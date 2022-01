Näin eri mieltä etäopetuksesta nyt ollaan

STM:n ehdotus etäopetukseen siirtymisestä jakaa mielipiteitä.

Keskiviikkona sosiaali- ja terveysministeriö (STM) kertoi ehdottavansa koulujen kevätlukukauden aloittamista etäopetusjaksolla. Näin kertoi STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila Ylelle.

Etäopetukseen siirtymisestä päättää poikkihallinnollinen koronaministerityöryhmä. Mitään päätöstä mahdollisesta etäkoulusta ei ole siis vielä tehty.

Koulujen kevätlukukausi alkaa monella paikkakunnalla maanantaina 10.1

Opettajien ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen on tiukkasanaisesti sitä mieltä, että koulujen tulee siirtyä etäopetukseen ensimmäisestä luokasta lähtien – ja saman tien. Syynä on nopeasti pahentunut koronatilanne. Luukkaisen kanta on sama kuin OAJ:n virallinen kannanotto.

– On vaikea millään logiikalla väittää, ettei tauti leviä rajusti. Kouluihin meneminen ei ole nyt turvallista. Henkilökunta sairastuu, lapset sairastuvat ja vanhemmat kotona sairastuvat. Tartuntoja täytyy nyt minimoida, Luukkainen sanoo IS:lle.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen on täysin toista mieltä. Salminen kannattaa lähiopetukseen palaamista. Salminen pitää tärkeänä, että koulunkäyntiin tulee mahdollisimman vähän häiriöitä.

– Tietenkään emme voi välttää, ettei altistumisia ja tartuntoja tulisi kouluissa. Olemme nähneet, että suuria riskejä tähän ei näyttäisi liittyvän. Mutta tilanne on aika uusi siinä mielessä, että infektiopaine on näin korkea tällä hetkellä, Salminen sanoi Ylen haastattelussa.

Opetusministeri Li Andersson kirjoitti Twitterissä pitävänsä tärkeänä, että tilannetta seurataan tarkasti ja että kouluissa panostetaan terveysturvallisuustoimiin.

Anderssonin mukaan päätöksiä etäkouluun siirtymisestä on mahdollista tehdä myös paikallisesti ilman valtakunnallista päätöstä.

– THL ei ole suosittanut etäopetusta alle 18-vuotiaille valtakunnallisesti, mutta mikään ratkaisu ei ole poissuljettu, Andersson kirjoitti.

