Vanhin pelaaja on 78-vuotias maalivahti –Teukka Ulander auttaa ikäihmisiä liikkumaan

Vuosien varrella Teukka Ulander, 69, on tehnyt vaikutuksen erityisesti vaikeasti työllistettävien auttamisessa sekä maahanmuuttajien yhteiskuntaan integroimisessa.

Ilta-Sanomat täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Sen kunniaksi esittelemme 90 sankaria Suomesta.

Helsinkiläinen urheiluvaikuttaja Teukka Ulander on eittämättä omanlaisensa ihmemies.

Harvassa ovat ne suomalaiset, jotka ovat auttaneet yhtä uutterasti maahanmuuttajia integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan kuin Ulander. Harvassa ovat myös ne, jotka ovat onnistuneet liikuttamaan yhtä paljon suomalaisia kuin hän.

Vuodesta 1996 lähtien Ulander, 69, on ideoinut urheilun parissa mitä erilaisimpia projekteja ja tapahtumia, jotka ovat sopeutuneet myös vaikeasti työllistettäville – kuten esimerkiksi syrjäytyneille, raitistuneille päihdesairaille ja maahanmuuttajille.

Palkkatuen turvin hän on vuosien varrella työllistänyt pyörittämäänsä yhdistykseen sekä omistamaansa yritykseen ihmisiä yli 20 eri kansallisuudesta.

– Juuri tässä yritin muistella, että mistä kaikista ihmeen maista meillä on ollut ihmisiä etsimässä uutta alkua elämälleen, enkä kyllä rehellisesti sanottuna muista niitä kaikkia, Ulander sanoo.

Helsinkiläisen urheiluseuran Bewe Sportin keulahahmona tunnettu Ulander sanoo kokeneensa aina tarvetta auttaa yhteiskunnan heikko-osaisia.

– Aika harvat suomalaiset yhdistykset tai yritykset ovat halukkaita värväämään vaikeasti työllistettäviä, vaikka heistä ei aiheutuisi lainkaan lisäkuluja vaan ainoastaan työllistävää lisäarvoa. Syy on yksiselitteinen: Suomi ei ole alkuunkaan niin suvaitsevainen maa kuin yleisesti oletetaan, Ulander näkee.

– Seuratoiminnan pyörittäminen on toki ollut ammatti itselleni, mutta samalla olen saanut vilpittömästi tyydytystä ihmisten auttamisesta. Se kaikki työ on lähtenyt selkäytimestäni, liikoja suunnittelematta. Olen tuntenut itseni paremmaksi ihmiseksi saatuani autettua edes hetkellisesti joitain vaikeasti työllistettäviä.

Teukka Ulander on auttanut vaikeasti työllistettäviä suomalaisia sekä maahanmuuttajia esimerkiksi kirpputoritoiminnan kautta. Tämä kuva on vuodelta 2011.

Tavallisesti aamusta iltaan ahertavan Ulanderin mielestä useimmat yhdistykset ja yrityksen kokevat hankalaksi esimerkiksi maahanmuuttajien kanssa toimimisen. Ydinsyy löytyy usein kieliongelmista.

– Itse olen ottanut kielikysymyksen henkilökohtaisena haasteena. Olen aina pyrkinyt löytämään maahanmuuttajille sellaisia työtehtäviä, joissa he ovat pärjänneet ilman suomen kielen taitoa, selvittää Ulander, joka on itse adoptoinut kaksi lasta ulkomailta, toisen Thaimaasta ja toisen Kiinasta.

– Ulkomailta tulevien kotouttamisessa usein juuri kielimuuri on isoin kynnyskysymys. Kestää yleensä tosi pitkään, ennen kuin maahanmuuttajat oppivat puhumaan ja ymmärtämään sujuvasti suomea, mutta sinäkin aikana heille olisi tärkeää löytää uskoa ja toivoa tuovaa tekemistä. Muuten he tuntevat herkästi jäävänsä yhteiskunnan ulkopuolelle, ja siitä voi seurata myöhemmin ongelmia.

Teukka UIander liikuttaa päivittäin satoja ikäihmisiä kaukalopallon avulla.

Sadat ja taas sadat palkkatuen avulla työllistyneet ovat nähneet läheltä Ulanderin ehtymättömän kunnianhimon, jota hän kohdistanut erityisesti kaukalopalloon.

Bewe Sportin taustavaikuttajana yhdeksän SM-kultaa voittanutta Ulanderia pidetään yhtenä lajin isähahmoista, ja edelleen hän hämmästyttää toiminnallaan sen parissa. Juuri kaukalopallon avulla hän auttaa tätä nykyä erityisesti ikäihmisiä liikkumaan.

Ulander pyörittää Helsingin Myllypurossa miltei joka arkipäivä epävirallisia kaukalopallosarjoja, joissa suurin osa osallistujista on 50–70-vuotiaita. Tällä hetkellä vanhin pelaaja on 78-vuotias maalivahti.

– Kaikkiaan mukana on noin 250 pelaajaa eri yhteiskuntaluokista, ja heistä monet käyvät pelaamassa ainakin 3–4 kertaa viikossa. Ideana on liikuttaa näitä ihmisiä säännöllisesti, ja parhaiten se onnistuu mielekkään tekemisen avulla, Ulander näkee.

– Jäätapahtumia on vuodessa yli 500. Ottelut pelataan aina päiväaikaan, ja niissä meillä on yleensä tuomarit paikalla. Otteluissa tehdään myös normaalit tilastoinnit. Lisäksi suunnitelmissa on, että maali- ja taukomusiikki alkaisi soida joka matsissa. Kaikki on yritettävä tehdä suurenmaailman tyyliin, hän summaa naurahtaen.