Hus Akuutin toimialajohtaja korostaa, että koronatesti- ja rokotusasioissa ei pidä soittaa päivystysapuun tai hätänumeroon, vaikka koronaneuvonta on ruuhkautunut.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) sairaaloiden yhteispäivystykset ovat juuri nyt pahoin ruuhkautuneita varsinkin Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.

Potilaita on jouduttu sijoittamaan käytäville, ja päivystyksessä voi joutua odottamaan jatkohoitoon pääsyä jopa 45 tuntia, Hus Akuutin toimialajohtaja Maaret Castrén kertoo. Tällä hetkellä perusterveydenhoitoon jonottaa kymmeniä potilaita.

Jonoja yhteispäivystyksiin aiheuttavat kuormittuneet neuvontanumerot. Castrén kuvailee tilannetta noidankehäksi. Kun ihmiset eivät saa yhteyttä koronaneuvontaan, he soittavat koronarokotus- ja koronatestiasioissa päivystysapuun tai hätänumeroon sen sijaan, että odottaisivat soittoa takaisin.

– Meillä on noin sata puhelua koko ajan jonossa, ja osa soittajista on oikeasti sairaita ihmisiä, joiden tulisi saada apua. Varsinkin hätäkeskukseen pitäisi soittaa vain oikeassa hätätilanteessa, jotta oikeasti pystytään antamaan apua niille, jotka sitä nopeasti tarvitsevat.

Juuri nyt potilaat eivät pääse Hus-alueella perusterveydenhuollosta hoivakoteihin, sairaaloista perusterveydenhuoltoon, eivätkä yhteispäivystyksistä perusterveydenhuoltoon tai sairaaloiden osastoille.

Viimeksi tiistaina potilaita ei saatu kotiin sairaaloista, sillä Kela-takseja ei pystytty toimittamaan.

Castrénin mukaan olisi erityisen tärkeää, että ihmiset jaksaisivat odottaa yhteydenottoa oikeista paikoista. Esimerkiksi päivystysavussa ei pystytä antamaan koronaneuvontaa tai auttamaan testeihin pääsyssä.

Hän vertaa tilannetta suuronnettomuuteen, jossa sairaaloiden resurssit eivät riitä hoitamaan kaikkia potilaita.

– Tässä on sillä lailla historiallinen tilanne, että ongelmana ei ole pelkästään se, että on paljon potilaita, vaan meillä on myös äärimmäisen paljon hoitajia ja lääkäreitä joko koronasairaina tai kotona altistuneina ja karanteenissa. Tämän takia keskustelu altistumista seuraavista karanteenipäivistä on mielestäni erittäin relevanttia, ja siihen pitäisi ottaa pikaisesti kantaa.