Päivi Grönlund toivoo vieläkin, että hän heräisi ja kaikki palaisi ennalleen.

Viimeinen viesti tuli 3. huhtikuuta. Tekstissä oli kirjoitusvirheitä, mutta sen viesti on selvä: pelko ja paniikki siitä, mitä tapahtuu. Siihen asti Päivi Grönlundin aviomies oli jaksanut vakuutella, että koronasta huolimatta kaikki järjestyy – tästäkin selvitään.

Vuorokautta myöhemmin Grönlundin mies oli kuollut 55-vuotiaana.

– Välillä mulle tulee vieläkin sellaisia oloja, että tämä on huomenna ohi ja herään taas, Grönlund sanoo tammikuussa 2022.

Grönlundin ja tämän puolison tarinasta kertoi aiemmin Yle.

Päivi Grönlund tammikuussa 2022 kotikunnassaan Liedossa.

Lokakuussa 2015 Grönlund sai Facebookissa kaveripyynnön. Pyyntö oli mieluinen, sillä hän oli yrittänyt etsiä miestä jo aiemmin. Lopulta heidät toi yhteen onnellinen sattuma: yhteisen Facebook-tuttavan päivitys, jota Grönlund oli kommentoinut.

Grönlund ja hänen tuleva aviopuolisonsa olivat tunteneet toisensa jo 1970-luvun lopulla, kun he olivat yläasteella samalla luokalla. Grönlundilla on edelleen vuodelta 1978 luokkakuva, jossa he molemmat ovat.

Grönlundin muistoissa mies on hyvällä tavalla ilkikurinen ja levoton poika, joka ajeli mopollaan ympäri Lietoa. Itseään Grönlund kuvailee kiltiksi tytöksi.

– Tykkäsin hänestä jo silloin.

Mopopojan ja kiltin tytön suhde ei kuitenkaan tuntunut mahdolliselta.

Ennen vuosikymmenen vaihtumista miehen vanhemmat erosivat. Mies muutti isänsä mukana Ruotsiin. Grönlund jäi Suomeen, kävi koulut loppuun, meni naimisiin, sai lapsia ja erosi.

Päivi Grönlund luovutti IS:n käyttöön miehensä viimeiset videot, joiden kautta hän voimattomana joutui seuraamaan miehensä kärsimystä Ruotsissa.

Vuoden 2015 lopussa viestejä alkoi vaihtua yhä useammin. Kuulumisia vaihdettiin ahkerasti myös puhelimessa. Tuntui kuin he olisivat tunteneet aina, Grönlund sanoo.

Pian mies osti Grönlundille lentolipun Ruotsiin. Tytär varoitti Grönlundia, että ei kannata lähteä, koska viestit voivat olla joltain hullulta ja liput väärennöksiä.

– Sanoin, että hullu se on, sen minä tiedän.

Jos liput taas olisivat väärennöksiä, Grönlund joutuisi jäämään Suomeen eikä pääsisi mihinkään. Varoituksista ei ollut hyötyä, ja Grönlund lähti viikonloppuvierailulle Ruotsiin. Jo seuraavaksi jouluksi mies tuli Suomeen. Uudenvuoden he viettivät yhdessä Ruotsissa.

– Oli ihan mieletöntä olla yhdessä.

Päivi Grönlund on kuvassa vasemmassa ylänurkassa. Grönlundin tuleva aviomies on eturivissä kolmas vasemmalta.

Kaveripyyntö muutti pysyvästi kahden ihmisen elämän, ja pari avioitui elokuussa 2019 Grönlundin kotikunnassa Liedossa. Pandemian alkamisen jälkeen mies kävi Suomessa vain kerran, jouluna 2020.

Grönlund sen sijaan vieraili Ruotsissa usein, 1–2 viikkoa kerrallaan. Ruotsissa käymistä seurasi karanteeni. Jälkeenpäin Grönlund arvioi olleensa vuoden 2020 aikana yli sata päivää omaehtoisessa karanteenissa.

Karanteeni ei Grönlundia haitannut, sillä hän on tottunut viettämään aikaa yksin. Siksi kahdessa eri maassa asuminen sopi pariskunnalle hyvin: omaa aikaa oli tarjolla molemmille.

Grönlundin elämä oli Suomessa, pienessä kunnassa Turun kupeessa. Mies puolestaan oli rakentanut itselleen elämän Ruotsiin. Laaja ystäväpiiri ja työ olivat siellä. Suomeen muuttaminen voisi olla ajankohtaista myöhemmin – ”sitten eläkkeellä”, mies sanoi.

Mieheltä amputoitiin jalka vuonna 2006 rata-auto-onnettomuuden jälkeen. Mies oli ylpeä siitä, että hänellä oli vain yksi jalka.

Mies oli sairastunut diabetekseen nuorena, minkä vuoksi hän sai elinsiirtona uuden haiman ja munuaisen vuonna 2018. Grönlund sanoo, että toipuminen sujui hyvin, ja mies vitsaili syntyneensä uudestaan – elinsiirtojonossa hän ehti olla yhdeksän kuukautta.

Myöhemmin elinsiirto herätti huolta, sillä elinsiirtopotilaat kuuluvat koronaviruksen riskiryhmään. Siitä huolimatta mies kävi töissä sen, mitä elinsiirron jälkeen pystyi.

Maaliskuun 23. päivänä vuonna 2021 mies joutui lähtemään töistä aiemmin kotiin huonovointisuuden vuoksi.

– Hän laittoi viestin, että koko kroppa on kipeä.

Seuraavana aamuna mies kävi ottamassa ensimmäisen koronarokoteannoksen. Grönlund on täysin varma, että miehellä oli koronavirustartunta jo tuolloin.

Päivi Grönlundille jäi muistoksi valokuvia.

Myöhään maaliskuun 26. päivänä mies laittoi viestin, jossa kertoi olevansa sairaalassa. Vasta seuraavana päivänä Grönlund kuuli, että mies oli joutunut lähtemään sairaalaan ambulanssilla. Grönlund kertoo, että miehen oli vaikea hengittää jo aiemmin päivällä.

Ensin mies oli eristyksessä omassa huoneessaan. Myöhemmin hänet siirrettiin osastolle, jossa oli muitakin koronapotilaita.

Sairaalaan joutumisen jälkeen Grönlund olisi halunnut lähteä Ruotsiin, mutta mies vastusteli, koska Grönlund ei olisi päässyt sairaalaan ja Suomessa hänellä oli paremmat tukijoukot. Hän joutui seuraamaan voimattomana Suomessa, miten tauti eteni.

Valokuvat muistuttavat Grönlundia edesmenneestä aviomiehestä.

Sairaalasta mies viestitteli aktiivisesti Grönlundille ja lähetti videolla ja ääniviesteillä kuulumisia. Vielä ensimmäisellä videolla mies esittelee huonettaan. Viimeisissä hän makaa sängyssä. Puhuminen ja hengittäminen on vaikeaa. Viiden minuutin istuminen on vaikeaa.

Loppu kuin viiden käsillä juostun maratonin jälkeen, hän kuvailee oloaan yhdellä videolla.

Viimeinen video sairaalasta tuli 30. maaliskuuta. Mä en jaksa, mies sanoo videolla.

Vielä seuraavana päivänä he puhuivat puhelimessa. Puhelusta oli vaikea saada selviää, koska sairaalan laitteiden äänet kuuluvat taustalla.

– Häiritsee vieläkin, että en tiedä yhtään, mitä hän sanoi.

Päivi Grönlundilla on muistoista koottu taulu.

Aprillipäivänä Grönlundilla oli syntymäpäivä. Mies lähetti viestillä onnittelut. Huhtikuun kolmantena päivänä sairaalasta soitettiin, että mies nukutetaan ja laitetaan hengityskoneeseen.

Syytä huoleen ei pitänyt olla, jos miehestä ei kuulu mitään, Grönlundille sanottiin.

Ilta-Sanomat on nähnyt Grönlundin puolison kuolintodistuksen. Sen mukaan mies kuoli 4. huhtikuuta 2021, ensimmäisenä pääsiäispäivänä.

Ensin Grönlundille kerrottiin puhelimessa ruotsiksi, että hänen puolisonsa on kuollut. Hän pyysi toistamaan saman englanniksi, vaikka ymmärsikin jo, mistä on kyse.

Vielä edellisenä päivänä mies lähetti Grönlundille viestin.

– Ei tullut mieleenkään, että ihminen lähtee noin nopeasti.

Sairaalassa mies ehti olla reilun viikon.

Pari avioitui elokuussa 2019 Liedossa.

Seuraavalla viikolla Grönlund lähti Ruotsiin. Tehtävää oli paljon. Piti käydä esimerkiksi paikallisessa hautaustoimistossa, irtisanoa asunto, siivota ja järjestellä käytännön asioita.

Ensin Grönlundin tarkoituksena oli tuoda miehensä tuhkat Suomeen. Lopulta se ei tuntunut oikealta, koska miehen koko elämä oli Ruotsissa.

Hautaustoimistossa hän tiedusteli, koska tuhkanlasku on, mutta hänelle kerrottiin, että sellaista ei järjestetä. Hänelle sanottiin, että kyseessä on normaali käytäntö, jos läheiset eivät ole ostaneet hautapaikkaa. Hänelle ei kerrottu edes, minne tuhka sirotellaan. Kysymyksiin vastattiin vain, että paikan lähellä on vettä.

Mahdollisuutta siunaustilaisuuteen ei ollut, eikä Grönlund päässyt jättämään jäähyväisiä rakkaalleen.

Kun Grönlund kuuli, että tuhka sirotellaan anonyymisti, häntä alkoi pelottaa, millainen paikka muistolehto on. Käytäntö kuulostaa karulta.

Kesällä Grönlund kävi ruotsalaisten ystäviensä kanssa muistolehdolla. Huoli osoittautui turhaksi.

– Se on aivan ihana. Mielettömän kaunis paikka, hän sanoo ja kertoo lammesta ja lumpeista.

Muistolehdolla juotiin kahvit ja muisteltiin edesmennyttä.