Talven kylmin päivä tulossa! Etelässä loppuviikosta jopa -20 astetta

Lumipyryt haittaavat ajokeliä etenkin keskiviikkona.

Sää on pakastumassa koko maassa talven kylmimpiin lukemiin. Foreca kertoo, että ennen viikonloppua sää kylmenee etelässä paikoin 20 pakkasasteen tienoille, mahdollisesti kylmemmäksikin. Maan keskiosassa ja Lapissa pakkasta voi olla 30 astetta.

– Perjantaina on talven toistaiseksi kylmin päivä. Jotta pakkanen kiristyy kovimmilleen, se vaatii, että tuuli heikkenee ja on tarpeeksi selkeää, kertoo Forecan päivystävä meteorologi Juha Föhr.

Forecan ennusteen mukaan lämpötila on etelärannikolla keskiviikkona lähellä nollaa, mutta valtaosassa maata pysytään pakkasen puolella. Lapissa pakkasta on keskiviikkona päivällä 10–15 astetta. Perjantaina pakkaslukemat vaihtelevat maan etelä- ja keskiosassa pilvisyydestä riippuen 15 asteen molemmin puolin, lauhinta on länsirannikolla.

Helsingin keskustan lumipyryä viime viikolla (29.12.2021).

Keskiviikoksi on luvassa tiistain tapaan lumipyryä. Lumipyryä voi tulla paikoin sakeastikin.

– Lumisateiden ennustaminen on nyt siinä mielessä haastavaa, että pitää vahtia, minne pienet matalapaineen keskukset ovat menossa, Föhr kertoo.

Pakkaslumi on pölisevää ja etelämpänä lumi voi muuttua loskaksi, jonka päälle sataa tihkua. Ilmatieteen laitos varoittaa keskiviikolle mahdollisesti vaarallisesta ajokelistä maan etelä- ja keskiosassa.

Loppiaiseksi lumisateet taukoavat, mutta lauantai-illaksi on luvassa taas uutta lumipyryä etelä- ja lounaisrannikolle. Samalla sää on lauhtumassa taas lähelle nollaa.