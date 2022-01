Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Kommentti: Sota-ajan Suomessa tapahtui kammottavia tekoja, joista vaiettiin vuosikymmeniä – ”Kyllä pisti miehiä vihaksi”

Suomalaisten kaukopartioiden historiaa on käyty paljon läpi. Myös Ilta-Sanomissa on viime aikoina kerrottu näiden erikoisjoukkojen tehtävistä. Sotahistoriassa on sen sijaan muisteltu paljon vähemmän siitä, mitä Neuvostoliiton partisaanit tekivät suomalaisten linjojen takana, kirjoittaa Ilta-Sanomien toimituspäällikkö Simo Holopainen

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi