Maskisuositus on kolmannesta luokasta ylöspäin.

Pääkaupunkiseudulla koulut aloittavat nykytiedon valossa maanantaina kevätlukukauden lähiopetuksessa.

Helsingin kaupunki on lähettänyt vanhemmille Wilma-viestin, jonka mukaan kevätlukukausi käynnistyy suunnitellusti lähiopetuksessa hygienia- ja turvallisuusohjeita noudattaen.

Pääkaupunkiseudun koronanyrkki linjasi ennen joulua, että koulut aloittavat kevätlukukauden normaalisti lähiopetuksessa. Linjaus koskee sekä perusopetusta että toisen asteen oppilaitoksia.

Koronanyrkki on ottanut linjauksessaan huomioon lapset ja nuoret ensin -periaatteen. Etäopetuksesta kuntien ohessa päättävän Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Oona Mölsä kertoi aiemmin Helsingin Sanomille, ettei päätöstä mahdollisesta etäkouluun siirtymisestä mitä todennäköisimmin edes ehdittäisi tehdä maanantaiksi.

Tartuntojen rajoittamiseksi pääkaupunkiseudun kunnat ovat päättäneet, että kasvomaskien käyttö koulupäivän aikana laajenee koskemaan kolmasluokkalaisista viidesluokkalaisiin.

Aiemmin maskivelvoite on ollut voimassa 6.–9. -luokkalaisille. Velvoite on edelleen voimassa. Maskivelvoite on myös koulun henkilökunnalla.

Koulut jakavat maskit.

Koulujen iltapäivätoiminta pidetään tammikuussa ulkona. Kouluruokailut järjestetään porrastetusti.

Nuorimpien koululaisten koronarokotukset alkavat koulussa tammikuun puolivälissä.