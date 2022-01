OAJ:n Luukkaiselta tiukka kannan­otto STM:n esitykseen – ”Moni on kertonut, että pelottaa mennä kouluun”

OAJ kannattaa STM:n ehdotusta etäopetuksesta. ”Päätös on jo myöhässä, nyt ei tule viivyttää enempää”, sanoo OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Opettajien ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen on tiukkasanaisesti sitä mieltä, että koulujen tulee siirtyä etäopetukseen ensimmäisestä luokasta lähtien – ja saman tien. Syynä on nopeasti pahentunut koronatilanne.

– Tautitilanne on nopeasti pahentunut. On vaikea millään logiikalla väittää, ettei tauti leviä rajusti. Kouluihin meneminen ei ole nyt turvallista. Henkilökunta sairastuu, lapset sairastuvat ja vanhemmat kotona sairastuvat. Tartuntoja täytyy nyt minimoida, Luukkainen sanoo IS:lle.

Luukkainen tviittasi Ylen keskiviikkoiltana julkaiseman uutisen, jonka mukaan Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) esittää koulujen siirtymistä etäopetukseen.

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoo Ylen haastattelussa, että koronaministeriryhmän puheenjohtaja Krista Kiuru päättää, kokoontuuko asiasta päättävä poikkihallinnollinen ryhmä jo perjantaina vai mahdollisesti alkuviikosta.

Luukkaisen mielestä nyt ollaan jo myöhässä eikä viivyttelyyn ole varaa. Osassa kunnista koulut alkoivat jo tällä viikolla, toisissa ne alkavat ensi maanantaina. Hän on päinvastaista mieltä kuin THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen, joka kannattaa lähiopetukseen palaamista. Salminen pitää tärkeänä, että koulunkäyntiin tulee mahdollisimman vähän häiriöitä.

– THL:n kanta on kummallinen. Myös long covid on uhkana koronaan sairastuvilla ja se koskee myös lapsia ja nuoria. Myös henkilökunnan turvallisuus on turvattava. Ihmettelen heidän kantaansa, Luukkainen moittii.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen kuvattuna Helsingissä perjantaina 4. joulukuuta 2020.

Luukkainen arvosteleekin etenkin THL:ää siitä, ettei joululomalla ei ole saatu asiaan edistystä. Luukkainen on myös sitä mieltä, että tässä vaiheessa viikko tai kaksi etäopetusta ei riitä.

– Kerralla päätös tammikuun loppuun ja koskemaan myös erityisopetusta. Etäopetus on kuormittavaa henkilökunnalle, mutta vielä kuormittavampaa on päätösten sahaavuus. Samalla saadaan rokotukset vauhtiin.

Luukkainen kertoo saaneensa paljon yhteydenottoja kentältä.

– Moni on kertonut, että pelottaa mennä kouluun. Tunnen syvää myötätuntoa rehtoreita ja päiväkodin johtajia kohtaan, jotka joululomansa aikana pähkäilevät, miten toimitaan.

Luukkainen penääkin kouluihin ja päiväkoteihin selkeitä ohjeita, joissa otetaan huomioon kokonaispakettina ilmanvaihto, maskit ja muun muassa ryhmien pysyminen samana.