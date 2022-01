Tammikuun säässä luvassa ainakin kaksi suurta käännettä – ensi viikolla voi olla yli +5 astetta

Ensi viikon kylmän ja lauhan välillä vaihteleva sää antaa hyvin esimakua siitä, millainen tammikuun sää Suomessa ylipäätään on.

Etelä-Suomi saa jälleen uuden lumipeitteen lauantaina, kun Ahvenanmaan suunnasta saapuva lumisadealue leviää lounais- ja etelärannikolle iltapäivän aikana. Sade jatkunee etelässä yötä myöten.

Forecan meteorologi Ilkka Alanko arvioi, että Etelä-Suomessa lumisade voi paikoin olla sakeaa ja lunta saattaa sataa maahan muutamia senttejä. Muualla maassa sää on lauantaina suurimmaksi osaksi selkeää.

– Pilvisyys on vaihtelevaa, mutta kyllä monin paikoin on selkeää. Lisäksi on kylmää, Alanko sanoo.

Alkuviikosta pakkanen kiristyy kaikkialla, kun korkeapaineen alue asettuu suoraan Suomen ylle. Kuitenkin jo tiistain kuluessa Suomessa alkaa raju lauhtuminen. Lauhoja päiviä jatkuu Forecan tuoreimman ennusteen mukaan perjantaihin asti, kunnes ilma taas kylmenee ja pakkaset palaavat.

Forecan sääblogissa meteorologi Markus Mäntykannas kuvailee tammikuun kuukausiennustetta ”aikamoiseksi vuoristoradaksi”. Hänen mukaansa tammikuun säässä koetaan ainakin kaksi suurta käännettä.

– Nyt alkuun on kylmää, sitten lämpenee föhn-tuulen mukana, sen jälkeen voi tulla uusi radikaalikin kylmeneminen paukkupakkasineen. Loppukuussa sää näyttää jälleen lauhtuvan, hän kertoo.

Ensi viikolla keskilämpötila on Lapissa ja paikoin Länsi-Suomessa 1–3 astetta keskimääräistä lämpimämpi. Muualla maassa lukemat ovat lähellä keskimääräistä.

Osassa Suomea lämpötilat voivat kohota ensi viikolla yli 5 astetta plussalle.

Forecan kuukausiennusteen mukaan kuitenkin seuraavalla eli 17. tammikuuta alkavalla viikolla keskilämpötila on Suomessa laajalti 0–3 astetta keskimääräistä kylmempi. Muutos kylmempään johtuu siitä, että korkeapaine vetäytyy hieman lännemmäs Suomesta.

– Tämä tietäisi sitä, että meillä palattaisiin mahdollisesti vähän kylmempään säätyyppiin. Suomi on kuukausiennusteen kartoilla sinisenä merkkinä tavanomaista kylmemmästä säästä, samoin Välimeri. Tämä viittaa siihen, että pohjoisesta purkautuisi meille kylmempää ilmaa, Mäntykannas selittää Forecan kuukausiennusteessa.

Tammikuun 24. päivä alkavalla viikolla lämpenee jälleen. Euroopan korkeapaineen painopiste siirtyy Keski- ja Länsi-Eurooppaan, minkä seurauksena Suomeen tulvii lämpöä lännen suunnasta.

Kuunvaihteessa Euroopan korkeapaineen painopiste on Forecan kuukausiennusteen mukaan läntisellä Välimerellä ja Länsi-Euroopassa sekä Keski-Euroopassa. Mäntykannaksen mukaan tämä voi enteillä sitä, että sää pysyy lauhana pidemmän aikaa.

– Tämä asetelma viittaa siihen, että edessä olisi pitkäkestoisempi lauha jakso. Tuulet meillä olisivat enimmäkseen lännen tai lounaan puolelta.