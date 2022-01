Pääkaupunkiseudulla on ennätysmäärä bussinkuljettajia sairaana.

Korona riehuu bussinkuljettajien keskuudessa.

Pääkaupunkiseudulla liikennöivä Nobina on joutunut perumaan 100–200 bussivuoroa päivässä, kun kuljettajat joutuvat jäämään kotiin koronan vuoksi.

Nobinan liikennejohtaja Mårten Winqvist sanoo, että nyt on ennennäkemätön huono tilanne.

– Ei ole ennen nähty tällaista rypästä sairaspoissaoloja. Vaikka on ollut flunssapiikkejä, on pystytty normaaleilla ylitöillä paikkaamaan niitä. Nyt on se raja ylitetty ja poikkeuksellisen suuri määrä on sairaslomalla.

Nobinalla on päivässä noin 8 000 bussivuoroa. Normaalisti ajamatta jää vain muutama bussivuoro.

Sairastumiset alkoivat näkyä joulupyhien alla. Tilanne on joulun jälkeen vain heikentynyt ja menee Winqvistin mukaan jatkuvasti huonompaan suuntaan.

Kuljettajissa on sekä koronaan sairastuneita että virukselle altistuneita, jotka ovat menossa testeihin.

Liikennöitsijällä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin perua vuoroja. Saatavissa ei ole tähän hätään tuuraajia.

– Kaikki kuljettajat ovat töissä, jotka pystyvät, ja he tekevät ylitöitä niin paljon kuin on mahdollista.

Koronapiikki osuu lisäksi juhlapyhien alle, jolloin monet ovat lomilla ja pekkasvapailla.

Kuljettajien sairastumisesta kertoi ensin Helsingin Sanomat.