Poliisi epäilee henkirikosta Helsingissä – yksi mies vangittu

Helsingin käräjäoikeus on määrännyt vangittavaksi 29-vuotiaan miehen todennäköisin syin taposta epäiltynä. Helsingin poliisi tutkii uhrin kuolemaa epäiltynä henkirikoksena.

Poliisi kertoo tiedotteessaan, että epäilty henkirikos on tapahtunut yksityisasunnossa viime lokakuussa. Poliisi ei kuitenkaan ole tiedottanut asiasta aikaisemmin, koska uhrin kuolemaan liittyvät tapahtumat ja kuolinsyy ovat olleet selvityksessä. Tutkinnassa on nyt edistytty, ja poliisille on selvinnyt todennäköisiä syitä epäillä henkirikosta.

Poliisin mukaan henkirikoksesta epäilty henkilö otettiin kiinni viime viikolla. Poliisi ei aio tutkinnallisista syistä kertoa tapauksesta tässä vaiheessa vielä enempää.