin käyttäytyi vauhkoontuneemmin kuin aiemmin.

– Ei tiedetä, onko se löytänyt ravintoa itselleen, onko se päässyt juomaan vai eikö. Tällaiset asiat voivat osaltaan vaikuttaa siihen, miten eläin käyttäytyy. Tänään sillä ovat kierrokset olleet melko korkealla, Lehmus sanoo.

– Riski siihen, että se laukkaa väärässä paikassa ajoradalle tai junaradalle tai ratikkakiskoille tai riski muuhun liikenneonnettomuuteen on ollut ihan selkeä. On ollut ihan mielettömän hyvä tuuri, että mitään ei ole kellekään käynyt. Poro on säilynyt ehjänä, eikä ole tullut kolareita. Voisin sanoa, että melkoinen ihme, hän sanoo.

Poliisi jakoi perjantaina kuvan hakoteillä olevasta eläimestä, jota pidettiin porona.

Poliisi ei tiedä, mistä eläin on päätynyt näille leveyspiireille ja kaupunkiympäristöön. Poliisi toivoo yhteydenottoja eläimen mahdolliselta omistajalta tai eläimen muutoin tunnistavilta, Lehmus sanoo.

Pääkaupunkiseudulla Nuuksiossa toimivan porotilan kaikki seitsemän poroa ovat tallessa, kertoi yrittäjä Susanna Almén Ilta-Sanomille perjantaina.

Helsingin poliisilaitoksen alueella tavallisista hirvieläimistä poikkeavat eläimet ovat Lehmuksen mukaan äärimmäisen harvinaisia. Kaupunkiolosuhteissa eläinten voima ja nopeus aiheuttavat hyvin erilaisia haasteita kuin luonnossa.

– Me katsomme ja seuraamme, miten villisikakanta käyttäytyy. Missä ne liikkuvat, tuleeko niitä tännepäin? Onko täällä Etelä-Suomen alueella karhuja, susia tai ilveksiä, Lehmus sanoo.

– Kyllä me otamme huomioon sen, että meidänkin alueella saattaa pöllähtää mitä erikoisimpia eläinlajeja. Jos niitä tulee, meidän pitää asia tietysti huolehtia huomioiden eläimen ja ihmisten hyvinvointi ja turvallisuus.