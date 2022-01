Loppiaisviikonlopuksi luvassa kylmää kyytiä koko maahan – etelään pamahti kunnon lumikerros

Koko Suomessa saadaan lähipäivät nauttia pulkkakeleistä ja paukkupakkasista.

Keskiviikkona etelärannikon yli kohti itää pyyhkäissyt lumisadealue on tuonut kunnolla valkoisen loppiaisen koko maahan.

– Parhaimmillaan on parikymmentä senttiä tullut lunta, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Hannu Valta.

Helsingin Kaisaniemessä mitattiin lumen syvyydeksi 26 cm. Puolen vuorokauden aikana Kaisaniemessä uutta lunta tuli 13 cm. Pohjois-Karjalassa on tullut lunta noin 10 cm keskiviikkoillan aikana, ja joitakin senttejä on vielä tulossa yön aikana lisää. Syvin lumikerros on Käsivarren-Lapissa, jossa lunta on mitattu 75 cm.

Loppiaisena on luvassa kylmää poutasäätä. Etelässä pakkanen liikkuu kymmenen asteen tienoilla. Maan keskiosissa pakkasta on 10-15 astetta ja Lapissa liikutaan parinkymmenen pakkasasteen lukemissa.

Perjantaina pakkanen kiristyy entisestään ja luvassa on myös heikkoa lumisadetta. Koko viikonloppu vietetään kylmissä lukemissa, mutta maanantaina sää mahdollisesti lauhtuu.

– Hyvin talvinen viikonloppu on tulossa.