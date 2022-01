Naisen järkyttävä kohtalo omassa kodissaan herättää huolta Mikkelissä – ”Olen alkanut kuunnella ääniä tarkemmin”

Yli 80-vuotiaan mikkeliläisnaisen menehtyminen henkirikoksen uhrina omassa kodissaan Mikkelin ydinkeskustassa Mikonkadulla mietityttää kerrostalon muita asukkaita.

Itä-Suomen poliisi on vanginnut taposta epäiltynä parikymppisen mikkeliläismiehen, jonka ei tiedetä tunteneen uhria entuudestaan.

– Vähän pelottaa kyllä. Etenkin, koska asun yksin. Olen alkanut kuunnella ääniä tarkemmin kuin ennen, uhrin kanssa samassa talossa asuva nuori nainen kommentoi Ilta-Sanomille.

Lue lisää: Iäkäs nainen joutui henki­rikoksen uhriksi kotonaan Mikkelissä – tapauksessa erikoisia piirteitä

Poliisin mukaan tutkinnassa on auttanut kerrostalon asukkaiden tiedot tapahtumasta. Uhri löydettiin kuolleena kotoaan 29. joulukuuta, mutta hän oli menehtynyt jo useita päiviä aiemmin. Ilta-Sanomien haastattelemista naapureista moni oli joulun ajan vuoksi poissa kotoa teon tapahtumahetkellä.

Naapurien kesken on kuitenkin vaihdettu tietoja siitä, mitä tapahtui.

– Minun kuulemani mukaan epäilty tekijä olisi hakannut ensin uhrin naapurin ovea. Kun tämä asukas katsoi ovisilmästä, hän näki sen kautta nuoren miehen puukko kädessä, eikä avannut ovea. Ilmeisesti epäilty siirtyi sitten toiselle ovelle ja uhri avasi sen, eräs talon asukkaista kertoi keskiviikkona Ilta-Sanomille.

Poliisi ei ole vahvistanut asukkaan kertomusta eikä ole ottanut kantaa siihen, pyrkikö epäilty muihin asuntoihin.

Mikkelin ydinkeskustassa sijaitseva kerrostalo on uudehko ja esteetön. Naapurin arvion mukaan siinä asuu paljon iäkkäitä ihmisiä. Henkirikoksen jälkeen keskustelua on herättänyt turvallisuus.

Talon ulko-ovet ovat aina lukossa, mutta asukkaan kannoilla on mahdollista livahtaa sisään. Osasta asunnoista on käynti suoraan terasseille ja talon sisäpihalle. Sisäpiha on aidattu ja sinne johtaa lukittu portti, mutta aidan yli on mahdollista mennä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan uhrin asunto oli sisäpihan puolella. Poliisi ei ole kertonut, miten epäilty pääsi naisen asuntoon.

Talon asukkaita on puhuttanut myös sisäänpääsy rakennuksen rappukäytävään autohallin luiskan kautta.

– Jos jää kyttäämään autohallin oven avautumista, sisältä on suora pääsy rappukäytävään, eräs naapuri kertoo.

Toinen epäilee, että seuraavaksi talossa pohditaan valvontakameroiden asentamista. Lähiympäristössä niitä jo on, sillä kerrostalon vieressä sijaitsee muun muassa hotelli, kauppakeskus ja paljon muita liiketiloja. Mikkelin poliisiasema on muutaman kymmenen metrin päässä.

Vaikka henkirikos on järkyttänyt uhrin naapureita, kaikki eivät pelkää.

– Ennen ulko-oven avaamista tulijan kanssa voi keskustella mikrofonin kautta ja asuntojen ovissakin on vielä ovisilmät, eräs naapuri perustelee.

Toinen naapuri palasi viikko sitten töistä kotiinsa niin, että poliisin toiminta tapahtumapaikalla oli vielä kesken. Hänen asuntonsa on aivan lähellä uhrin asuntoa.

– Alue oli eristetty ja poliiseja pihassa. Minua ei kuitenkaan pelota. Tapaus ei vaikuttanut kovin ammattimaiselta teolta.