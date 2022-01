Riitta Uosukainen kertoo Topi-puolisonsa viimeisistä hetkistä – yli 60 vuotta kestänyt rakkaus säilyi loppuun asti

Riitta ja Toivo ”Topi” Uosukainen tapasivat 16-vuotiaina. Rakkaus kesti yli 60 vuotta.

Valtioneuvos Riitta Uosukaisen kodissa Imatralla on valtavasti kauniita kukkia. Upeita asetelmia.

Niitä alkoi tulla kotiin maanantaina 3. tammikuuta, kun tieto hänen aviomiehensä everstiluutnantti Toivo ”Topi” Uosukaisen kuolemasta tuli julki.

– On tullut paljon kauniita kukkia kotiin, Riitta Uosukainen kertoo puhelimessa.

Yksi ensimmäisistä suruun osaa ottaneista oli presidentti Sauli Niinistö, Riitta Uosukaisen pitkäaikainen puoluetoveri ja työtoveri eduskuntavuosilta.

– Presidentti Sauli Niinistö soitti vähän ennen kuin lehdet alkoivat soittaa minulle, Riitta Uosukainen kertoo.

– Se oli kaunis keskustelu, hän kertoo, mutta ei halua avata yksityistä keskustelua sen tarkemmin.

Topi Uosukainen asui viimeiset kuukautensa hoitokodissa Imatralla. Hän muutti sinne 24. elokuuta, kun tultiin tulokseen, että tehostettu palveluasuminen sopisi hänelle parhaiten.

Siihen asti Riitta Uosukainen hoiti miestään kotona.

– Kuolema tuli hyvin yllättäen, hän sanoo.

Topi Uosukaisen kunto alkoi heiketä 20. joulukuuta. Samana päivänä he ehtivät vielä laulaa yhdessä virren Maa on niin kaunis.

– Lauloimme yhdessä ”Miespolvet vaipuvat unholaan”. Topi muisti sanat hyvin.

Riitta ja Topi Uosukainen Linnan juhlissa vuonna 2008.

Joulun Topi Uosukainen vietti hoitokodissa. Riitta Uosukainen vieraili sisarensa kanssa siellä joulunpyhinä.

– En ollut läsnä, kun hän kuoli. Hän kuoli nukkuessa. Kauniisti nukkui pois.

– Menin heti sen jälkeen sinne aamulla. Hänellä oli hymynkare huulilla ja ruusu vierellä.

Linnut olivat 60 vuotta yhdessä olleen pariskunnan yhteinen harrastus.

Heitä yhdisti myös huumori, jota riitti loppuun asti.

– Pihassamme on oikein äkäinen yksinäinen naakka, jonka olemme ristineet Sanna Mariniksi, Riitta Uosukainen kertoo.

– Aina sinne jää se yksi naakka just sinne oksalle.

Riitta ja Topi Uosukainen vuonna 1991.

Muistoja on paljon, ja ne lohduttavat.

Riitta Uosukainen kuvailee edesmennyttä puolisoaan suurenmoiseksi ihmiseksi. He alkoivat seurustella 16-vuotiaina lukiolaisina, kun aakkosissa peräkkäin olleet luokkatoverit laitettiin yhdessä luokan järjestäjiksi.

– Topi sanoi kaikesta, että se on järjestelykysymys, ja yritän elää nyt sen mukaan. En anna nyt periksi luopumiselle.

60 vuotta yhdessä hitsasi heidät yhteen. Toimittajat kysyivät usein Topi Uosukaiselta onnen salaisuutta. Topilla oli siihen vakiovastaus.

– Topi sanoi, että se on, kun ollaan kahdella paikkakunnalla. Eihän sitä sitten enää kotiin mene riitelemään. Kummallakin oli hommansa.

– Tietysti niissä sanoissa oli pilkettä silmäkulmassa.

Riitta ja Topi Uosukainen Linnan juhlissa vuonna 1984.

Monet suunnitelmat on nyt mietittävä uudelleen.

– Oltiin suunniteltu kaikenlaista, mutta taivaan isä ajatteli, että se oli tässä.

Nyt on jatkettava yksin eteenpäin. Riitta Uosukainen kertoo viihtyvänsä myös yksin. Hän lukee paljon.

– Ei ole mitään valittamista, mutta ihmistä on ikävä. Suuri aukko on elämässä, kun hän on nyt poissa.