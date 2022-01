Lapin koronatartunnoista yli puolet todettiin matkailijoilla

Kahden viikon aikana tartuntoja on todettu lähes 35 000 enemmän kuin edeltäneiden 14 päivän aikana.

Joulukuun viimeisellä viikolla Lapin sairaanhoitopiirin alueen koronatartunnoista yli puolet todettiin matkailijoilla, kertoo sairaanhoitopiiri tiedotteessaan. Suurin osa matkailijoiden koronatartunnoista todettiin kotimaisilla matkailijoilla.

Eniten koronatartuntoja todettiin Kittilässä ja Rovaniemellä. Kittilän kunnan 225 tartunnasta vain 26 todettiin paikkakuntalaisilla. Kittilässä sijaitsee suosittu Levin laskettelu- ja hiihtokeskus.

Kittilän kunta kertoo, että koronajäljityksen ruuhkautumisen vuoksi tartuntojen jäljittäminen keskitetään jatkossa kuntalaisiin ja Kittilässä asuviin henkilöihin sekä ulkomaisiin turisteihin. Ulkopaikkakuntalaisten jäljitys siirretään omalle kotipaikkakunnalle.

Suomessa on raportoitu tänään lähes 5 500 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on todettu noin 58 300 tartuntaa, mikä on 34 600 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltäneiden kahden viikon aikana.

Ilmaantuvuus ylittää tuhannen

Suomessa on raportoitu seitsemän uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Koronakuolemia on raportoitu Suomessa yhteensä lähes 1 600, kertoo THL.

Koronaviruksen valtakunnallinen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden ylittää nyt tuhannen. Edellisellä kahden viikon jaksolla vastaava ilmaantuvuusluku oli 426.

Koronarokotteen kolmannen annoksen on Suomessa saanut nyt runsaat 1,2 miljoonaa ihmistä eli hieman alle 25 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä. THL kertoo, että kaksi rokoteannosta on saanut runsaat 4,1 miljoonaa eli lähes 84 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä. Ensimmäisen rokotteen saaneita on runsas 4,3 miljoonaa, lähes 88 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä.

Itä-Savossa tartuntojen määrä alhaisin

Vahvistettuja tartuntoja oli edeltävien kahden viikon aikana eniten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Husissa. Sairaanhoitopiirissä oli THL:n mukaan 14 edeltävän päivän ajalta lähes 36 400 tartuntaa. Husissa on vahvistettuja tartuntoja koko epidemian ajalta hieman yli 148 000.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on vahvistettu tartuntoja edeltävien 14 päivän aikana lähes 4 300 ja koko epidemian ajalta vähän yli 22 300. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä tartuntoja on edeltävän kahden viikon ajalta runsaat 3 000 ja koko epidemian ajalta päälle 24 400. Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella oli tartuntoja vähiten edeltävien kahden viikon aikana, hieman yli 150. Koko epidemian aikana sairaanhoitopiirin alueella on vahvistettu hieman alle 900 tartuntaa.

Pirkanmaan rajoituksia esitetään jatkettaviksi

Joulukuun lopussa koronarajoituksia kiristettiin Suomen eri alueilla huonontuneen tautitilanteen vuoksi. Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä esittää alueen tapahtumarajoituksia jatkettaviksi 8.–22. tammikuuta, kertoo Pirkanmaan sairaanhoitopiiri tiedotteessaan.

Esityksen perusteella ulkotapahtumia voisi kuitenkin järjestää 8. tammikuuta alkaen. Pandemiaohjausryhmä esittää, että myös korkean ja kohtalaisen riskin harrastus- ja virkistystilojen sulkua jatkettaisiin samalla ajanjaksolla. Sulku koskisi esimerkiksi kuorolaulun, sisäliikuntapuistojen, kamppailulajien sekä joukkue- ja ryhmäliikunnan tiloja.

Sairaanhoitopiirin mukaan sairaaloiden henkilökunnan terveenä pysyminen on tällä hetkellä merkittävä riski.

Päätökset Pirkanmaan rajoituksista tekee Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Nykyiset rajoitukset ovat voimassa tammikuun 7. päivään saakka.