Reijo Ruokasen kolumni: Koskaan ei pitäisi yllättyä ihmisten typeryydestä

Foliohattuteoriat saattavat olla hetken aikaa viihdyttäviä, mutta sen jälkeen ne vain ärsyttävät, kirjoittaa Reijo Ruokanen.

Kun katsoo kuvan vasempaan yläreunaan, siellä selvästi paistaa kuu. Oikeassa yläreunassa on aurinko ja keskellä ylhäällä valvova silmä, joka kuvassa näyttäytyy kuusen latvatähtenä.

Naiset ovat sijoittautuneet portaisiin niin, että heidän varjonsa muodostavat harpin ja kulmaviivaimen yhdistelmän.

Tällä tavoin he viestivät toisille vapaamuurareille siitä, että Suomessa valta on järjestöllä eikä kansalla.

Kyse on tietysti hallituksen viisikosta joulukuisessa kuvassaan, jossa he seisovat valtioneuvoston portailla.

Koskaan ei pitäisi yllättyä ihmisten typeryydestä, mutta kiistatta tuo vapaamuurariteoria on tasolla, jonne mielikuvitukseni ei olisi ilman apua yltänyt. Sen sijaan ei ole yllätys, että teoriaa levittävät tahot, joiden mielestä koronaa ei ole ja rokote on vain keino alistaa ja valvoa kansaa. Osa heistä on vakuuttunut siitä, että helmikuussa rokote alkaa tappaa ihmisiä tuhansittain. Näkemyksiään he levittävät innokkaasti sosiaalisessa mediassa.

USA:ssa kongressin jäsen Marjorie Taylor Greene on levittänyt koronaa kiistäviä satuja niin innokkaasti, että Twitter lakkautti hänen henkilökohtaisen tilinsä lopullisesti maanantaina. Sitä ennen hän oli saanut neljä varoitusta koronan ja rokotteet kiistäneistä kirjoituksistaan.

Marjorie Taylor Greenen Twitter-tilillä oli 465 000 seuraajaa, joten suomalaisiin salaliittoteoreetikkoihin verrattuna hän on varsin vaikutusvaltainen ja suosittu. Todennäköisesti pienen yleisönsä takia suomalaisten huruhattujen tilejä ei ole suljettu. Sekin on toki mahdollista, että Twitterin henkilökunta ei ole koskaan kuullut, että Suomi on olemassa.

Foliohattuteoriat saattavat olla hetken aikaa viihdyttäviä, mutta sen jälkeen ne vain ärsyttävät. Sen kanssa kyllä pärjää, mutta hankalampi hyväksyä on, että aina joku hurahtaa vyörytyksen alla ja liittyy hopeavettä juovien valaistuneiden joukkoon.

Sanna Marinia ei kovin moni usko vapaamuurariksi, mutta silti väitteellä on vaikutusta. Oikein sekopäisten teorioiden joukossa hieman tolkullisempi vale saattaa vaikuttaa jo järkevältä. Siitä on vain lyhyt matka siihen, että joku menee oikeasti halpaan.

Vielä ennen joulua moni saattoi luulla, että iso osa sairaanhoitajista oikeasta olisi kieltäytynyt rokotteesta. Ei ollut, mutta vale levisi tehokkaasti.

Olisi hienoa, jos Facebook ja Twitter kontrolloisivat edes jonkin verran sitä, kuinka järjettömiä väitteitä niissä suomeksi levitetään. Sitä joutuu ehkä odottamaan vielä pitkään. Siihen asti on vain pidettävä pää kylmänä ja toppuuteltava heitä, joiden horisontti on hieman kääntynyt vinoon. Raskasta se voi olla, mutta sellaista elämä joskus on.

Kirjoittaja on Tekniikan maailman vastaava päätoimittaja.