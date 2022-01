Cannonball-mies ”Ralli” oli jatkuvasti ”häviäjän paikalla” ja menetti liivinsä – puhelu äidille enteili pahaa: ”Tiedät sit ainakin missä mä oon”

Hämeen poliisin esitutkinta kertoo epäsuosioon joutuneen jengijäsenen paniikista, kun asekersantti Helsingistä kutsui itsensä kylään.

Lahdessa aloitetun suuren Cannonball-oikeudenkäynnin aineisto tarjoaa harvinaisen tarkan näkymän tapahtumiin, joiden jälkeen rikolliseksi luokitellun jengin täysjäsen joutui luopumaan liiveistään.

Poliisin esitutkinnan mukaan Cannonballin johtaja Esko ”Sakke” Eklund päätti erottamisesta järjestön valtakunnallisessa kokouksessa Hämeenlinnassa 17. huhtikuuta 2021. Kokous oli dramaattinen, sillä siellä myös puukotettiin erästä miestä.

Sekä erottamisen että puukotuksen taustalla oli poliisin epäilyjen mukaan epäonnistuneita ja tyrittyjä huumekauppoja.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus aloitti Cannonballiin kytkeytyvän huumejutun käsittelyn keskiviikkona. Samalla julkiseksi tuli tuhansia sivuja esitutkinta-asiakirjoja.

Kutsumanimeä ”Ralli” käyttäneen kerhon jäsenen erottamista edeltäneet tapahtumat tulevat Hämeen poliisin esitutkinta-aineistosta ilmi seikkaperäisesti.

”Ralli” poseerasi kerhon ryhmäkuvassa, kun asiat olivat vielä kunnossa.

Esitutkinnasta välittyy miehen ilo ja ylpeys, kun hänelle palautettiin täysjäsenen asema sen jälkeen, kun hän oli töpännyt ensimmäisen kerran ja tullut alennetuksi takaisin kokelaaksi. Vielä paremmin esitutkinnasta välittyy toisen tyrimisen jälkeinen pettymys, pelko ja paniikki, kun Helsingistä lähti liikkeelle selvitysmies ja liivien lopullinen riistäminen oli edessä.

Kaikki alkoi organisaatiouudistuksesta. Cannonball oli sisäisen hajaannuksen tilassa vuonna 2017. Entisiä kantavia hahmoja lähti kerhosta tai heitettiin ulos kovin ottein. Sitten Cannonball kokosi rivinsä uudestaan. Johtoon nousi Eklund.

”Ralli” oli poliisin mukaan hoitanut Hämeenlinnan osaston huumekauppoja. Hänen vastuuttamansa apumies oli hakenut 12 kiloa amfetamiinia Heinolasta. Kaksikko kuitenkin epäonnistui huumekaupoissa ja niistä syntyneiden velkojen perinnässä.

Uusi johtaja Eklund syrjäytti heidät loppuvuodesta 2017 ja nosti tilalle Hämeenlinnan kerhon road captainin. Ralli alennettiin täysjäsenestä (member) kokelaaksi (prospect). Apumies lähti koko jengistä.

Ralli vapautui vankilasta 14. lokakuuta 2019. Poliisin mukaan Ralli jatkoi huumeiden välittämistä prospect-asemassa, ylempien ohjauksessa.

Kymmenen kuukauden puurtamisen jälkeen koitti palkinnon aika. Hämeenlinnan osastojohtaja ja turvallisuusvastaava (security officer) valmistautuivat juhliin elokuussa 2020:

– Niin mennäänkö Rallin kanssa sillä suunnitelmalla, mitä puhuttiin, et ei oo kukaan vastustanu.

– Joo, et kyl mä näkisin et antaa takasin samat mitkä olikin.

– Joo, mä meinasin et mä käyn pajalla kato, siellähän on sen vanha liivi siellä takahuoneen kaapissa tai kämpän puolen kaapissa.

– Joo.

Seuraavana päivänä Tallinnan Cannonball-osaston juhlissa Ralli sai member-liivinsä takaisin. Kiitollinen mies laittoi WhatsApp-ryhmään sydänhymiöllä varustetun viestin.

”Kiitos veljet (sydän) tää merkitsee mulle aika vitun paljon (peukku)” Ralli kirjoitti.

Viestiketjuun tipahteli onnitteluja.

”Kiitos rakas veljeni (sydän)(sydän)”, takaisin täysivaltaiseksi jäseneksi ylennetty mies kiitteli.

Liivit, jotka ”Ralli” sai takaisin Tallinnan osaston juhlissa.

Vaan kauaa ei onni kestänyt. Rallille ylennyksen junailleiden Hämeenlinnan johtajien päätös joutui uudelleenarviointiin, sillä president Eklund oli tyytymätön. Hän ryhtyi järjestelemään Hämeenlinnan kuvioita taas uusiksi.

Ralli sai kutsun lähteä tapaamaan Eklundia 7.10.2020. Hän aavisti huonoa ja soitti äidilleen.

– Mä joudun lähteen käymään Helsingissä Ilen kanssa, pyysi yks isonenä sinne, en tiedä mikä on homman nimi, mutta tiedät sit ainakin missä mä oon, Ralli sanoi äidille.

– Okei, äiti sanoi.

– Paska tunne vaan.

– Eihän.

He sopivat näkevänsä, kun hän palaisi.

– Joo, mut tiedät äiti, mikä on homman nimi. No niin moi.

Ralli soitti myös naisystävälle.

– Käyn nappaan Ilen kyytiin ja lähetään käymään siellä, en tiedä miks pyydettiin käymään. Toivon, että mä soitan sulle mahdollisimman nopeasti. En tiedä, mä en oikeesti tiedä miks mua pyydettiin lähteen käymään siellä, mies tuskaili puhelimessa.

Ralli tapasi Eklundin kahdesti peräkkäisinä päivinä, Keimolan Nesteellä ja Heinolan ABC:llä. Poliisin tarkkailijat kuvasivat tapaamisia. Käydyistä keskusteluista saatiin myöhemmin vihiä muun muassa tele- ja tilakuuntelun kautta, kun eri osapuolet viittasivat niihin jälkikäteen eri yhteyksissä.

Turvallisuusupseeri (vas.) saatteli Rallia tapaamiseen Keimolan Nesteellä.

Poliisin käsityksen mukaan Eklund siirsi Rallin sivuraiteille huumausainekaupoista ja pisti tämän luopumaan Skoda Octavia -autosta.

Seuraavana aamuna itkuinen Ralli soitti osastojohtajalle.

– Mä en sano Jussi millään pahalla, mutta mä oon kyllästyny siihen, et mä häviän aina, mä oon häviäjän paikalla aina, Ralli tilitti.

– Mä oon vitun kyllästyny siihen kun kusetetaan kusetetaan...

Osastojohtaja toppuutteli olevansa töissä ja sanoi soittavansa, kunhan pääsee pois optikolta.

Myös naisystävä sai puhelun Rallilta.

– Tää rupee tää tilanne oleen maailmanloppu…. mä en jaksa… lainaan rahaa ihmisille, oon hyväntahtonen ihminen….

Nainen kehotti ryhdistäytymään ja vakuutti, että keinot keksitään. Miehen puhe lipsui itsesäälin puolelle. Hän valitti, kuinka hänen on tehtävä kaikki.

– Mä rakastan sua, mies sanoi.

– Älä nyt tee mitään tyhmää. Lopeta tommoset puheet, nainen sanoi.

Jengiläisiä salaa kuunnellessa poliisin korviin tarttui lauseita, joiden perusteella Ralli oli joutunut tilanteeseen, jossa hän joutui jo neuvottelemaan liivien luovuttamisesta.

Hänellä oli myös uusi vankeustuomio alkamassa. Eräässä puhelussa keskusteltiin siitä, että Ralli pitäisi ”omaa lomaa” vankeuden aloittamisesta ja olisi aikaa laittaa asiat kuntoon. Poliisin käsityksen mukaan asioilla viitattiin huumevelkoihin.

Eklund nosti Rallin tilalle uuden miehen. Tämä ei ollut pahinta. Entisestään Rallin tilanne kiristyi sen jälkeen, kun Eklund oli vieraillut Turun Cannonball-osaston kerhotiloilla.

Poliisin käsityksen mukaan tässä tapaamisessa Cannonballin Helsingin osaston asekersanttina toimiva mies sai toimeksiannon puhutella Rallia.

Kutsumanimellä ”Tora” tunnettu mies soitti Rallille 25.10.2020.

– Moi, soittaja aloitti.

– Mikä Tora on? Ralli kysyi.

– Ei mitään.

– Pyydettiin tuleen, onko jotain? Ralli jatkoi.

– Joo, tuu käymään siinä Heinolas, me lähetään täst kohta.

– Onko Tora mitenkään mahdollista, et mä tulisin huomenna käymään siinä?

– Ei kun tuut nyt tu tänään käymään, on tärkee juttu.

– Onks joku hätä?

– Ei mitään hätää, ei mitään hätää, mut tärkee juttu, tu käymään.

Rallin sanat muuttuivat aneleviksi.

– Mä oon muksun ja muijan kans himas tieksä. Mulla on ihan tarpeeks vääntöö himan puolesta, voinko mä Tora tulla huomenna mä pyydän. Selvinpäin tulen….. sopiiko?

– No.

– Onk se mitenkään mahdollista?

Tora suostui siirtämään tapaamisen, mutta ilmoitti tulevansa itse Hämeenlinnaan.

Ralli alkoi soitella ympäriinsä. Hän soitti Hämeenlinnan osaston johtajalle ja sanoi, että Tora on tulossa tapaamaan ja ”sä varmaan arvaat mistä on kyse sen jälkeen”.

– En mä tiedä mä en tiä kenen muroihin mä oon kussu. Voitko pelata mulle aikaa huomiseen asti?

Ralli etsi välittömästi itselleen myös turvapaikan. Hän soitti tutulle naiselle.

– Kuuntele nyt vitun tarkkaan, mä pääsin just Ninnulle, sen jälkeen mua yritetään repiä väkisin Heinolan pajalle, sun muuta, en tiedä mitä oon tehny, mutta se vehje mikä on siellä taka siellä. Lyö se jonnekin vitun penkin alle ja aja tänne Ninnun suuntaan vitun nopeesti.

– Ja sit hommaat meille yöpaikan, semmotteen mist meitä ei löydetä.

Osastojohtaja soitti taas. Ralli sanoi ”mä en sit suosiolla ota kuokkaani”.

– Eka oli Heinolaan kutsu ja sit Hämeenlinnan pajalle kutsu. Sä tiät tasan tarkkaan mitä se tarkottaa, Ralli sanoi kerhotoverille.

Ensimmäisestä puhelusta oli kulunut noin 40 minuuttia, kun Tora soitti uudestaan.

– Et nyt sovi mitään, tuut sinne vitun pajalle kun me ollaan tulossa sinne nytten ja lopeta se vänkääminen. Tää on ku vittu pikkulasten kanssa. Kun mulla on asiaa niin sä tulet sinne ja piste. Onko selvä!

Ralli soitti taas osastojohtajalle ja pyysi tätä pitämään kerhotiloilla muut ihmiset sisällä, hän menee pihalle yksin.

–Kannat mut sisään sitten, jos käy huonosti.

Naisystävälleen Ralli lähetti ”oot rakas” -viestin.

”Meinaatko niinku ihan oikeesti tehdä musta jonkun yh mutsin tässä?” nainen vastasi.

Ralli ei mennyt tapaamiseen. Hän laittoi Toralle viestin seuraavana päivänä.

”Anteeksi kun en eilen tullut.yritän tänään selvittää pari asiaa et en anna tyhjiä lupauksia ja jos on mahdollista tulla huomenna sua tapaamaan?hoidan kyllä asiat kuntoon mistä on puhuttu.”

Osastojohtaja oli yöllä selvitellyt asiaa Rallin puolesta kerhotiloissa. Ralli kertoi eräälle tutulle aikovansa tavata henkilön, jolta saisi vastauksia kysymyksiin ”mitä multa ois kysytty”.

Pari päivää myöhemmin Ralli pahoitteli osastojohtajalle aiheuttamaansa sählinkiä.

– Helvetin väsyny saatana oon, sen voin myöntää.

– Ihan varmaan, mutta niin kuin sanoin, niin vittuako noista, korjataan asiat ja huilataan ja kohti uusia pettymyksiä, osastojohtaja lohdutti.

Kaksi viikkoa myöhemmin poliisi otti Rallin kiinni. Hänen hallustaan takavarikoitiin 879 grammaa amfetamiinia ja kivääri.

Puoli vuotta myöhemmin Hämeenlinnan kerhotiloissa järjestetyssä valtakunnallisessa kokouksessa Ralli lopulta erotettiin. Läsnä olivat osastojen vetäjät eri puolilta maata ja valtakunnallinen ylempi päällystö.

Kannustavasti aiemmin puhunut Hämeenlinnan osaston johtaja itse kertoi uutisen Rallille kokouksen jälkeen. Hän myös laittoi yleisviestin osaston WhatsApp-ryhmään.

””Ralli ulkona. Ei tartte vastata jos soittaa”.

Kuvakaappaus Hämeenlinnan osaston WhatsApp-ryhmän viestistä.

Lahdessa tällä viikolla alkaneessa oikeudenkäynnissä Cannonballista erotettu ”Ralli” on syytteessä törkeästä huumausainerikoksesta ja ampuma-aserikoksesta.

Syytteet liittyvät Cannonball-aikaan. Syyttäjän mukaan Rallilta takavarikoidut 879 grammaa amfetamiinia olivat peräisin Eklundin myymästä huume-erästä.

Eklundia syytetään seitsemästä törkeästä huumausainerikoksesta, törkeästä ampuma-aserikoksesta ja ampuma-aserikoksesta. Hämeenlinnan osaston johtajan syytteet ovat törkeä huumausainerikos, törkeä ampuma-aserikos ja huumausainerikos.

Puukotuksen esitutkinta on vielä kesken. ”Tora” ei ole syytteessä tässä jutussa. Hän toimi poliisin mukaan kesällä 2021 Helsingin osaston asekersanttina.

Ralli kertoo sosiaalisessa mediassa aloittavansa opinnot lailliseen ammattiin. Jos tuomio tulee, niin vankila saattaa taas kutsua, mutta oikeudenkäynnissä hän vastaa syytteisiin vapaalta jalalta.