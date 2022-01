Raaka väkivaltarikos paljastui, kun sivullinen havaitsi huonoon kuntoon päätyneen teinin hortoilemassa pakkasessa metsikössä. Teosta epäillään kolmea nuorta aikuista.

Lahdessa 13. joulukuuta tapahtunut epäilty törkeä pahoinpitely ja törkeä ryöstö sisältävät roisia piirteitä.

Tapauksen tutkinnanjohtajan, rikoskomisario Lila Havuselan mukaan epäillyt rikokset ovat tapahtuneet aamuyön tunteina sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. 14-vuotiaaseen tyttöön kohdistettu väkivalta on poliisin käsityksen mukaan kestänyt useita tunteja. Epäillyt olivat myös kuvanneet osan teoistaan, ja videomateriaali on poliisin hallussa.

Tutkinnanjohtajan mukaan uhrille oli aiheutunut pitkäkestoisesta väkivallasta monia erilaisia vammoja, ja hän oli useita päiviä sairaalahoidossa. Sittemmin poliisi on päässyt kuulemaan häntä.

– Tilanne on hyvä siltä osin, että kaikki mitä hän on meille kertonut asiasta, on pystytty todentamaan. Hän on selvittänyt asiaa hyvin uskottavalla tavalla, Havusela sanoo.

IS uutisoiaiemmin, että poliisikoira löysi pahoinpitelyn uhriksi joutuneen 14-vuotiaan tytön värjöttelemästä metsästä teon jälkeen Lahden Kiveriön alueelta.

– Sivullinen oli soittanut hätäkeskukseen, kun hän oli havainnut lapsen aamuyön tunteina pakkasessa metsikössä harhailemassa. Poliisikoira löysi hänet, ja siitä tämä asia lähti etenemään, tutkinnanjohtaja taustoittaa.

Uhri ja epäillyt ovat poliisin mukaan tunteneet toisensa ennalta. Törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä ryöstöstä epäillään kolmea nuorta aikuista: 19-vuotiasta miestä ja naista sekä 18-vuotiasta miestä.

Epäillyt otettiin kiinni Lahdesta muutama päivä teon jälkeen. Havuselan mukaan on mahdollista, että epäillyt olivat pyrkineet pakoilemaan poliisia ja teosta koituvia seurauksia.

19-vuotiaiden epäiltyjen kaksikko vangittiin tiistaina 21. joulukuuta Päijät-Hämeen käräjäoikeuden päätöksellä. 18-vuotias miesepäilty ei ole vangittuna, mutta hänet on määrätty matkustuskieltoon.

Rikospaikkana oli yhden epäillyn kerrostaloasunto Lahden Kiveriössä. Asuinalue sijaitsee parin kilometrin päässä kaupungin keskustasta.

Uhri ja epäillyt olivat viettäneet iltaa asunnolla. Tutkinnanjohtaja ei täsmennä, kenen epäillyn asunto tarkalleen oli kyseessä.

Sekä uhri että epäillyt asuvat Lahdessa. Havuselan mukaan epäillyillä ei ole sellaista rikostaustaa, josta olisi jäänyt rikosrekisterimerkintöjä.

Epäiltyjen kuulustelut ovat tutkinnanjohtajan näkökulmasta sujuneet suhteellisen hyvin.

– He ovat selvittäneet asioitansa, mutta totta kai meidän täytyy tehdä useampia kuulusteluja.

Väkivallantekojen aikaan kerrostaloasunnolla oli käynyt myös muutamia muita ihmisiä. Poliisi on tavoittanut kyseiset henkilöt. Heitä on kuultu asiassa todistajina.

Tutkinnanjohtaja ei tässä vaiheessa esitutkintaa täsmennä tarkemmin, millaisen väkivallan uhriksi tyttö joutui. Rikoksen törkeysperuste liittyy joka tapauksessa väkivallan kestoon, laatuun ja uhrin alaikäisyyteen.

Havuselan mukaan poliisin tiedossa ei ole, että asunnosta olisi kantautunut tekojen aikaan sellaista meteliä, jonka vuoksi naapurit olisivat soittaneet virkavallan paikalle jo aiemmin. Tilanne ilmeni poliisillekin vasta silloin, kun poliisikoira löysi tytön metsiköstä.

Asunnossa oli poliisin käsityksen mukaan tekojen aikaan käytetty päihteitä, mutta tämä seikka ei Havuselan mukaan ole rikostutkinnan kannalta kovinkaan keskeistä.

Törkeän ryöstön rikosnimike liittyy siihen, että uhrilta vietiin asunnolla henkilökohtaista omaisuutta väkivallalla uhaten.

Rikosten motiivista poliisilla on olemassa käsitys, mutta tutkinnallisista syistä Havusela pitää tiedon tässä vaiheessa omana tietonaan.

– Se on vielä sen verran ohut teema, etten voi sitä enempää avata.

Syytteennoston määräpäivä on maaliskuussa.