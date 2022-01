Joulun koronalingosta hurjat luvut

Joulunajan jälkeen todettujen koronatapausten määrä lähti voimakkaaseen kasvuun. Uudenvuoden aattona raportoitiin yli 11 300 tartuntaa, joista 1 800 oli joulun ajalta viiveellä.

– Taustalla tässä on erityisesti omikronmuunnoksen leviämisherkkyys. On todennäköistä, että virusta on levinnyt perhepiireissä joulun aikana, THL:n johtaja Mika Salminen sanoi tuolloin tiedotteessa.

Loppiaisena raportoitiin 5 979 uutta tartuntaa. Kahden viime viikon aikana on raportoitu runsaat 65 000 tartuntaa, mikä on noin 39 000 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Sairaalahoidossa oli keskiviikon tietojen mukaan 469 koronapotilasta, joista 47 tehohoidossa.