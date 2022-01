Päivystävän palomestarin mukaan oli erittäin hyvä asia, että rakennustyömiehet eivät olleet vielä saapuneet töihin.

Helsingin Malmilla kerrostalotyömaalla sattui voimakas räjähdys varhain tiistaiaamuna.

Malminkaaren varrella rakenteilla olevan kerrostalon katolla olleessa metallikontissa räjähti kaasupulloja, ja kontti myös syttyi palamaan.

Päivystävä palomestari Sami Lindberg sanoo, että usea sivullinen havahtui ”todella kovaan pamaukseen” heti aamuviiden jälkeen. Helsingin kaupungin pelastuslaitos sai hälytyksen onnettomuuspaikalle kello 5.21.

Lindbergin mukaan kaasupaloräjähdys oli voimakas. Kukaan ei kuitenkaan loukkaantunut.

– Kontti meni soikioksi ja tuhoutui pahoin. Oli erittäin hyvä asia, että rakennusmiehet eivät olleet ehtineet tulla töihin, Lindberg sanoo.

Lindbergin mukaan kontti oli kerrostalotyömaan katolla noin 5. tai 6. kerroksen korkeudessa, eli sivullisille ei räjähdyksestä koitunut vaaraa. Hän ei heti osannut sanoa, mistä kaasusta oli ollut kyse.

Myös onnettomuuden syy on toistaiseksi avoin. Lindbergin mukaan on mahdollista, että onnettomuus on tapahtunut ”itsekseen”.

Räjähdys sattui rakenteilla olevan kerrostalon katolla olevassa kontissa. Palomiehet tutkivat räjähdyksen jälkiä.

– Jos kaasua on jäänyt vuotamaan ja se on saanut kontin sisällä sopivan pitoisuuden, niin ei sen tarvitse saada kuin pieni kipinä jostakin.

Lindbergin mukaan pelastuslaitoksen yksiköt saivat palaneen kontin sammutettua nopeasti. Kerrostalotyömaa ei kärsinyt onnettomuudessa vahinkoja.

– Tulipalo rajautui täysin konttiin. En usko, että rakennustyömaahan tulee viivästystä.