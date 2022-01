Syyttäjät: Hän on Cannonball-jengin sala­myhkäinen johtaja

Lahden suuren huumejutun pääsyytetty Esko ”Sakke” Eklund itse kiistää johtavansa liivijengiä, jota syyttäjät vaativat lakkautettavaksi.

Liivijengi Cannonball on tällä viikolla noussut jälleen otsikoihin, kun Lahdessa alkoi jengiin kytkeytyvän suuren huume- ja aserikosvyyhdin käsittely. Päijät-Hämeen käräjäoikeus istuu juttua sen suuren koon ja turvajärjestelyjen takia Lahden messuhallissa.

Koko jutun keskeisin syytetty on Cannonballin ylimpänä johtajana eli presidenttinä pidetty Esko ”Sakke” Eklund, 45. Viranomaisten käsitys on, että hän on kontrolloinut kaikkea Cannonballin huumekauppaa ja johtanut järjestöä kovakätisesti.

Eklund itse kiistää syytteet ja sen, että olisi toiminut Cannonballin johtajana tai presidenttinä. Hän sanoo eronneensa koko kerhosta vuonna 2019 eli ennen nyt käsiteltävien syytteiden tekoaikaa.

Cannonball on tällä hetkellä muutenkin ajankohtainen, sillä toisessa vireillä olevassa oikeudenkäynnissä syyttäjäviranomaiset vaativat järjestöä lakkautettavaksi. Syyttäjien mukaan Cannonball on yhdistyslailla kielletty rikollisjärjestö, joka toimii olennaisesti vastoin lakia ja hyviä tapoja.

Eklund on poliisin mukaan johtanut Cannonballia vuodesta 2017 lähtien. Hän on viranomaisten mukaan siis johtanut Suomen suurimpiin kuuluvaa rikollisjärjestöä jo vuosia.

Julkisuudesta Eklund on kuitenkin pysytellyt taka-alalla. Suuri yleisö tuntee hänet huonosti. Tiettävästi hänestä ei ole tätä ennen nähty julkisuudessa edes yhtä valokuvaa.

Hämeen poliisin tällä viikolla julki tulleesta esitutkinta-aineistosta löytyy kuitenkin kuvia, jotka poliisi on saanut haltuunsa tarkkailun ja laite-etsintöjen kautta.

Esko Eklund (oik.) ja hänen luottomiehensä tapasivat Vantaalla lokakuussa 2020.

Poliisi kuvasi salaa Eklundia ja toista miestä Keimolan Nesteellä 7.10.2020. Toinen on Eklundin luottomies, Cannonballin kansalliseen turvaryhmään kuuluva 37-vuotias security officer.

Kaksikko oli tullut huoltoasemalle tapaamaan epäsuosioon joutunutta jengin jäsentä, joka sittemmin erotettiin kerhosta. IS kertoi erotetun jäsenen tarinan torstaina.

Eklundin käyttämään puhelimeen tehdyssä laite-etsinnässä poliisi avasi WhatsApp-keskustelun, jossa oli kuva Eklundista poseeraamassa toisen Cannonball-liiveihin pukeutuneen miehen kanssa.

Kuva oli lähetetty viestiketjuun 6.6.2021. Eklundin yllä olevien liivien rintamuksessa lukee titteli ”president” eli presidentti.

Esko Eklundilla on kuvassa presidentin liivit yllään.

Cannonball MC on vuonna 1991 perustettu suomalainen moottoripyöräkerho, joka on laajentunut valtakunnalliseksi. Sen nykytilaa kuvaillaan esitutkinta-aineistoon liitetyssä keskusrikospoliisin (KRP) asiantuntijalausunnossa.

KRP:n mukaan Cannonballilla on kymmenen osastoa Suomessa sekä osastot Tallinnassa ja Thaimaassa. Useiden osastojen yhteydessä toimii myös alajengi Squad 32.

Organisaation jäsenmäärä oli lausunnon mukaan viime heinäkuussa noin 190 miestä. Cannonball on useissa lainvoimaisissa tuomioissa todettu vakavien rikosten tekemistä varten järjestäytyneeksi ryhmäksi.

Eklund on lausunnon mukaan CMC-organisaation valtakunnallinen johtaja ja sen ohella Heinolan osaston johtaja.

Poliisi teki Lahden huumejutun tutkinnassa kotietsinnän Eklundin asuintaloon Heinolassa. Talosta löytyi käteistä rahaa, aseita ja huumeita.

– Olen saanut majailla siellä välillä, Eklund kuvaili kytköstään Heinolan kiinteistöön poliisin kuulustelussa.

Poliisi teki kotietsinnän omakotitaloon Heinolassa.

Poliisi näytti Eklundille kuulustelussa Keimolan Nesteellä otettua tarkkailukuvaa. Eklundin mukaan hän tapasi erotetun jengijäsenen tuolloin ainoan kerran. Tapaamisen syy oli Skoda-autoon liittyneet epäselvyydet. Liitynnän huumeisiin Eklund kiisti.

– Ei todellakaan liity, Eklund sanoi.

Poliisi kysyi myös WhatsApp-ketjun poseerauskuvan liivien President-merkinnästä.

– Vastaan myöhemmin, Eklund tyytyi toteamaan.

Kuulustelu jatkui:

Olet linjannut, että kaikki Cannonball MC:n organisaation huumausaineet tulevat sinun kauttasi. Kerro tästä.

– Ei pidä paikkaansa.

Poliisin epäilyjen mukaan Cannonballin huumekaupassa liikkui Eklundin johdolla yli seitsemän miljoonan euron arvosta muun muassa amfetamiinia, kokaiinia ja MDMA:ta. Esitutkinnassa takavarikoitiin 17 ampuma-asetta ja 473 000 euroa käteistä.

Eklundista tuli Cannonballin ylin johtaja vuonna 2017 järjestön sisäisen myllerryksen yhteydessä.

Cannonball oli ajautunut sisäiseen hajaannukseen, jonka seurauksena joukko näkyviä jäseniä lähti tai joutui lähtemään kerhosta. Lähtijöiden joukossa oli ryhmän johtohahmoihin kuulunut Janne ”Nacci” Tranberg, joka tunnetaan Katiska-huumejutusta.

Uusi järjestäytyminen tapahtui Hämeenlinnan kerhotilassa elokuussa 2017 pidetyssä valtakunnallisessa kokouksessa. Puhetta kokouksessa johti Eklund. Hänestä tuli presidentti.

Eklund liittyi KRP:n asiantuntijalausunnon mukaan Cannonballiin alkuvuodesta 2013. Jo alkuvaiheessa hän näyttäisi nousseen paikallisosaston johtoon.

Tämä käy ilmi Eklundille vähän myöhemmin langetetusta 3,5 vuoden vankeustuomiosta, joka tuli ryöstöstä, törkeän kiristyksen yrityksestä ja ampuma-aserikoksesta. Hän ja eräs United Brotherhoodin jäsen pahoinpitelivät velallisen miehen kerhotilassa tammikuussa 2015 ja vaativat rahaa ”valehtelusta”.

Eklund on kertomansa mukaan harjoittanut autokauppaa vuodesta 1999 lähtien, jolloin hän alkoi tuoda Floridasta Suomeen kolari- ja tulva-autoja. Sittemmin toiminta on laajentunut ja hänellä on ollut vuosien varrella useita eri bisneksiä ja liikekumppaneita.

Eklund on toiminut myös rakennusalalla. Hän on järjestänyt työvoimaa ja vuokrannut työkoneita muun muassa liikekumppanille, jonka yritys hoiti töitä Nesteen Porvoon jalostamolla.

Liiketoimia katkoi vankila. Lahden käräjäoikeus tuomitsi vuonna 2006 hänelle yhdeksän vuotta vankeutta törkeästä huumausainerikoksesta. Samassa jutussa tuomittiin Cannonballin tuolloinen presidentti, sittemmin edesmennyt Jari Uotila.

Vuotta myöhemmin Oulun käräjäoikeudessa tuli toinen huumetuomio ja puoli vuotta lisää istuttavaa.

Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa käsiteltävässä Cannonball-jutussa on yli 20 syytettyä.

Käräjäoikeudelle antamassaan kirjallisessa vastauksessa Eklund kertoo, että hän lähti Cannonballista vuonna 2019 terveydellisistä syistä. Ero tapahtui hänen mukaansa yhteisymmärryksessä. Tämän jälkeen Eklund on kertomansa mukaan keskittynyt autokauppaan ja rakennusalan konsultointiin.

Tällä Eklund perustelee sitä, ettei hän olisi ollut kerhon presidentti huumerikosten tekoaikaan kuten syyttäjät väittävät.

Eklund kertoo, että eronsa jälkeen hän on välillä käynyt Heinolan kerhotiloilla muun muassa pelaamassa biljardia. Vuonna 2021 hän poseerasi kuvassa presidentin liiveissä Uotilan kunniaksi järjestetyn muistoajon jälkeen, mutta kyse oli hänen mukaansa vain kuvien ottamisesta.

– Eklund oli tosiasiallisesti vetäytynyt kerhotoiminnasta. Hän sopi vielä erikseen, ettei enää noiden muistoajojen jälkeen osallistu mihinkään tapahtumiin, mikä sopimus on pitänytkin vailla erimielisyyksiä, asianajajan laatimassa vastauksessa todetaan.

Tästä huolimatta syyttäjät pitävät Eklundia Cannonball-johtajana sekä huume- että lakkautusasiassa. Lakkautuskannetta ajavat syyttäjät ovat nimenneet vastaajaksi Eklundin, joka heidän mielestään vastaa sekä Cannonballin että Squad 32:n puolesta.

Eklund kiistää edustavansa kerhoa. Hän vetoaa myös itsekriminointisuojaan, koska on samaan aikaan epäiltynä huumerikosjutussa.

Viime marraskuussa käräjäoikeudelle ilmoittautui väliintulijoina kaksi muuta miestä, jotka sanovat edustavansa Cannonballia. Toinen heistä ilmoitti olevansa järjestön nykyinen presidentti.

Syyttäjät katsovat, ettei ole estettä ajaa lakkauttamiskannetta yksin Eklundia vastaan. He kiistävät myös väliintulijoiden hakemuksen.

Lakkauttamisjutussa järjestetään valmisteluistunto helmikuussa. Huumerikosjutun käsittely Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa jatkuu ensi viikolla.